Altın alım-satım işlemlerinde nakit ödeme dönemi sona eriyor
Altın alım-satım işlemlerinde nakit ödeme dönemi sona eriyor
Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Yakın, altında sahteciliğin önlenmesi amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Darphane tarafından önümüzdeki nisan ayında Kıymetli Metal Takip Sistemi’nin (KMTS) devreye alınacağını söyledi.Amaç kayıt dışı ile mücadeleJewellery Antalya fuarında bir grup gazetecinin sorularını yanıtlayan Burak Yakın, altının artık bandrolle üretilip sertifikalandırılacağını anlattı. Burak Yakın, “Darphane bandrol verecek ve bandrolün izniyle altın basılacak. Gram dahil tüm altınların üzerindeki numara ile hangi ülkeden gelmiş, hangi firma getirmiş bunlar bilinecek. Bu uygulama bir gram için de bir kilo altın için de geçerli olacak” dedi. KMTS’nin devreye alınması ile kayıt dışılığın önemli ölçüde önleneceğini belirten Yakın, “Sistem devreye girdiğinde kim kuyumcuya gelip altın satarsa faturasını keseceğiz, bankaya parasını yatıracağız’’ dedi.Yeni düzenlemeyle, bankadaki altın birikimiyle konut almak isteyenlerin altının beyan belgesini ibraz etmesi gerekecek; belge yoksa banka işlemi yapmayacak.Kuyumcularda nakit dönemi bitiyorKMTS'nin yürürlüğe girmesiyle birlikte nisan ayından sonra kuyumcular, altın satışında nakit para kabul edemeyecek. Tüm altınların bandrollü olarak kayıt altına alınacağı sistemde ödemeler yalnızca banka kartı, kredi kartı ve IBAN'a para transferi üzerinden gerçekleştirilecek.
Altın alım-satım işlemlerine yönelik yeni kısıtlamalar getiriliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Darphane tarafından nisan ayında başlatılacak Kıymetli Metal Takip Sistemi ile tüm altınlar 'bandrollü' şekilde satışa sunulacak. Uygulamanın yürürlüğe girmesiyle birlikte kuyumcular, nakit kabul ederek altın satışı yapamayacak.
Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Yakın, altında sahteciliğin önlenmesi amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Darphane tarafından önümüzdeki nisan ayında Kıymetli Metal Takip Sistemi’nin (KMTS) devreye alınacağını söyledi.

Amaç kayıt dışı ile mücadele

Jewellery Antalya fuarında bir grup gazetecinin sorularını yanıtlayan Burak Yakın, altının artık bandrolle üretilip sertifikalandırılacağını anlattı. Burak Yakın, “Darphane bandrol verecek ve bandrolün izniyle altın basılacak. Gram dahil tüm altınların üzerindeki numara ile hangi ülkeden gelmiş, hangi firma getirmiş bunlar bilinecek. Bu uygulama bir gram için de bir kilo altın için de geçerli olacak” dedi. KMTS’nin devreye alınması ile kayıt dışılığın önemli ölçüde önleneceğini belirten Yakın, “Sistem devreye girdiğinde kim kuyumcuya gelip altın satarsa faturasını keseceğiz, bankaya parasını yatıracağız’’ dedi.
Yeni düzenlemeyle, bankadaki altın birikimiyle konut almak isteyenlerin altının beyan belgesini ibraz etmesi gerekecek; belge yoksa banka işlemi yapmayacak.

Kuyumcularda nakit dönemi bitiyor

KMTS'nin yürürlüğe girmesiyle birlikte nisan ayından sonra kuyumcular, altın satışında nakit para kabul edemeyecek. Tüm altınların bandrollü olarak kayıt altına alınacağı sistemde ödemeler yalnızca banka kartı, kredi kartı ve IBAN'a para transferi üzerinden gerçekleştirilecek.
