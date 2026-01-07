https://anlatilaninotesi.com.tr/20260107/beyaz-saraydan-6-ocak-metni-trump-tarafindan-organize-edilmis-siddetli-bir-darbe-girisimi-olarak-1102537675.html
Beyaz Saray’dan 6 Ocak metni: 'Trump tarafından organize edilmiş şiddetli bir darbe girişimi olarak sunuldu'
Sputnik Türkiye
Beyaz Saray, 6 Ocak 2021’de ABD Kongre Binası’na düzenlenen saldırıdan önce, saldırı sırasında ve sonrasında yaşananlara ilişkin bir değerlendirme yayımladı. Değerlendirmede, Demokratları olayları çarpıtmakla ve sorumluluğu başka yöne kaydırmakla suçladı.Olayın beşinci yıldönümünde yayımlanan metinde, şu ifadeler yer aldı:Neler olmuştu?6 Ocak 2021’de Trump destekçileri, Joe Biden’ın zaferinin onaylanmasını engellemek amacıyla Kongre Binası’nı basarak yasama çalışmalarını durdurmuştu. Trump da dahil olmak üzere 1.570’ten fazla sanık hakkında federal suçlamalar yöneltilmişti. Trump’a yönelik suçlamalar kasım ayının sonlarında düşürülmüştü. Trump, 20 Ocak 2025’te saldırıya katılan yaklaşık 1.500 kişiyi affeden bir başkanlık kararnamesi imzalamıştı.
Beyaz Saray, 6 Ocak 2021’de ABD Kongre Binası’na düzenlenen saldırıdan önce, saldırı sırasında ve sonrasında yaşananlara ilişkin bir değerlendirme yayımladı. Değerlendirmede, Demokratları olayları çarpıtmakla ve sorumluluğu başka yöne kaydırmakla suçladı.
Olayın beşinci yıldönümünde yayımlanan metinde, şu ifadeler yer aldı:
“Demokratlar 6 Ocak’tan sonra gerçekliği ustaca tersine çevirerek barışçıl vatansever protestocuları ‘isyancılar’ olarak damgaladı ve herhangi bir silahlı ayaklanma ya da hükümeti devirmeye yönelik niyet olduğuna dair kanıt bulunmamasına rağmen olayı ABD Başkanı Donald Trump tarafından organize edilmiş şiddetli bir darbe girişimi olarak sundu”
6 Ocak 2021’de Trump destekçileri, Joe Biden’ın zaferinin onaylanmasını engellemek amacıyla Kongre Binası’nı basarak yasama çalışmalarını durdurmuştu. Trump da dahil olmak üzere 1.570’ten fazla sanık hakkında federal suçlamalar yöneltilmişti.
Trump’a yönelik suçlamalar kasım ayının sonlarında düşürülmüştü. Trump, 20 Ocak 2025’te saldırıya katılan yaklaşık 1.500 kişiyi affeden bir başkanlık kararnamesi imzalamıştı.