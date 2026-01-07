https://anlatilaninotesi.com.tr/20260107/adalet-bakani-tunc-yeni-bir-infaz-duzenlemesi-veya-genel-bir-af-durumu-soz-konusu-degil-1102548417.html
Adalet Bakanı Tunç: Yeni bir infaz düzenlemesi veya genel bir af durumu söz konusu değil
Adalet Bakanı Tunç: Yeni bir infaz düzenlemesi veya genel bir af durumu söz konusu değil
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yeni infaz düzenlemesinin söz konusu olmadığını vurguladı. 07.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-07T12:39+0300
2026-01-07T12:39+0300
2026-01-07T13:06+0300
türki̇ye
yılmaz tunç
ak parti
11. yargı paketi
kovid-19
af
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/1a/1098152732_0:0:3520:1980_1920x0_80_0_0_2922d0f236917b9a65f772a0f7e40b9d.jpg
AK Parti grup toplantısı öncesi soruları yanıtlayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yeni infaz düzenlemesinin söz konusu olmadığını söyledi. Bakan Tunç, 12 Yargı Paketi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, "Yeni bir infaz ya da af düzenlemesi söz konusu değil. 12. Yargı Paketi'nin infazla ilgili değil, hukuk yargılamalarının etkinliğini artırmak ve yargıda gecikmeye yönelik önemli düzenlemeler içeriyor" ifadelerini kullandı. Düzenlemeden 38 bin 57 kişi yararlandıKanundaki, hükümlülerin kapalı cezaevinden açık cezaevine, açık cezaevinden denetimli serbestliğe 3 yıl daha erken ayrılmalarına yönelik düzenlemenin, 31 Temmuz 2023 öncesinde suç işleyenler bakımından infaz eşitliğinin sağlanmasına yönelik olduğunu belirten Tunç, eşitsizlik eleştirilerini ortadan kaldıran düzenlemeden şu ana kadar 38 bin 57 kişinin yararlandığını dile getirdi. Yeni bir İnfaz Kanunu şu anda söz konusu değilYargı Reformu Strateji Belgesinde "Ceza Adaletinin Sağlanması" hedefinin yer aldığını hatırlatan Tunç, sözlerini şöyle sürdürdü:Tayfun Kahraman'la ilgili soruları da yanıtladıGezi Parkı davası hükümlüsü Tayfun Kahraman hakkındaki Anayasa Mahkemesi kararının uygulanmadığının belirtilmesi üzerine Tunç, Kahraman'ın İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde tedavi altında olduğunu, tedavi sonrasında hazırlanacak raporun Adli Tıp Kurumuna gönderileceğini dile getirdi. Bakan Tunç, İnfaz Kanunu çerçevesinde infaz ertelemesi söz konusu olduğunda kararı Adli Tıp Kurulunun vereceğini kaydederek, "Bugüne kadar Tayfun Kahraman'ın ceza tehiri anlamında Adli Tıp'a başvurusu söz konusu olmadı." bilgisini paylaştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251203/bakan-tunctan-11-yargi-paketi-aciklamasi-bu-bir-af-degil-1101506697.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/1a/1098152732_440:0:3080:1980_1920x0_80_0_0_775601d4cd27611028f7eb9837cc884d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
yılmaz tunç, ak parti, 11. yargı paketi, kovid-19, af
yılmaz tunç, ak parti, 11. yargı paketi, kovid-19, af
Adalet Bakanı Tunç: Yeni bir infaz düzenlemesi veya genel bir af durumu söz konusu değil
12:39 07.01.2026 (güncellendi: 13:06 07.01.2026)
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yeni infaz düzenlemesinin söz konusu olmadığını vurguladı.
AK Parti grup toplantısı öncesi soruları yanıtlayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yeni infaz düzenlemesinin söz konusu olmadığını söyledi. Bakan Tunç, 12 Yargı Paketi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, "Yeni bir infaz ya da af düzenlemesi söz konusu değil. 12. Yargı Paketi'nin infazla ilgili değil, hukuk yargılamalarının etkinliğini artırmak ve yargıda gecikmeye yönelik önemli düzenlemeler içeriyor" ifadelerini kullandı.
Düzenlemeden 38 bin 57 kişi yararlandı
Kanundaki, hükümlülerin kapalı cezaevinden açık cezaevine, açık cezaevinden denetimli serbestliğe 3 yıl daha erken ayrılmalarına yönelik düzenlemenin, 31 Temmuz 2023 öncesinde suç işleyenler bakımından infaz eşitliğinin sağlanmasına yönelik olduğunu belirten Tunç, eşitsizlik eleştirilerini ortadan kaldıran düzenlemeden şu ana kadar 38 bin 57 kişinin yararlandığını dile getirdi.
Yeni bir İnfaz Kanunu şu anda söz konusu değil
Yargı Reformu Strateji Belgesinde "Ceza Adaletinin Sağlanması" hedefinin yer aldığını hatırlatan Tunç, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Yeni bir İnfaz Kanunu şu anda söz konusu değil. Af söylentileri vesaire bunlar kesinlikle söz konusu değil. Şu anda Meclis, Yargı Reformu Strateji kapsamında yargı paketlerini peyderpey gündeme getiriyor. Biz de Adalet Bakanlığı olarak teknik destek vermeye devam ediyoruz. 10. ve 11. Yargı Paketleri yasalaştı. Bunlar ceza adalet sistemiyle ilgiliydi. Şimdi 12. Yargı Paketi'yle ilgili hazırlıklar devam ediyor. Biz teknik çalışmaları tamamladık. Milletvekillerimizin takdirlerine arz ettik. Orada da hukuk yargılamalarının etkinliğini artırmaya, uzun süren davaları daha çabuk sonuçlandırmaya, duruşmaların daha sadeleştirilmesine, arabuluculuk sisteminin daha etkin hale getirilmesi, noter yardımcılığı sistemi, çekişmesiz yargı işlemlerinin yargı dışında çözülebilmesine yönelik önemli düzenlemeler olacak. 12. Yargı Paketi, infaz düzenlemesiyle ilgili değil, hukuk yargılamalarının etkinliğini artırmak ve yargıda gecikmeye yönelik önemli düzenlemeler içeriyor."
Tayfun Kahraman'la ilgili soruları da yanıtladı
Gezi Parkı davası hükümlüsü Tayfun Kahraman hakkındaki Anayasa Mahkemesi kararının uygulanmadığının belirtilmesi üzerine Tunç, Kahraman'ın İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde tedavi altında olduğunu, tedavi sonrasında hazırlanacak raporun Adli Tıp Kurumuna gönderileceğini dile getirdi. Bakan Tunç, İnfaz Kanunu çerçevesinde infaz ertelemesi söz konusu olduğunda kararı Adli Tıp Kurulunun vereceğini kaydederek, "Bugüne kadar Tayfun Kahraman'ın ceza tehiri anlamında Adli Tıp'a başvurusu söz konusu olmadı." bilgisini paylaştı.