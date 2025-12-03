Türkiye
Bakan Tunç'tan 11. Yargı Paketi açıklaması: Bu bir af değil
Bakan Tunç'tan 11. Yargı Paketi açıklaması: Bu bir af değil
03.12.2025
türki̇ye
yılmaz tunç
tbmm
adalet komisyonu
af
genel af
af tartışmları
af teklifi
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kamuoyunda "Kovid-19 düzenlemesi" olarak bilinen 31 Temmuz 2023 öncesinde de suç işleyen hükümlülerin daha erken kapalı cezaevinden açık cezaevine, açık cezaevinden denetimli serbestliğe ayrılmasına ilişkin düzenlemenin "af olmadığını" dile getirdi. Aynı durumda olan kişilerin aynı yaptırıma tabi tutulmasıTunç, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı. Kamuoyunda 11. Yargı Paketi olarak bilinen kanun teklifinin bugün TBMM Adalet Komisyonu'nda görüşüleceğini hatırlatan Tunç, teklifte toplumsal huzuru sağlamaya yönelik önemli düzenlemelerin yer aldığını vurguladı.Kamuoyunda "Kovid-19 düzenlemesi" olarak bilinen 31 Temmuz 2023 öncesinde de suç işleyen hükümlülerin daha erken kapalı cezaevinden açık cezaevine, açık cezaevinden denetimli serbestliğe ayrılmasıyla ilgili de teklifte madde bulunduğunu hatırlatan Tunç, "Kovid-19 düzenlemesi yanlış anlatılıyor. Bu bir af değil. Burada suç tarihi bakımından aynı durumda olan kişilerin aynı yaptırıma tabi tutulmasıyla ilgili talep söz konusuydu." diye konuştu.Takdir TBMM'nin vurgusuDaha önceki düzenlemeden 31 Temmuz 2023 itibarıyla cezaevinde bulunan hükümlülerin faydalandığını hatırlatan Tunç, bu hükümden aynı tarihte ya da daha önce suç işleyenlerin yararlanamadığını belirtti. Aynı durumdaki ilişkilerin aynı yaptırıma tabi olması ilkesi gereğince eşitlik sağlanması amacıyla düzenlemeye gidildiğini ifade eden Tunç, bu konuda takdirin TBMM'de olduğunu vurguladı.Tunç, Kovid-19 düzenlemesindeki suç kapsamında değişiklik yapılmadığını, örgütlü suçların yeni düzenlemenin de kapsamında olmadığını kaydetti.
yılmaz tunç, tbmm, adalet komisyonu, af, genel af, af tartışmları, af teklifi
yılmaz tunç, tbmm, adalet komisyonu, af, genel af, af tartışmları, af teklifi

Bakan Tunç'tan 11. Yargı Paketi açıklaması: Bu bir af değil

13:52 03.12.2025 (güncellendi: 13:53 03.12.2025)
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 11 Yargı Paketi'yle ilgili olarak 'Bu bir af değil' ifadesini kullandı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kamuoyunda "Kovid-19 düzenlemesi" olarak bilinen 31 Temmuz 2023 öncesinde de suç işleyen hükümlülerin daha erken kapalı cezaevinden açık cezaevine, açık cezaevinden denetimli serbestliğe ayrılmasına ilişkin düzenlemenin "af olmadığını" dile getirdi.

Aynı durumda olan kişilerin aynı yaptırıma tabi tutulması

Tunç, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı. Kamuoyunda 11. Yargı Paketi olarak bilinen kanun teklifinin bugün TBMM Adalet Komisyonu'nda görüşüleceğini hatırlatan Tunç, teklifte toplumsal huzuru sağlamaya yönelik önemli düzenlemelerin yer aldığını vurguladı.
Kamuoyunda "Kovid-19 düzenlemesi" olarak bilinen 31 Temmuz 2023 öncesinde de suç işleyen hükümlülerin daha erken kapalı cezaevinden açık cezaevine, açık cezaevinden denetimli serbestliğe ayrılmasıyla ilgili de teklifte madde bulunduğunu hatırlatan Tunç, "Kovid-19 düzenlemesi yanlış anlatılıyor. Bu bir af değil. Burada suç tarihi bakımından aynı durumda olan kişilerin aynı yaptırıma tabi tutulmasıyla ilgili talep söz konusuydu." diye konuştu.

Takdir TBMM'nin vurgusu

Daha önceki düzenlemeden 31 Temmuz 2023 itibarıyla cezaevinde bulunan hükümlülerin faydalandığını hatırlatan Tunç, bu hükümden aynı tarihte ya da daha önce suç işleyenlerin yararlanamadığını belirtti. Aynı durumdaki ilişkilerin aynı yaptırıma tabi olması ilkesi gereğince eşitlik sağlanması amacıyla düzenlemeye gidildiğini ifade eden Tunç, bu konuda takdirin TBMM'de olduğunu vurguladı.
Tunç, Kovid-19 düzenlemesindeki suç kapsamında değişiklik yapılmadığını, örgütlü suçların yeni düzenlemenin de kapsamında olmadığını kaydetti.
