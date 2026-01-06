https://anlatilaninotesi.com.tr/20260106/cumhurbaskani-erdogan-genclere-yeni-destekleri-acikladi-gunluk-bin-375-lira-odenecek--1102529031.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlere yeni destekleri açıkladı: Günlük bin 375 lira ödenecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Genç İstihdam Hamlesi-Güç Tanıtım Programı"nda gençlere yönelik yeni destekleri açıkladı. Erdoğan, staj başvurularının... 06.01.2026, Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, staj başvurularının bugün itibarıyla İŞKUR üzerinden alınmaya başladığını duyurdu. Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Genç İstihdam Hamlesi-Güç Tanıtım Programı"nda konuşan Erdoğan, İŞKUR bünyesindeki staj programında 800 bin gence staj imkanı sunacaklarını dile getirdi. Erdoğan, "Bu programla gençlerimiz yeni beceriler kazanacak ve farklı alanlarda görev alarak uygulamalı deneyim elde edecekler. Programa katılan her gencimize günlük bin 375 lira cep harçlığı vereceğiz" dedi.Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:"İŞKUR bünyesindeki staj portalı ile evlatlarımız staj imkanlarına erişebiliyor. İşletmelerimizde iş ilanlarını şimdi bu sistemi üst seviyeye taşıyoruz. Ulusal staj programını İŞKUR'un uhdesine devrettik. Mevcut staj portalı ile birleştirdik. Aynı şekilde 10'dan fazla çalışanı olan ve özel sektör işletmelerindeki çalıştırma yükümlülüğünü titizlikle aktif işgücü programlarından yararlanan işletmelere de en az yüzde 10 stajyer zorunluluğu getirdik.Staj döneminde gençlerimizin ücret ve prim maliyetlerini desteklemeye devam edeceğiz. İş yeri ve stajyer eşleşmesini kolaylaştırmak için iş, ve meslek danışmanlığı hizmeti vererek gençlerimizin yanında olacağız. Staj desteklerimizi önümüzdeki 3 yıl için 27 milyar lira olarak belirledik. Mevcut staj kapasitesine ilave olarak 3 yılda 800 bin gencimizin daha staj süreçlerini staj başvurularını bugün itibariyle İŞKUR üzerinden almaya başlıyoruz.Programda gençlerimiz yeni beceriler kazanacak ve farklı alanlarda görev alarak deneyim elde edecekler. Programa katılan her gencimize günlük bin 375 lira cep harçlığı vereceğiz. İş kazası, meslek hastalığı, genel sağlık sigortası primlerini de üzerinden bu surette önümüzdeki 3 yıl boyunca her sene 150 bin, 3 yılın sonunda ise toplam 450 bin gencimize 108 milyar lira kaynak ayırdık.'İlk 6 aylık maaşlarını biz karşılayacağız'Verilerine baktığımızda Temmuz 2024 -2025 döneminde yaklaşık 1,5 milyon kişinin kez sigortalı olarak kendi işini kurarak işgücü piyasasına girdiğini görüyoruz. İlk kez sigortalı olanların 18 - 29 yaş aralığında bulunurken neredeyse yarısı. Burada dikkat çeken yüzde 42'lik önemli bir kesimin ilk işe giriş yaş 30. Bu tablo iş hayatına katılımın hem de aile kurma süreçlerinin belirgin geciktiğini göstermesi bakımından önemlidir. Bu süreleri kısaltmak için aldığımız 4 program, ilk adım programıdır. Özel sektörle işbirliğinde tasarladığımız bu programla 18 -25 yaş arası işe girenlerin, girdikten sonraki ilk 6 aylık maaşlarını biz karşılayacağız. Aynı şekilde ilk sigortalarını başlatarak 6 aya kadar tüm sigorta primlerini de biz ödeyeceğiz. Üstelik bunun karşılığında işverenler herhangi bir istihdam garantisi şartı istemiyoruz. Verdiğimiz bu desteklerle işverenlerimizin ilave istihdam sağladığı durumlarda giriş bir maliyet kalemi olmaktan çıkacak. 6 ay boyunca güvenli bir başlangıç, aynı şekilde "tecrübesiz" şeklindeki önyargıyı da fiilen ortadan kaldırmış olacak. Projeden en az bir küçük ölçekli 216 milyar lira kaynak ayırmayı öngördüğümüz bu programdan her sene 250 bin kişi olmak üzere 3 yılda 750 bin gencimizin yararlanmasını amaçlıyoruz.Geçtiğimiz yıl uygulamayı aldığımız İŞKUR Gençlik Programı, gençlerimiz tarafından büyük bir ilgi ve teveccüh ile karşılandı. Gelir elde eden öğrencilerimizin sayısı tam 150 bine ulaştı. Şimdi bu projeyi daha büyütüyor ve günlük bin 83 lira olan cep harçlığını bin 375 liraya yükseltiyoruz. Böylece İŞKUR Gençlik Programı dahilinde haftada 3 gün görev alan her bir gencimizin gelirini aylık 15 bin liradan 19 bin liraya çıkacak."

