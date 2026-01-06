Venezuela'da Ulusal Meclisi Başkanı Jorge Rodriguez, yeniden Meclis Başkanı seçildi

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260106/venezuelada-ulusal-meclisi-baskani-jorge-rodriguez-yeniden-meclis-baskani-secildi-1102512038.html
2026-01-06T08:09+0300
2026-01-06T08:09+0300
2026-01-06T08:09+0300
ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoymasının ardından Maduro'nun yardımcısı Delcy Rodriguez, Meclis'te yemin ederek Geçici Devlet Başkanlığı görevini devraldı.Venezuela Ulusal Meclisi'nde (AN) olağan oturum döneminin başlaması için tören düzenlendi.Törende Venezuela Ulusal Meclisi Başkanı Jorge Rodriguez, yeniden Meclis Başkanı olarak seçildi.ABD'nin Venezuela'ya hava saldırılarıyla eş zamanlı olarak Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoymasının ardından yardımcısı Delcy Rodriguez, Meclis'te yemin ederek Geçici Devlet Başkanlığı görevini resmen üstlendi.Delcy Rodriguez, burada yaptığı konuşmada, "ABD'de rehin tutulan iki kahramanımızın, Devlet Başkanı'mız Nicolas Maduro ve (eşi) Cilia Flores'in kaçırılmasından duyduğum üzüntüyle burada bulunuyorum" dedi.Geçici Devlet Başkanlığı görevini üstlenen Rodriguez, Venezuela halkının geleceğini garanti altına almak için, ülkesi özgür ve egemen bir ulus olarak hak ettiği seviyeye ulaşana kadar yorulmadan çalışacağını söyleyerek yemin etti.Delcy Rodriguez'in ağabeyi ve AN Başkanı Jorge Rodriguez de Ulusal Meclis adına Delcy Rodriguez'in Meclis tarafından "Geçici Devlet Başkanı" olarak seçildiğini ilan etti.Böylece Delcy Rodriguez, Venezuela'da ilk kadın devlet başkanı ünvanını da elde etmiş oldu.
