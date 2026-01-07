https://anlatilaninotesi.com.tr/20260107/bakan-tunc-duyurdu-avukat-hakkinda-sorusturma-baslatildi-1102536506.html
Bakan Tunç duyurdu: Avukat hakkında soruşturma başlatıldı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medyada paylaştığı videolarla tepki çeken ve İzmir Barosu'na kayıtlı olduğu belirtilen avukat Perihan İlke D. hakkında İzmir...
İzmir Barosu'na kayıtlı olduğu belirtilen avukat Perihan İlke D.'nin sosyal medya hesabındaki paylaşımları tepki çekmişti.Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından avukatlığın bir kamu hizmeti olduğunu vurgulayarak, hukukun ciddiyetini zedeleyen ve toplumu yanlış yönlendiren tutumların adalete olan güvene zarar verdiğini ifade etti. Bakan Tunç, Avukatlık Kanunu ve meslek kuralları gereği, söz konusu paylaşımların meslek vakarına aykırı olup olmadığının incelenmesi için baro tarafından da disiplin sürecinin başlatıldığını bildirdi.
Bakan Tunç duyurdu: Avukat hakkında soruşturma başlatıldı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medyada paylaştığı videolarla tepki çeken ve İzmir Barosu’na kayıtlı olduğu belirtilen avukat Perihan İlke D. hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını açıkladı.
İzmir Barosu’na kayıtlı olduğu belirtilen avukat Perihan İlke D.'nin sosyal medya hesabındaki paylaşımları tepki çekmişti.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından avukatlığın bir kamu hizmeti olduğunu vurgulayarak, hukukun ciddiyetini zedeleyen ve toplumu yanlış yönlendiren tutumların adalete olan güvene zarar verdiğini ifade etti.
Bakan Tunç, Avukatlık Kanunu ve meslek kuralları gereği, söz konusu paylaşımların meslek vakarına aykırı olup olmadığının incelenmesi için baro tarafından da disiplin sürecinin başlatıldığını bildirdi.