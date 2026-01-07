https://anlatilaninotesi.com.tr/20260107/bag-kur-ve-gss-prim-borclularina-mujde-resmi-gazetede-yayimlandi-1102541880.html

BAĞ-KUR ve GSS prim borçlularına müjde: Sağlık hizmetlerinden yararlanabilecekler mi?

BAĞ-KUR ve GSS prim borçlularına müjde: Sağlık hizmetlerinden yararlanabilecekler mi?

Sputnik Türkiye

Borçlu BAĞ-KUR sigortalıları yıl sonuna kadar sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek. 07.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-07T09:58+0300

2026-01-07T09:58+0300

2026-01-07T10:31+0300

türki̇ye

bağ-kur

gss

gss prim borcu

hastane

resmi gazete

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/08/1092449737_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_660ab7c223fa2be217819f0606e42abc.jpg

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karar gereğince, 60 günden fazla prim borcu olan Bağ-Kurlular ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam edecek.GSS prim borçluları da 2026 yılı sonuna kadar sağlık hizmeti alabilecek.BAĞ-KUR borcu olanlar sağlık hizmetinden yararlanabiliyor mu?BAĞ-KUR ve genel sağlık sigortası (GSS) prim borçlularının devlet ve üniversite hastanelerinde sağlık hizmeti alabilmelerine imkan tanıyan uygulama 2026 yılı sonuna kadar sürecek.Konuya ilişkin, kamu hizmetlerinden ücretsiz veya indirimli yararlanabilecekleri belirleyen ilgili kararda değişiklik yapan Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.Karar gereğince sağlık hizmetlerinden 31/12/2026 tarihine kadar yararlanılacak.Her yıl yayımlanıyorYapılan tarih düzenlemesi her yıl periyodik olarak gerçekleştiriliyor ve borcu bulunan Bağ-Kurluların sağlıktan yararlanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlanıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260107/internetten-alisveriste-yeni-donem-yurtdisindan-gumruksuz-alisveris-donemi-sona-erdi-1102541059.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

bağ-kur ve gss prim borçluları, bağ-kur borcu olan hastane, gss borcu olan, gss borcu olan hastaneye gidebiliyor mu?