Arap Koalisyonu, Yemen'e hava saldırısı düzenledi, GGK Başkanı Zubeydi kaçtı

Arap Koalisyonu, Yemen'e hava saldırısı düzenledi, GGK Başkanı Zubeydi kaçtı

Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, güneydeki Ed-Dali bölgesine hava saldırısı düzenledi. Güney Geçiş Konseyi (GGK) Başkanı Aydarus ez-Zubeydi'nin bölgeden kaçtığı bildirildi.

Yemen Başkanlık Konseyi Zubeydi'nin konsey üyeliğinden alındığını ve "vatana ihanet" suçlamasıyla yargılanacağını duyurdu.Arap Koalisyonu Sözcüsü Tümgeneral Türki el-Maliki, yaptığı açıklamada, Yemen hükümeti ve koalisyonun Zubeydi'ye bağlı güçlerin 'zırhlı ve muharebe araçları, ağır ve hafif silahlar ile mühimmat dahil büyük bir gücü seferber ettiğine dair bilgi aldığını' ifade etti.'Bilinmeyen bir yere kaçtı'Maliki ayrıca, Yemen'deki gelişmeleri görüşmek üzere Riyad'da düzenlenecek konferansa katılması beklenen Zubeydi'nin bilinmeyen bir yere "kaçtığını" belirtti.Zubeydi, konsey üyeliğinden alındıYemen Başkanlık Konseyinden yapılan yazılı açıklamada ise GGK lideri Zubeydi'nin konsey üyeliğinin iptal edildiği ve hakkında adli süreç başlatıldığını bildirildi.Açıklamada, Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi'nin aldığı karar doğrultusunda Zubeydi'ye yöneltilen suçlamalar doğrultusunda, Yemen başsavcılığına sevk edilerek görevden uzaklaştırıldığı ifade edildi.Konseyin yerel, bölgesel ve uluslararası çağrılara rağmen geri çekilmeyi reddetmesi üzerine, Suudi Arabistan liderliğindeki Meşruiyeti Destekleme Koalisyonunun desteğiyle başlatılan operasyonlar kapsamında söz konusu vilayetlerin kontrolü yeniden sağlanmıştı.

