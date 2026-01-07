Batı Avrupa’da kar ve buz alarmı: Ulaşım durma noktasında

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260107/bati-avrupada-kar-ve-buz-alarmi-ulasim-durma-noktasinda-1102553207.html
Batı Avrupa’da etkisini artıran kar ve buzlu hava, günlük yaşamı sekteye uğrattı. Yılın ilk fırtınasının Atlantik kıyılarına ulaşmasıyla birlikte birçok ülkede uçuşlar iptal edildi, tren seferleri aksadı ve yollar kapandı.Hollanda'nın ardından Paris çevresinde sabah saatlerinden itibaren yoğun kar yağışının etkili olduğu aktarıldı. İngiltere’nin güneyinin ise önümüzdeki günlerde en fazla etkilenecek bölgeler arasında yer aldığı bildirildi. Fransa ve İngiltere’nin büyük bölümünde soğuk hava uyarılarının devrede olduğu belirtildi.Havalimanlarında büyük aksamalarYoğun kar yağışı, Avrupa’nın en işlek havalimanlarını da vurdu. Amsterdam’daki Schiphol Havalimanı’ndan yüzlerce uçuşun iptal edildiği, Paris’te ise ana ve ikincil havalimanlarında seferlerin ciddi şekilde azaltıldığı aktarıldı.Bazı havayollarının uçaklar için kullanılan buz çözücü sıvılarda sıkıntı yaşadığı, bunun da iptalleri artırdığı ifade edildi. Paris'te seferler durdu, Brüksel'de uçuşlar iptalKar ve buz, şehir içi ulaşımı da olumsuz etkiledi. Paris’te otobüs seferlerinin geçici olarak durdurulduğu, Brüksel’de bazı uçuşların iptal edildiği aktarıldı.Hollanda’da yetkililerin, mümkün olanların evden çalışmasını istediği belirtildi. Fransa’da ise birçok bölgede kamyon ve okul servislerinin trafiğe çıkmasının yasaklandığı ifade edildi.Yetkililer, etkisini artıran soğuk hava dalgasının Fransa’da en az altı kişinin hayatını kaybetmesine neden olduğunu bildirdi. Ulaşımda yaşanan aksaklıkların önümüzdeki günlerde de sürebileceği aktarıldı.
14:49 07.01.2026 (güncellendi: 15:17 07.01.2026)
Batı Avrupa’da etkisini artıran kar ve buzlu hava, günlük yaşamı sekteye uğrattı. Yılın ilk fırtınasının Atlantik kıyılarına ulaşmasıyla birlikte birçok ülkede uçuşlar iptal edildi, tren seferleri aksadı ve yollar kapandı.
Hollanda'nın ardından Paris çevresinde sabah saatlerinden itibaren yoğun kar yağışının etkili olduğu aktarıldı. İngiltere’nin güneyinin ise önümüzdeki günlerde en fazla etkilenecek bölgeler arasında yer aldığı bildirildi. Fransa ve İngiltere’nin büyük bölümünde soğuk hava uyarılarının devrede olduğu belirtildi.
Havalimanlarında büyük aksamalar
Yoğun kar yağışı, Avrupa’nın en işlek havalimanlarını da vurdu. Amsterdam’daki Schiphol Havalimanı’ndan yüzlerce uçuşun iptal edildiği, Paris’te ise ana ve ikincil havalimanlarında seferlerin ciddi şekilde azaltıldığı aktarıldı.
Bazı havayollarının uçaklar için kullanılan buz çözücü sıvılarda sıkıntı yaşadığı, bunun da iptalleri artırdığı ifade edildi.
Amsterdam’daki
Schiphol Havalimanı’nda kalkış uçuşlarının 346'sı iptal edilirken 63 uçuş ertelendi. Varış uçuşlarının ise 333'ü iptal edildi ve 55'i rötar yaptı.
Paris Charles de Gaulle Havalimanı
'ndan 65 kalkış uçuşu iptal edildi, 200'ün üzerinde seferde ise gecikme yaşanıyor. Havalimanına 64 iniş seferi iptal olurken, 133'ünde rötar görüldü.
Londra Heathrow Havalimanı
'ndan 22 kalkış seferi iptal edildi, 121 sefer ise ertelendi. Heathrow'a iniş uçuşlarının 23'ünde iptal, 43'ünde erteleme yaşanıyor.
Brüksel Havalimanı'
nda 20 kalkış ve 17 iniş yönlü olmak üzere toplam 37 sefer iptal edilirken 116 uçuş ertelendi.
Zürih Havalimanı
'nda kalkış ve iniş yönlü olmak üzere toplam 23 uçuş, Münih Havalimanı
'nda
toplam 16 uçuş, Madrid Barajas Uluslararası Havalimanı
'nda 19 ve Frankfurt Havalimanı'nda
13 sefer iptal olurken, yüzlerce seferde gecikmeler söz konusu.
Paris'te seferler durdu, Brüksel'de uçuşlar iptal
Kar ve buz, şehir içi ulaşımı da olumsuz etkiledi. Paris’te otobüs seferlerinin geçici olarak durdurulduğu, Brüksel’de bazı uçuşların iptal edildiği aktarıldı.
Hollanda’da yetkililerin, mümkün olanların evden çalışmasını istediği belirtildi. Fransa’da ise birçok bölgede kamyon ve okul servislerinin trafiğe çıkmasının yasaklandığı ifade edildi.
Yetkililer, etkisini artıran soğuk hava dalgasının Fransa’da en az altı kişinin hayatını kaybetmesine neden olduğunu bildirdi. Ulaşımda yaşanan aksaklıkların önümüzdeki günlerde de sürebileceği aktarıldı.