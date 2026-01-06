https://anlatilaninotesi.com.tr/20260106/bursa-buyuksehir-belediye-baskani-mustafa-bozbeyi-saldiri-girisimi--1102529549.html

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'i saldırı girişimi

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e iki kişi yumruklu saldırı girişiminde bulunmak istedi. Şüpheliler polis tarafından etkisiz hale getirildi. 06.01.2026, Sputnik Türkiye

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e saldırı girişimi düzenlendi. Bozbey'e yumruk atmak isteyen iki kardeş, polis ve zabıta ekipleri tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Saldırganlardan birinin CHP Yıldırım Belediye Meclis üyeliği yaptığı ortaya çıktı. Eski CHP Belediye Meclis üyesi çıktıYıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesi'nde düzenlenen vatandaş buluşmasına katılan Bozbey'e, konuşma yaptığı sırada eski CHP Yıldırım Belediye Meclisi Üyesi Recep B. (37) ile ağabeyi Şaban B. (39) tarafından fiziki saldırı girişiminde bulunuldu.Durumu fark eden koruma polislerinin müdahalesiyle engellenen 2 kardeş gözaltına alındı.İki kardeşin de adli sicil kayıtları olduğu ortaya çıktıBozbey'den iş istediği öğrenilen Recep B'nin 2019-2024 yıllarında CHP Yıldırım Belediye Meclisi üyeliği yaptığı ve 2 adli sicil kaydının bulunduğu, ağabeyi Şaban B'nin ise 13 adli sicil kaydının olduğu belirtildi.Bu arada, Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey, saldırı sonrası bölgede alınan güvenlik önlemleri altında vatandaş buluşması programına devam etti.

