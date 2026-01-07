Alkol tüketimi bir asrın en düşük seviyesinde: 'Alkolsüz yaşam' kalıcı hale geliyor

Türkiye
ABD’de alkol tüketen yetişkinlerin oranı, Gallup tarafından yayımlanan 2025 anketine göre yüzde 54 ile son 90 yılın en düşük düzeyine indi. Bu oran 2024’te yüzde 58, 2023’te yüzde 62 seviyesindeydi. Veriler, kısa süreli kampanyaların ötesinde kalıcı bir davranış değişimine işaret ediyor. “Ayık olma” tercihi, dini gerekçeler ya da bağımlılık geçmişinin ötesine geçerek bilinçli bir yaşam tarzı haline geliyor.İngiltere’de her beş yetişkinden biri alkol almıyorİngiltere’de de benzer bir tablo var. Alcohol Change UK verilerine göre ülkede yaklaşık her beş yetişkinden biri alkol tüketmiyor. Üstelik alkol alanlar da eskisine kıyasla daha az içiyor.Gen Z alkolü bilinçli olarak reddediyorAvustralya’da Flinders University araştırmacıları, 1997–2012 doğumlu Gen Z’nin, 1946–1965 doğumlu **Baby Boomer’lara kıyasla alkol almaktan 17 kat daha fazla kaçındığını ortaya koydu. Genç kuşak içtiğinde bile miktarı ciddi biçimde sınırlıyor.İngiltere’de “Binge drinking” kültürü zayıflıyorAraştırma şirketi IWSR’ye göre, İngiltere’de kişi başına düşen ortalama içki sayısı 2024’te 10,2’ye geriledi. Bu rakam, milenyum başında 14 seviyesindeydi.Nedenler: Yaşlanan nüfus, sağlık ve hayat pahalılığıIWSR Başkanı Marten Lodewijks, Financial Times’a yaptığı değerlendirmede düşüşü üç başlıkta özetledi:Bayramlarda bile ölçülülükİngiltere’de Drinkaware verileri, yetişkinlerin %73’ünün yılbaşı ve bayram dönemlerinde içkiyi azaltmayı planladığını gösteriyor. Drinkaware CEO’su Karen Tyrell, bu “planlı ve dengeli yaklaşımı” olumlu bir dönüşüm olarak niteliyor.
ABD’de alkol tüketen yetişkinlerin oranı 90 yılın en düşük seviyesine gerilerken, Dry January akımı birçok kişi için ocak ayıyla sınırlı kalmıyor. Gen Z, alkolü bilinçli biçimde reddederken; sağlık kaygıları, yaşlanan nüfus ve artan yaşam maliyetleri, ABD, İngiltere ve Avustralya’da içki alışkanlıklarını kökten değiştiriyor.
ABD’de alkol tüketen yetişkinlerin oranı, Gallup tarafından yayımlanan 2025 anketine göre yüzde 54 ile son 90 yılın en düşük düzeyine indi. Bu oran 2024’te yüzde 58, 2023’te yüzde 62 seviyesindeydi. Veriler, kısa süreli kampanyaların ötesinde kalıcı bir davranış değişimine işaret ediyor. “Ayık olma” tercihi, dini gerekçeler ya da bağımlılık geçmişinin ötesine geçerek bilinçli bir yaşam tarzı haline geliyor.

İngiltere’de her beş yetişkinden biri alkol almıyor

İngiltere’de de benzer bir tablo var. Alcohol Change UK verilerine göre ülkede yaklaşık her beş yetişkinden biri alkol tüketmiyor. Üstelik alkol alanlar da eskisine kıyasla daha az içiyor.

Gen Z alkolü bilinçli olarak reddediyor

Avustralya’da Flinders University araştırmacıları, 1997–2012 doğumlu Gen Z’nin, 1946–1965 doğumlu **Baby Boomer’lara kıyasla alkol almaktan 17 kat daha fazla kaçındığını ortaya koydu. Genç kuşak içtiğinde bile miktarı ciddi biçimde sınırlıyor.

İngiltere’de “Binge drinking” kültürü zayıflıyor

Araştırma şirketi IWSR’ye göre, İngiltere’de kişi başına düşen ortalama içki sayısı 2024’te 10,2’ye geriledi. Bu rakam, milenyum başında 14 seviyesindeydi.

Nedenler: Yaşlanan nüfus, sağlık ve hayat pahalılığı

IWSR Başkanı Marten Lodewijks, Financial Times’a yaptığı değerlendirmede düşüşü üç başlıkta özetledi:
Yaşlanan nüfus (fizyolojik sınırlar),
Sağlık bilincinin artması,
Yükselen yaşam maliyetleri (dışarıda içmenin pahalılaşması).

Bayramlarda bile ölçülülük

İngiltere’de Drinkaware verileri, yetişkinlerin %73’ünün yılbaşı ve bayram dönemlerinde içkiyi azaltmayı planladığını gösteriyor. Drinkaware CEO’su Karen Tyrell, bu “planlı ve dengeli yaklaşımı” olumlu bir dönüşüm olarak niteliyor.
