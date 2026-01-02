Meteoroloji'den peş peşe uyarılar: Kuvvetli kar yağışı etkili olacak, buzlanma ve çığ tehlikesine dikkat
07:08 02.01.2026 (güncellendi: 07:10 02.01.2026)
© Arife Karakumistanbul kar yağışı
© Arife Karakum
Meteoroloji'ni bugünkü hava durumu tahminlerine göre iç ve doğu bölgelerde sıcaklıklar düşüyor, kuvvetli rüzgarın etkisiyle doğu bölgelerde çığ tehlikesi var. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanmaya dikkat. Doğu Anadolu, Trabzon, Rize, Siirt, Giresun'un doğusu, Artvin'in kıyı kesimleri ve Ağrı'nın güney kesimlerinde kar yağışı etkili olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 2 Ocak Cuma günü hava durumu tahminlerine göre Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Trabzon, Rize, Siirt çevreleri, Giresun'un doğusu, Artvin'in kıyı kesimleri ve Ağrı'nın güney kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarının Batı kesimlerde artacağı, doğu bölgelerde azalacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji'den uyarılar
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Orta Karadeniz kıyıları ve Marmara'da güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi ile yüksek kesimlerde tipi gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ: Doğu Karadeniz’in yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yükseklerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
MARMARA
Genel Durum:
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis bekleniyor. Rüzgârın, güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
BURSA – 6°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
ÇANAKKALE – 10°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
İSTANBUL – 9°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ – 7°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
EGE
Genel Durum:
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer sis bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR – -2°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
DENİZLİ – 7°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
İZMİR – 9°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA – 8°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Genel Durum:
Parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ADANA – 10°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
ANTALYA – 13°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
HATAY – 4°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
ISPARTA – 6°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Genel Durum:
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah ve gece saatlerinde pus ve sis bekleniyor.
ANKARA – -2°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR – -3°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
KAYSERİ – -9°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
KONYA – -1°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Genel Durum:
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah ve gece saatlerinde pus ve sis bekleniyor.
BOLU – 0°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE – 4°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP – 9°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK – 5°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Genel Durum:
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Trabzon, Rize çevreleri, Artvin'in kıyı kesimleri ve Giresun'un doğu ilçelerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır. Rüzgârın, Orta Karadeniz kıyılarında güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
AMASYA – -2°C
Çok bulutlu
Çok bulutlu
RİZE – 5°C
Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde karlakarışık yağmur ve kar yağışlı
Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde karlakarışık yağmur ve kar yağışlı
SAMSUN – 3°C
Çok bulutlu
Çok bulutlu
TRABZON – 6°C
Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde karlakarışık yağmur ve kar yağışlı
Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde karlakarışık yağmur ve kar yağışlı
DOĞU ANADOLU
Genel Durum:
Çok bulutlu, bölgenin güneydoğusu ile Ağrı'nın güney kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM – -11°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
KARS – -10°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
MALATYA – -4°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
VAN – -1°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Genel Durum:
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Siirt çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Siirt çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, bölgenin doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BATMAN – -4°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
DİYARBAKIR – -1°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
GAZİANTEP – 0°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
MARDİN – -2°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu