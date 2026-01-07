https://anlatilaninotesi.com.tr/20260107/adalet-bakani-tunc-yeni-bir-infaz-duzenlemesi-veya-genel-bir-af-durumu-soz-konusu-degil-1102548417.html

Adalet Bakanı Tunç: Yeni bir infaz düzenlemesi veya genel bir af durumu söz konusu değil

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yeni infaz düzenlemesinin söz konusu olmadığını vurguladı. 07.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-07T12:39+0300

2026-01-07T12:39+0300

2026-01-07T13:06+0300

AK Parti grup toplantısı öncesi soruları yanıtlayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yeni infaz düzenlemesinin söz konusu olmadığını söyledi. Bakan Tunç, 12 Yargı Paketi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, "Yeni bir infaz ya da af düzenlemesi söz konusu değil. 12. Yargı Paketi'nin infazla ilgili değil, hukuk yargılamalarının etkinliğini artırmak ve yargıda gecikmeye yönelik önemli düzenlemeler içeriyor" ifadelerini kullandı. Düzenlemeden 38 bin 57 kişi yararlandıKanundaki, hükümlülerin kapalı cezaevinden açık cezaevine, açık cezaevinden denetimli serbestliğe 3 yıl daha erken ayrılmalarına yönelik düzenlemenin, 31 Temmuz 2023 öncesinde suç işleyenler bakımından infaz eşitliğinin sağlanmasına yönelik olduğunu belirten Tunç, eşitsizlik eleştirilerini ortadan kaldıran düzenlemeden şu ana kadar 38 bin 57 kişinin yararlandığını dile getirdi. Yeni bir İnfaz Kanunu şu anda söz konusu değilYargı Reformu Strateji Belgesinde "Ceza Adaletinin Sağlanması" hedefinin yer aldığını hatırlatan Tunç, sözlerini şöyle sürdürdü:Tayfun Kahraman'la ilgili soruları da yanıtladıGezi Parkı davası hükümlüsü Tayfun Kahraman hakkındaki Anayasa Mahkemesi kararının uygulanmadığının belirtilmesi üzerine Tunç, Kahraman'ın İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde tedavi altında olduğunu, tedavi sonrasında hazırlanacak raporun Adli Tıp Kurumuna gönderileceğini dile getirdi. Bakan Tunç, İnfaz Kanunu çerçevesinde infaz ertelemesi söz konusu olduğunda kararı Adli Tıp Kurulunun vereceğini kaydederek, "Bugüne kadar Tayfun Kahraman'ın ceza tehiri anlamında Adli Tıp'a başvurusu söz konusu olmadı." bilgisini paylaştı.

2026

