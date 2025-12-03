Bakan Tunç'tan 11. Yargı Paketi açıklaması: Bu bir af değil

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251203/bakan-tunctan-11-yargi-paketi-aciklamasi-bu-bir-af-degil-1101506697.html

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kamuoyunda "Kovid-19 düzenlemesi" olarak bilinen 31 Temmuz 2023 öncesinde de suç işleyen hükümlülerin daha erken kapalı cezaevinden açık cezaevine, açık cezaevinden denetimli serbestliğe ayrılmasına ilişkin düzenlemenin "af olmadığını" dile getirdi. Aynı durumda olan kişilerin aynı yaptırıma tabi tutulmasıTunç, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı. Kamuoyunda 11. Yargı Paketi olarak bilinen kanun teklifinin bugün TBMM Adalet Komisyonu'nda görüşüleceğini hatırlatan Tunç, teklifte toplumsal huzuru sağlamaya yönelik önemli düzenlemelerin yer aldığını vurguladı.Kamuoyunda "Kovid-19 düzenlemesi" olarak bilinen 31 Temmuz 2023 öncesinde de suç işleyen hükümlülerin daha erken kapalı cezaevinden açık cezaevine, açık cezaevinden denetimli serbestliğe ayrılmasıyla ilgili de teklifte madde bulunduğunu hatırlatan Tunç, "Kovid-19 düzenlemesi yanlış anlatılıyor. Bu bir af değil. Burada suç tarihi bakımından aynı durumda olan kişilerin aynı yaptırıma tabi tutulmasıyla ilgili talep söz konusuydu." diye konuştu.Takdir TBMM'nin vurgusuDaha önceki düzenlemeden 31 Temmuz 2023 itibarıyla cezaevinde bulunan hükümlülerin faydalandığını hatırlatan Tunç, bu hükümden aynı tarihte ya da daha önce suç işleyenlerin yararlanamadığını belirtti. Aynı durumdaki ilişkilerin aynı yaptırıma tabi olması ilkesi gereğince eşitlik sağlanması amacıyla düzenlemeye gidildiğini ifade eden Tunç, bu konuda takdirin TBMM'de olduğunu vurguladı.Tunç, Kovid-19 düzenlemesindeki suç kapsamında değişiklik yapılmadığını, örgütlü suçların yeni düzenlemenin de kapsamında olmadığını kaydetti.

