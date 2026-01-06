https://anlatilaninotesi.com.tr/20260106/venezuelada-ulusal-meclisi-baskani-jorge-rodriguez-yeniden-meclis-baskani-secildi-1102512038.html

Venezuela'da Ulusal Meclisi Başkanı Jorge Rodriguez, yeniden Meclis Başkanı seçildi

Venezuela'da Ulusal Meclisi Başkanı Jorge Rodriguez, yeniden Meclis Başkanı seçildi

Sputnik Türkiye

Venezuela Ulusal Meclisi Başkanı Jorge Rodriguez, yeniden Meclis Başkanı olarak seçildi. Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, Geçici Devlet Başkanlığı görevini... 06.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-06T08:09+0300

2026-01-06T08:09+0300

2026-01-06T08:09+0300

dünya

delcy rodriguez

jorge rodriguez

nicolas maduro

venezuela

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/06/1102511213_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_bfe023ba361a2a7faed1447bc8c8a862.jpg

ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoymasının ardından Maduro'nun yardımcısı Delcy Rodriguez, Meclis'te yemin ederek Geçici Devlet Başkanlığı görevini devraldı.Venezuela Ulusal Meclisi'nde (AN) olağan oturum döneminin başlaması için tören düzenlendi.Törende Venezuela Ulusal Meclisi Başkanı Jorge Rodriguez, yeniden Meclis Başkanı olarak seçildi.ABD'nin Venezuela'ya hava saldırılarıyla eş zamanlı olarak Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoymasının ardından yardımcısı Delcy Rodriguez, Meclis'te yemin ederek Geçici Devlet Başkanlığı görevini resmen üstlendi.Delcy Rodriguez, burada yaptığı konuşmada, "ABD'de rehin tutulan iki kahramanımızın, Devlet Başkanı'mız Nicolas Maduro ve (eşi) Cilia Flores'in kaçırılmasından duyduğum üzüntüyle burada bulunuyorum" dedi.Geçici Devlet Başkanlığı görevini üstlenen Rodriguez, Venezuela halkının geleceğini garanti altına almak için, ülkesi özgür ve egemen bir ulus olarak hak ettiği seviyeye ulaşana kadar yorulmadan çalışacağını söyleyerek yemin etti.Delcy Rodriguez'in ağabeyi ve AN Başkanı Jorge Rodriguez de Ulusal Meclis adına Delcy Rodriguez'in Meclis tarafından "Geçici Devlet Başkanı" olarak seçildiğini ilan etti.Böylece Delcy Rodriguez, Venezuela'da ilk kadın devlet başkanı ünvanını da elde etmiş oldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260105/venezuela-baskan-yardimcisi-delcy-rodriguez-gecici-baskan-olarak-yemin-etti-1102505902.html

venezuela

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

delcy rodriguez, jorge rodriguez, nicolas maduro, venezuela