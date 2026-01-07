Türkiye
Bakan Tunç duyurdu: Avukat hakkında soruşturma başlatıldı
Bakan Tunç duyurdu: Avukat hakkında soruşturma başlatıldı
07.01.2026
İzmir Barosu’na kayıtlı olduğu belirtilen avukat Perihan İlke D.'nin sosyal medya hesabındaki paylaşımları tepki çekmişti.Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından avukatlığın bir kamu hizmeti olduğunu vurgulayarak, hukukun ciddiyetini zedeleyen ve toplumu yanlış yönlendiren tutumların adalete olan güvene zarar verdiğini ifade etti. Bakan Tunç, Avukatlık Kanunu ve meslek kuralları gereği, söz konusu paylaşımların meslek vakarına aykırı olup olmadığının incelenmesi için baro tarafından da disiplin sürecinin başlatıldığını bildirdi.
01:03 07.01.2026
© AA / Osmancan GürdoğanAdalet Bakanı Yılmaz Tunç TBMM Genel Kurulu'nda
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç TBMM Genel Kurulu'nda - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2026
© AA / Osmancan Gürdoğan
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medyada paylaştığı videolarla tepki çeken ve İzmir Barosu’na kayıtlı olduğu belirtilen avukat Perihan İlke D. hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını açıkladı.
İzmir Barosu’na kayıtlı olduğu belirtilen avukat Perihan İlke D.'nin sosyal medya hesabındaki paylaşımları tepki çekmişti.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından avukatlığın bir kamu hizmeti olduğunu vurgulayarak, hukukun ciddiyetini zedeleyen ve toplumu yanlış yönlendiren tutumların adalete olan güvene zarar verdiğini ifade etti.
Bakan Tunç, Avukatlık Kanunu ve meslek kuralları gereği, söz konusu paylaşımların meslek vakarına aykırı olup olmadığının incelenmesi için baro tarafından da disiplin sürecinin başlatıldığını bildirdi.
avukat - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2025
TÜRKİYE
Avukatlık Kanunu'nda değişiklik: Meslekleri dışındaki konularla ilgilenmeyecekler
25 Aralık 2025, 09:50
