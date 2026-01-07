Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260107/beyaz-saraydan-6-ocak-metni-trump-tarafindan-organize-edilmis-siddetli-bir-darbe-girisimi-olarak-1102537675.html
Beyaz Saray’dan 6 Ocak metni: 'Trump tarafından organize edilmiş şiddetli bir darbe girişimi olarak sunuldu'
Beyaz Saray’dan 6 Ocak metni: 'Trump tarafından organize edilmiş şiddetli bir darbe girişimi olarak sunuldu'
Sputnik Türkiye
Beyaz Saray, 6 Ocak Kongre baskınına ilişkin yayımladığı değerlendirmede Demokratları olayları çarpıtmakla suçlarken, saldırının Trump tarafından organize... 07.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-07T03:07+0300
2026-01-07T03:07+0300
dünya
abd
donald trump
joe biden
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1b/1100523355_0:39:747:459_1920x0_80_0_0_95f4c719604b40c8d4265d5c7095db0a.png
Beyaz Saray, 6 Ocak 2021’de ABD Kongre Binası’na düzenlenen saldırıdan önce, saldırı sırasında ve sonrasında yaşananlara ilişkin bir değerlendirme yayımladı. Değerlendirmede, Demokratları olayları çarpıtmakla ve sorumluluğu başka yöne kaydırmakla suçladı.Olayın beşinci yıldönümünde yayımlanan metinde, şu ifadeler yer aldı:Neler olmuştu?6 Ocak 2021’de Trump destekçileri, Joe Biden’ın zaferinin onaylanmasını engellemek amacıyla Kongre Binası’nı basarak yasama çalışmalarını durdurmuştu. Trump da dahil olmak üzere 1.570’ten fazla sanık hakkında federal suçlamalar yöneltilmişti. Trump’a yönelik suçlamalar kasım ayının sonlarında düşürülmüştü. Trump, 20 Ocak 2025’te saldırıya katılan yaklaşık 1.500 kişiyi affeden bir başkanlık kararnamesi imzalamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260107/beyaz-saray-gronlandi-ele-gecirmek-abd-icin-oncelik-orduyu-kullanmak-her-zaman-masada-olan-bir-1102536913.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1b/1100523355_43:0:706:497_1920x0_80_0_0_9c41cf631a7f6f94e922542981e4dda5.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, donald trump, joe biden
abd, donald trump, joe biden

Beyaz Saray’dan 6 Ocak metni: 'Trump tarafından organize edilmiş şiddetli bir darbe girişimi olarak sunuldu'

03:07 07.01.2026
© AP Photo / Evan VucciBeyaz Saray
Beyaz Saray - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Abone ol
Beyaz Saray, 6 Ocak Kongre baskınına ilişkin yayımladığı değerlendirmede Demokratları olayları çarpıtmakla suçlarken, saldırının Trump tarafından organize edilmiş bir darbe girişimi olduğu iddiasını reddetti.
Beyaz Saray, 6 Ocak 2021’de ABD Kongre Binası’na düzenlenen saldırıdan önce, saldırı sırasında ve sonrasında yaşananlara ilişkin bir değerlendirme yayımladı. Değerlendirmede, Demokratları olayları çarpıtmakla ve sorumluluğu başka yöne kaydırmakla suçladı.
Olayın beşinci yıldönümünde yayımlanan metinde, şu ifadeler yer aldı:
“Demokratlar 6 Ocak’tan sonra gerçekliği ustaca tersine çevirerek barışçıl vatansever protestocuları ‘isyancılar’ olarak damgaladı ve herhangi bir silahlı ayaklanma ya da hükümeti devirmeye yönelik niyet olduğuna dair kanıt bulunmamasına rağmen olayı ABD Başkanı Donald Trump tarafından organize edilmiş şiddetli bir darbe girişimi olarak sundu”

Neler olmuştu?

6 Ocak 2021’de Trump destekçileri, Joe Biden’ın zaferinin onaylanmasını engellemek amacıyla Kongre Binası’nı basarak yasama çalışmalarını durdurmuştu. Trump da dahil olmak üzere 1.570’ten fazla sanık hakkında federal suçlamalar yöneltilmişti.
Trump’a yönelik suçlamalar kasım ayının sonlarında düşürülmüştü. Trump, 20 Ocak 2025’te saldırıya katılan yaklaşık 1.500 kişiyi affeden bir başkanlık kararnamesi imzalamıştı.
Beyaz Saray - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2026
DÜNYA
Beyaz Saray: Grönland'ı ele geçirmek ABD için öncelik, orduyu kullanmak her zaman masada olan bir seçenek
01:29
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала