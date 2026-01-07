https://anlatilaninotesi.com.tr/20260107/alkol-tuketimi-bir-asrin-en-dusuk-seviyesinde-alkolsuz-yasam-kalici-hale-geliyor-1102553446.html
Alkol tüketimi bir asrın en düşük seviyesinde: 'Alkolsüz yaşam' kalıcı hale geliyor
ABD’de alkol tüketen yetişkinlerin oranı 90 yılın en düşük seviyesine gerilerken, Dry January akımı birçok kişi için ocak ayıyla sınırlı kalmıyor. Gen Z... 07.01.2026, Sputnik Türkiye
ABD’de alkol tüketen yetişkinlerin oranı, Gallup tarafından yayımlanan 2025 anketine göre yüzde 54 ile son 90 yılın en düşük düzeyine indi. Bu oran 2024’te yüzde 58, 2023’te yüzde 62 seviyesindeydi. Veriler, kısa süreli kampanyaların ötesinde kalıcı bir davranış değişimine işaret ediyor. “Ayık olma” tercihi, dini gerekçeler ya da bağımlılık geçmişinin ötesine geçerek bilinçli bir yaşam tarzı haline geliyor.İngiltere’de her beş yetişkinden biri alkol almıyorİngiltere’de de benzer bir tablo var. Alcohol Change UK verilerine göre ülkede yaklaşık her beş yetişkinden biri alkol tüketmiyor. Üstelik alkol alanlar da eskisine kıyasla daha az içiyor.Gen Z alkolü bilinçli olarak reddediyorAvustralya’da Flinders University araştırmacıları, 1997–2012 doğumlu Gen Z’nin, 1946–1965 doğumlu **Baby Boomer’lara kıyasla alkol almaktan 17 kat daha fazla kaçındığını ortaya koydu. Genç kuşak içtiğinde bile miktarı ciddi biçimde sınırlıyor.İngiltere’de “Binge drinking” kültürü zayıflıyorAraştırma şirketi IWSR’ye göre, İngiltere’de kişi başına düşen ortalama içki sayısı 2024’te 10,2’ye geriledi. Bu rakam, milenyum başında 14 seviyesindeydi.Nedenler: Yaşlanan nüfus, sağlık ve hayat pahalılığıIWSR Başkanı Marten Lodewijks, Financial Times’a yaptığı değerlendirmede düşüşü üç başlıkta özetledi:Bayramlarda bile ölçülülükİngiltere’de Drinkaware verileri, yetişkinlerin %73’ünün yılbaşı ve bayram dönemlerinde içkiyi azaltmayı planladığını gösteriyor. Drinkaware CEO’su Karen Tyrell, bu “planlı ve dengeli yaklaşımı” olumlu bir dönüşüm olarak niteliyor.
