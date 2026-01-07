https://anlatilaninotesi.com.tr/20260107/bakan-tunc-duyurdu-avukat-hakkinda-sorusturma-baslatildi-1102536506.html

Bakan Tunç duyurdu: Avukat hakkında soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medyada paylaştığı videolarla tepki çeken ve İzmir Barosu’na kayıtlı olduğu belirtilen avukat Perihan İlke D. hakkında İzmir... 07.01.2026, Sputnik Türkiye

İzmir Barosu’na kayıtlı olduğu belirtilen avukat Perihan İlke D.'nin sosyal medya hesabındaki paylaşımları tepki çekmişti.Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından avukatlığın bir kamu hizmeti olduğunu vurgulayarak, hukukun ciddiyetini zedeleyen ve toplumu yanlış yönlendiren tutumların adalete olan güvene zarar verdiğini ifade etti. Bakan Tunç, Avukatlık Kanunu ve meslek kuralları gereği, söz konusu paylaşımların meslek vakarına aykırı olup olmadığının incelenmesi için baro tarafından da disiplin sürecinin başlatıldığını bildirdi.

