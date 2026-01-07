https://anlatilaninotesi.com.tr/20260107/alkol-tuketimi-bir-asrin-en-dusuk-seviyesinde-alkolsuz-yasam-kalici-hale-geliyor-1102553446.html

Alkol tüketimi bir asrın en düşük seviyesinde: 'Alkolsüz yaşam' kalıcı hale geliyor

Alkol tüketimi bir asrın en düşük seviyesinde: 'Alkolsüz yaşam' kalıcı hale geliyor

Sputnik Türkiye

ABD’de alkol tüketen yetişkinlerin oranı 90 yılın en düşük seviyesine gerilerken, Dry January akımı birçok kişi için ocak ayıyla sınırlı kalmıyor. Gen Z... 07.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-07T14:39+0300

2026-01-07T14:39+0300

2026-01-07T14:39+0300

sağlik

abd

abd

gallup

financial times

alkol

alkol derecesi

alkol koması

metil alkol

alkol zehirlenmesi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/05/1073189374_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_b526d4ea4522a72168c7f2eb3e2be35a.jpg

ABD’de alkol tüketen yetişkinlerin oranı, Gallup tarafından yayımlanan 2025 anketine göre yüzde 54 ile son 90 yılın en düşük düzeyine indi. Bu oran 2024’te yüzde 58, 2023’te yüzde 62 seviyesindeydi. Veriler, kısa süreli kampanyaların ötesinde kalıcı bir davranış değişimine işaret ediyor. “Ayık olma” tercihi, dini gerekçeler ya da bağımlılık geçmişinin ötesine geçerek bilinçli bir yaşam tarzı haline geliyor.İngiltere’de her beş yetişkinden biri alkol almıyorİngiltere’de de benzer bir tablo var. Alcohol Change UK verilerine göre ülkede yaklaşık her beş yetişkinden biri alkol tüketmiyor. Üstelik alkol alanlar da eskisine kıyasla daha az içiyor.Gen Z alkolü bilinçli olarak reddediyorAvustralya’da Flinders University araştırmacıları, 1997–2012 doğumlu Gen Z’nin, 1946–1965 doğumlu **Baby Boomer’lara kıyasla alkol almaktan 17 kat daha fazla kaçındığını ortaya koydu. Genç kuşak içtiğinde bile miktarı ciddi biçimde sınırlıyor.İngiltere’de “Binge drinking” kültürü zayıflıyorAraştırma şirketi IWSR’ye göre, İngiltere’de kişi başına düşen ortalama içki sayısı 2024’te 10,2’ye geriledi. Bu rakam, milenyum başında 14 seviyesindeydi.Nedenler: Yaşlanan nüfus, sağlık ve hayat pahalılığıIWSR Başkanı Marten Lodewijks, Financial Times’a yaptığı değerlendirmede düşüşü üç başlıkta özetledi:Bayramlarda bile ölçülülükİngiltere’de Drinkaware verileri, yetişkinlerin %73’ünün yılbaşı ve bayram dönemlerinde içkiyi azaltmayı planladığını gösteriyor. Drinkaware CEO’su Karen Tyrell, bu “planlı ve dengeli yaklaşımı” olumlu bir dönüşüm olarak niteliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260107/hafta-sonu-uykusunun-genclerin-ruh-sagligina-etkisi-uyku-borcu-1102548988.html

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, abd, gallup, financial times, alkol, alkol derecesi, alkol koması, metil alkol, alkol zehirlenmesi, etil alkol, alkol satışı, alkol yasağı, alkol tüketimi, alkol zam