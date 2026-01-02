https://anlatilaninotesi.com.tr/20260102/meteorolojiden-pes-pese-uyarilar-kuvvetli-kar-yagisi-etkili-olacak-buzlanma-ve-cig-tehlikesine-1102423353.html

Meteoroloji'den peş peşe uyarılar: Kuvvetli kar yağışı etkili olacak, buzlanma ve çığ tehlikesine dikkat

Meteoroloji'den peş peşe uyarılar: Kuvvetli kar yağışı etkili olacak, buzlanma ve çığ tehlikesine dikkat

Sputnik Türkiye

Meteoroloji'ni bugünkü hava durumu tahminlerine göre iç ve doğu bölgelerde sıcaklıklar düşüyor, kuvvetli rüzgarın etkisiyle doğu bölgelerde çığ tehlikesi var... 02.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-02T07:08+0300

2026-01-02T07:08+0300

2026-01-02T07:10+0300

yaşam

hava durumu

hava durumu

ankara hava durumu

bugün hava durumu

istanbul hava durumu

çığ

buzlanma

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/01/1102414685_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_fa74049c4c62dd453d8ca6e46102914e.jpg

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 2 Ocak Cuma günü hava durumu tahminlerine göre Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Trabzon, Rize, Siirt çevreleri, Giresun'un doğusu, Artvin'in kıyı kesimleri ve Ağrı'nın güney kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının Batı kesimlerde artacağı, doğu bölgelerde azalacağı tahmin ediliyor.Meteoroloji'den uyarılarKUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Orta Karadeniz kıyıları ve Marmara'da güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi ile yüksek kesimlerde tipi gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.ÇIĞ TEHLİKESİ: Doğu Karadeniz’in yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yükseklerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.MARMARAGenel Durum:Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis bekleniyor. Rüzgârın, güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.EGEGenel Durum:Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer sis bekleniyor.AKDENİZGenel Durum:Parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.İÇ ANADOLUGenel Durum:Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah ve gece saatlerinde pus ve sis bekleniyor.BATI KARADENİZGenel Durum:Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah ve gece saatlerinde pus ve sis bekleniyor.ORTA ve DOĞU KARADENİZGenel Durum:Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Trabzon, Rize çevreleri, Artvin'in kıyı kesimleri ve Giresun'un doğu ilçelerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır. Rüzgârın, Orta Karadeniz kıyılarında güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.DOĞU ANADOLUGenel Durum:Çok bulutlu, bölgenin güneydoğusu ile Ağrı'nın güney kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.GÜNEYDOĞU ANADOLUGenel Durum:Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Siirt çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Siirt çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, bölgenin doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260101/silede-okullar-tatil-buzlanma-riski-1102420992.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

günlük hava durumu, meteoroloji hava durumu, bugün hava nasıl, bugünkü hava durumu, 2 ocak hava durumu, cuma günü hava durumu, türkiye hava durumu, il il hava durumu, bölge bölge hava durumu, nerelerde kar yağıyor, kar yağışı uyarısı, kuvvetli kar yağışı, don uyarısı, buzlanma uyarısı, sis ve pus, çığ tehlikesi, çığ uyarısı, doğu anadolu hava durumu, karadeniz hava durumu