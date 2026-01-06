Türkiye
BM’den ABD’ye Venezuela tepkisi: 'Dünya artık daha güvensiz'
BM’den ABD’ye Venezuela tepkisi: 'Dünya artık daha güvensiz'
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi, ABD'nin Venezuela'ya yönelik müdahalesinin uluslararası hukuku ihlal ettiğini ve küresel güvenliği zayıflattığını... 06.01.2026
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi, ABD’nin Venezuela’ya yönelik son adımlarının uluslararası hukukla bağdaşmadığını ve dünya genelinde güvenlik algısını olumsuz etkilediğini bildirdi. Kurumdan yapılan açıklamada, bu tür müdahalelerin küresel düzende ciddi riskler yarattığı ifade edildi.“Güçlü olan her istediğini yapabilir” mesajıBM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Ravina Shamdasani, gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD’nin tutumunun tehlikeli bir mesaj verdiğini söyledi. Shamdasani, “Bu yaklaşım, güçlü ülkelerin istediklerini yapabileceği yönünde bir sinyal gönderiyor” dedi.Küresel güvenliğe vurguAçıklamada, Venezuela örneğinin sadece bölgesel bir kriz olarak görülmemesi gerektiği belirtilerek, egemenlik ihlallerinin uzun vadede tüm devletler için güvensizlik ortamı yarattığına dikkat çekildi. BM, uluslararası toplumun bu konuda net ve ortak bir tutum alması gerektiğini vurguladı.
13:39 06.01.2026 (güncellendi: 13:51 06.01.2026)
© İHABirleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybeden 101 Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) personeli anısına BM bayrağı yarıya indirildi, bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybeden 101 Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) personeli anısına BM bayrağı yarıya indirildi, bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2026
© İHA
Abone ol
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi, ABD’nin Venezuela’ya yönelik müdahalesinin uluslararası hukuku ihlal ettiğini ve küresel güvenliği zayıflattığını açıkladı. Kurum, bu adımın “güçlü ülkelerin her şeyi yapabileceği” algısını besleyerek tüm devletler için tehlikeli bir emsal oluşturduğunu vurguladı.
