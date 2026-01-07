https://anlatilaninotesi.com.tr/20260107/bati-avrupada-kar-ve-buz-alarmi-ulasim-durma-noktasinda-1102553207.html

Batı Avrupa'da kar ve buz alarmı: Ulaşım durma noktasında

Batı Avrupa’da kar ve buz alarmı: Ulaşım durma noktasında

Sputnik Türkiye

Batı Avrupa yeni bir kar ve buz dalgasına hazırlanıyor. Yılın ilk fırtınası ulaşımı aksattı; yüzlerce uçuş iptal edildi, trenler durdu, yollar kapandı.

Batı Avrupa’da etkisini artıran kar ve buzlu hava, günlük yaşamı sekteye uğrattı. Yılın ilk fırtınasının Atlantik kıyılarına ulaşmasıyla birlikte birçok ülkede uçuşlar iptal edildi, tren seferleri aksadı ve yollar kapandı.Hollanda'nın ardından Paris çevresinde sabah saatlerinden itibaren yoğun kar yağışının etkili olduğu aktarıldı. İngiltere’nin güneyinin ise önümüzdeki günlerde en fazla etkilenecek bölgeler arasında yer aldığı bildirildi. Fransa ve İngiltere’nin büyük bölümünde soğuk hava uyarılarının devrede olduğu belirtildi.Havalimanlarında büyük aksamalarYoğun kar yağışı, Avrupa’nın en işlek havalimanlarını da vurdu. Amsterdam’daki Schiphol Havalimanı’ndan yüzlerce uçuşun iptal edildiği, Paris’te ise ana ve ikincil havalimanlarında seferlerin ciddi şekilde azaltıldığı aktarıldı.Bazı havayollarının uçaklar için kullanılan buz çözücü sıvılarda sıkıntı yaşadığı, bunun da iptalleri artırdığı ifade edildi. Paris'te seferler durdu, Brüksel'de uçuşlar iptalKar ve buz, şehir içi ulaşımı da olumsuz etkiledi. Paris’te otobüs seferlerinin geçici olarak durdurulduğu, Brüksel’de bazı uçuşların iptal edildiği aktarıldı.Hollanda’da yetkililerin, mümkün olanların evden çalışmasını istediği belirtildi. Fransa’da ise birçok bölgede kamyon ve okul servislerinin trafiğe çıkmasının yasaklandığı ifade edildi.Yetkililer, etkisini artıran soğuk hava dalgasının Fransa’da en az altı kişinin hayatını kaybetmesine neden olduğunu bildirdi. Ulaşımda yaşanan aksaklıkların önümüzdeki günlerde de sürebileceği aktarıldı.

