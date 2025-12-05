https://anlatilaninotesi.com.tr/20251205/antalyayi-saganak-vurdu-yollar-gole-dondu-heyelan-yasandi-1101583383.html
Antalya'yı sağanak vurdu: Yollar göle döndü, heyelan yaşandı
Antalya’da öğle saatlerinde başlayan ve zaman zaman şiddetini artıran sağanak yağışla kuvvetli rüzgar, kent genelinde yaşamı olumsuz etkiledi. Bazı yollarda su birikintisi nedeniyle araçlar zorluk yaşarken, Kaş ilçesinde heyelan meydana geldi.
Antalya'da yağış nedeniyle birçok cadde ve sokakta su birikintileri oluşurken, bazı bölgelerde ulaşımda aksamalar meydana geldi.
Kaş ilçesi Yarımada mevkisinde meydana gelen heyelanda seyir halindeki bir araç zarar gördü. Olayda yaralanan olmazken, yol güvenlik amacıyla kısa süreliğine trafiğe kapatıldı.
Kemer ilçesinde ise Çamyuva sahilinde park halindeki iki karavan şiddetli rüzgarın etkisiyle denize sürüklendi. Bölgeye sevk edilen ekipler, karavanları kıyıya çekmek için çalışma başlattı.
Yetkililer, olumsuz hava koşullarının bir süre daha devam edeceğini belirterek halkı dikkatli olmaları konusunda uyardı.