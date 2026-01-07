https://anlatilaninotesi.com.tr/20260107/abdli-yetkililer-detaylari-anlatti-maduro-ve-esi-kacmaya-calisirken-baslarini-carpti-rodriguez-ile-1102548154.html
ABD’li yetkililer detayları anlattı: Maduro ve eşi kaçmaya çalışırken başlarını çarptı, Rodriguez ile temas vardı
Trump yönetiminden yetkililer, ABD kongre üyelerine, Maduro ile eşi Cilia Flores’in, ABD güçlerinden kaçmaya çalıştıkları sırada başlarını çarparak yaralandığını bildirirken, Maduro’nun kaçırıldığı saldırıyla ilgili bilgi verdi.
Konuya yakın kaynakların Amerikan basınına aktardığına göre, yapılan bilgilendirmede yetkililer, Maduro ve Flores’in yerleşkeleri içinde ağır bir çelik kapının arkasına saklanmaya çalıştığını, ancak 'kapı kasasının alçak olması nedeniyle başlarını çarptıklarını' söyledi.‘Kırık ya da ezilme olabilir’Flores’in avukatı Mark Donnelly, müvekkilinin kaçırılma sırasında ciddi şekilde yaralandığını söyledi.Avukat, Flores’in kaburgalarında kırık ya da ağır bir ezilme olabileceğini belirterek röntgen ve kapsamlı bir sağlık kontrolü talep etti.Mahkeme salonundaki gazetecilere göre Flores zaman zaman sendeledi ve başını öne eğdi, Maduro ise oturup kalkmakta zorlandı. Mahkeme çizimlerinde Flores’in başında bandajlar olduğu görüldü.Buna karşın ABD’li yetkililer, Kongre üyelerine yaptıkları bilgilendirmede Flores’in başındaki yaranın ‘hafif’ olduğunu savundu.‘Yoğun çatışma çıktı’Yetkililer ayrıca operasyon sırasında, Maduro’nun yerleşkesi yakınında konuşlu 'Küba’ya bağlı hızlı müdahale birliğiyle çıkan yoğun çatışmada' bazı Delta Force askerlerinin de yaralandığını aktardı.Askerlerin mermi ve şarapnel parçalarıyla yaralandığı, ancak hayati tehlikelerinin bulunmadığı ifade edildi.200 ABD personeli vardıSavunma Bakanı Pete Hegseth, pazartesi günü Virginia eyaletindeki Newport News tersanesinde yaptığı açıklamada, 'operasyon sırasında' Karakas’ta yaklaşık 200 ABD personelinin bulunduğunu söyledi.Operasyonda kaç Venezuelalı ya da Kübalının öldüğüne dair net bir sayı paylaşılmazken, Küba hükümeti pazartesi günü 32 asker ve polisin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.Trump’ın politika başdanışman yardımcısı Stephen Miller ise ABD merkezli CNN’e yaptığı açıklamada, ölü sayısının daha yüksek olabileceğini öne sürerek yaşananları ‘şiddetli bir silahlı çatışma’ olarak nitelendirdi.‘Rodriguez ile tamastaydık’ABD’li yetkililer ayrıca, ABD’nin aylardır Maduro’nun yardımcısı ve kaçırıldıktan sonra geçici devlet başkanı olarak atanan Delcy Rodriguez ve Venezuela Ulusal Meclisi Başkanı olan kardeşi Jorge Rodriguez ile temas halinde olduğunu, ‘ancak bu görüşmelerin Maduro’yu devirmeye yönelik değil, yönetimin tutumunu değiştirmeye dönük olduğunu’ savundu.Aynı zamanda ‘Venezuela’nın petrol bakanı olan Rodriguez’in, ülkenin petrol altyapısının yeniden inşasında ve gelecekte ABD’li şirketlerin faaliyet göstermesinde rol oynamasının beklendiği’ kaydedildi.
Trump yönetiminden yetkililer, ABD kongre üyelerine yaptıkları iç bilgilendirmede Venezuela lideri Maduro ile eşi Cilia Flores’in, kaçırılmaya çalıştıkları sırada başlarını çarparak yaralandığını bildirirken, saldırıyla ilgili bilgi verdi. Ayrıca geçici cumhurbaşkanı Rodriguez ile bir süredir temasta olduklarını aktardı.
Konuya yakın kaynakların Amerikan basınına aktardığına göre, yapılan bilgilendirmede yetkililer, Maduro ve Flores’in yerleşkeleri içinde ağır bir çelik kapının arkasına saklanmaya çalıştığını, ancak 'kapı kasasının alçak olması nedeniyle başlarını çarptıklarını' söyledi.
‘Kırık ya da ezilme olabilir’
Flores’in avukatı Mark Donnelly, müvekkilinin kaçırılma sırasında ciddi şekilde yaralandığını söyledi.
Avukat, Flores’in kaburgalarında kırık ya da ağır bir ezilme olabileceğini belirterek röntgen ve kapsamlı bir sağlık kontrolü talep etti.
Mahkeme salonundaki gazetecilere göre Flores zaman zaman sendeledi ve başını öne eğdi, Maduro ise oturup kalkmakta zorlandı. Mahkeme çizimlerinde Flores’in başında bandajlar olduğu görüldü.
Buna karşın ABD’li yetkililer, Kongre üyelerine yaptıkları bilgilendirmede Flores’in başındaki yaranın ‘hafif’ olduğunu savundu.
Yetkililer ayrıca operasyon sırasında, Maduro’nun yerleşkesi yakınında konuşlu 'Küba’ya bağlı hızlı müdahale birliğiyle çıkan yoğun çatışmada' bazı Delta Force askerlerinin de yaralandığını aktardı.
Askerlerin mermi ve şarapnel parçalarıyla yaralandığı, ancak hayati tehlikelerinin bulunmadığı ifade edildi.
Savunma Bakanı Pete Hegseth, pazartesi günü Virginia eyaletindeki Newport News tersanesinde yaptığı açıklamada, 'operasyon sırasında' Karakas’ta yaklaşık 200 ABD personelinin bulunduğunu söyledi.
Operasyonda kaç Venezuelalı ya da Kübalının öldüğüne dair net bir sayı paylaşılmazken, Küba hükümeti pazartesi günü 32 asker ve polisin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.
Trump’ın politika başdanışman yardımcısı Stephen Miller ise ABD merkezli CNN’e yaptığı açıklamada, ölü sayısının daha yüksek olabileceğini öne sürerek yaşananları ‘şiddetli bir silahlı çatışma’ olarak nitelendirdi.
‘Rodriguez ile tamastaydık’
ABD’li yetkililer ayrıca, ABD’nin aylardır Maduro’nun yardımcısı ve kaçırıldıktan sonra geçici devlet başkanı olarak atanan Delcy Rodriguez ve Venezuela Ulusal Meclisi Başkanı olan kardeşi Jorge Rodriguez ile temas halinde olduğunu, ‘ancak bu görüşmelerin Maduro’yu devirmeye yönelik değil, yönetimin tutumunu değiştirmeye dönük olduğunu’ savundu.
Aynı zamanda ‘Venezuela’nın petrol bakanı olan Rodriguez’in, ülkenin petrol altyapısının yeniden inşasında ve gelecekte ABD’li şirketlerin faaliyet göstermesinde rol oynamasının beklendiği’ kaydedildi.
Bilgilendirme toplantısına ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio,
Savunma Bakanı Pete Hegseth,
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Caine,
Adalet Bakanı Pam Bondi
ve CIA Direktörü John Ratcliffe’in
katıldığı ve toplantının iki saati aşkın sürdüğü belirtildi.