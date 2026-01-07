https://anlatilaninotesi.com.tr/20260107/bag-kur-ve-gss-prim-borclularina-mujde-resmi-gazetede-yayimlandi-1102541880.html
2026-01-07T09:58+0300
2026-01-07T09:58+0300
2026-01-07T10:31+0300
BAĞ-KUR ve GSS prim borçlularına müjde: Sağlık hizmetlerinden yararlanabilecekler mi?
09:58 07.01.2026 (güncellendi: 10:31 07.01.2026)
Borçlu BAĞ-KUR sigortalıları yıl sonuna kadar sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karar gereğince, 60 günden fazla prim borcu olan Bağ-Kurlular ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam edecek.
GSS prim borçluları da 2026 yılı sonuna kadar sağlık hizmeti alabilecek.
BAĞ-KUR borcu olanlar sağlık hizmetinden yararlanabiliyor mu?
BAĞ-KUR ve genel sağlık sigortası (GSS) prim borçlularının devlet ve üniversite hastanelerinde sağlık hizmeti alabilmelerine imkan tanıyan uygulama 2026 yılı sonuna kadar sürecek.
Konuya ilişkin, kamu hizmetlerinden ücretsiz veya indirimli yararlanabilecekleri belirleyen ilgili kararda değişiklik yapan Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Karar gereğince sağlık hizmetlerinden 31/12/2026 tarihine kadar yararlanılacak.
Yapılan tarih düzenlemesi her yıl periyodik olarak gerçekleştiriliyor ve borcu bulunan Bağ-Kurluların sağlıktan yararlanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlanıyor.