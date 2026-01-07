https://anlatilaninotesi.com.tr/20260107/altin-alim-satim-islemlerinde-nakit-odeme-donemi-sona-eriyor-1102542430.html

Altın alım-satım işlemlerinde nakit ödeme dönemi sona eriyor

Altın alım-satım işlemlerinde nakit ödeme dönemi sona eriyor

Sputnik Türkiye

Altın alım-satım işlemlerine yönelik yeni kısıtlamalar getiriliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Darphane tarafından nisan ayında başlatılacak Kıymetli... 07.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-07T11:03+0300

2026-01-07T11:03+0300

2026-01-07T11:03+0300

türki̇ye

altın

ons altın

gram altın

altın fiyatları

bandrol

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/02/12/1053997857_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_ebc220025b24e5ae123737eaa7c514de.jpg

Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Yakın, altında sahteciliğin önlenmesi amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Darphane tarafından önümüzdeki nisan ayında Kıymetli Metal Takip Sistemi’nin (KMTS) devreye alınacağını söyledi.Amaç kayıt dışı ile mücadeleJewellery Antalya fuarında bir grup gazetecinin sorularını yanıtlayan Burak Yakın, altının artık bandrolle üretilip sertifikalandırılacağını anlattı. Burak Yakın, “Darphane bandrol verecek ve bandrolün izniyle altın basılacak. Gram dahil tüm altınların üzerindeki numara ile hangi ülkeden gelmiş, hangi firma getirmiş bunlar bilinecek. Bu uygulama bir gram için de bir kilo altın için de geçerli olacak” dedi. KMTS’nin devreye alınması ile kayıt dışılığın önemli ölçüde önleneceğini belirten Yakın, “Sistem devreye girdiğinde kim kuyumcuya gelip altın satarsa faturasını keseceğiz, bankaya parasını yatıracağız’’ dedi.Yeni düzenlemeyle, bankadaki altın birikimiyle konut almak isteyenlerin altının beyan belgesini ibraz etmesi gerekecek; belge yoksa banka işlemi yapmayacak.Kuyumcularda nakit dönemi bitiyorKMTS'nin yürürlüğe girmesiyle birlikte nisan ayından sonra kuyumcular, altın satışında nakit para kabul edemeyecek. Tüm altınların bandrollü olarak kayıt altına alınacağı sistemde ödemeler yalnızca banka kartı, kredi kartı ve IBAN'a para transferi üzerinden gerçekleştirilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260107/bag-kur-ve-gss-prim-borclularina-mujde-resmi-gazetede-yayimlandi-1102541880.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

altın, ons altın, gram altın, altın fiyatları, bandrol