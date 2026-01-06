Ankara'da su kesintisi var mı? İlçe ilçe 6 Ocak Ankara su kesintileri

ALTINDAĞ

Planlı Kesinti

Arıza Tarihi: 6.01.2026 09:00:00

Tamir Tarihi: 6.01.2026 23:00:00

Detay: Son dönemde etkisini sürdüren kuraklık nedeniyle, su temin sistemlerimizde zaman zaman geçici aksaklıklar yaşanabilmektedir.Devam eden kuraklık ve artan nüfus nedeniyle su kaynaklarımız üzerindeki yük artmıştır. Bu nedenle bazı bölgelerde zaman zaman basınç düşüklüğü ve su kesintileri yaşanabilmektedir. Bu kapsamda, 06.01.2026 tarihinde Saat 09.00 İle 23:00 saatleri arasında aşağıda belirtilen mahallelerde su kesintisi uygulanacaktır.

Etkilenen Yerler: Karapürçek Mah. , Beşikkaya Mah. , Feridun Çelik Mah. , Başpınar Mah., Doğantepe Mah. Battalgazi Mah. , Önder Mah. , Ulubey mah. Yıldıztepe Mah., Güneşevler Mah. , Aydınlıkevler. Mah., Solfasol Mah. , Örnek Mah. , Gültepe Mah. Kale Mah. , Hacettepe Mah. , Baraj Mah. Atıfbey Mah., Hacı Bayram Mah. , Zübeyde Hanım Mah. , Kavaklı Mah. , Tatlar Mah. , Aydıncık Mah. , Karacaören Mah.

KAZAN

Planlı Kesinti

Arıza Tarihi: 6.01.2026 08:15:00

Tamir Tarihi: 6.01.2026 19:00:00

Detay: Devam eden kuraklık ve artan nüfus nedeniyle su kaynaklarımız üzerindeki yük artmıştır. Etemesğut T 55 ve Kahramankazan merkez D2 depo seviyelerinin yoğun kullanım nedeni ile seviye düşüklüğü yaşanmaktadır Bu nedenle bazı bölgelerde zaman zaman basınç düşüklüğü ve susuzluk yaşanacaktır. Bu kapsamda; Tarih:06.01.2026 Saat08:00 -06 01 2026 19:00 e kadar Çamlıdere Barajı’nda su alma yapısında arzı artırmaya yönelik yürütülen çalışmalarımız tamamlanacak ve bu tür sorunlar çok büyük ölçüde giderilebilecektir. Vatandaşlarımızın gerekli tedbirleri önceden almalarını rica eder, anlayışları için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: İmrendi mah alt kotlar Selpa san Dağyaka 614 cad baglı sokaklar Saray küme evleri Tusaş Çan içi Atom cad Saray mahallesi…Saray mahallesi keresteciler sanayi sitesi ve saraykent sanayi sitesi bağlı cadde ve sokaklar

POLATLI

Plansız Kesinti

Arıza Tarihi: 6.01.2026 09:00:00

Tamir Tarihi: 6.01.2026 15:00:00

Detay: Değerli abonelerimiz Mehmet Akif Mahallesi Bir Bölümüne Sarıyer caddesinde bulunan dağıtım şebeke hattında yaşanan arıza nedeniyle 09:00 ile 15:00 saatleri arasında su verilemeyecektir. Arızayı en hızlı şekilde çözebilmek amacıyla ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Bu süreçte göstereceğiniz anlayış ve destek için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: Mehmet Akif Mahallesi Bir Bölümü