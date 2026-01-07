https://anlatilaninotesi.com.tr/20260107/abd-enerji-bakani-operasyonun-ardindan-venezueladaki-petrol-uretimi-artacak-1102565475.html
ABD Enerji Bakanı: Operasyonun ardından Venezuela'daki petrol üretimi artacak
ABD Enerji Bakanı Chris Wright, Miami Enerji Haftası sırasında düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada Amerikan petrol şirketlerinin gelişiyle Venezuela'daki petrol üretiminin günlük bazda yüz binlerce varil artabileceğini söyledi.Wright, "Onlar, yönetimin hatalarına rağmen hala 900 bin varil üretim yapıyor. Dolayısıyla, avantajın çok büyük olacağını sanırım. Elbette bu bir geliştirme süreci. Zaman ve yatırım gerektirecek. Ancak kısa veya orta vadede birkaç yüz bin varil ek üretim sağlayabileceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.ABD gelecekte Venezuela’nın tüm petrolünü kendi satmayı planlıyor.Daha önce medyada çıkan haberlerde Caracas'a yönelik yaptırımların hafifletilmesinin planlandığı belirtilmişti. Diğer yandan ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, X hesabından bir açıklama yaparak Venezuela petrolüne yönelik ablukanın dünya çapında devam ettiğini ifade etmişti.
