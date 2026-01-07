Türkiye
Başkan Bozbey’e saldırı girişimi: 4 şüpheli adli kontrolle serbest
Başkan Bozbey’e saldırı girişimi: 4 şüpheli adli kontrolle serbest
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’e yönelik fiziki saldırı girişimiyle ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest... 07.01.2026, Sputnik Türkiye
Halk buluşmasında Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’e konuşması sırasında saldırı girişiminde bulunulmuştu.Saldırganlar Recep B. ve ağabeyi Şaban B.'yle bağlantılı oldukları değerlendirilen iki kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak serbest bırakıldı.Saldırı girişimi, koruma polislerinin müdahalesiyle engellenmişti.
18:10 07.01.2026
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’e yönelik fiziki saldırı girişimiyle ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Halk buluşmasında Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’e konuşması sırasında saldırı girişiminde bulunulmuştu.
Saldırganlar Recep B. ve ağabeyi Şaban B.'yle bağlantılı oldukları değerlendirilen iki kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak serbest bırakıldı.
Saldırı girişimi, koruma polislerinin müdahalesiyle engellenmişti.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2026
TÜRKİYE
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'i saldırı girişimi
Dün, 16:23
