Venezuela Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, geçici başkan olarak yemin etti

05.01.2026
Venezuela Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, Ulusal Meclis’te düzenlenen törenle yemin ederek başkan vekilliği görevini devralırken, Parlamento Başkanı Jorge Rodriguez yetkileri resmen kendisine verdi.Parlamento Başkanı Jorge Rodriguez, yemin töreninde şu ifadeleri kullandı:
"Ey vatandaş Delcy Rodriguez Gomez, size Venezuela Bolivarcı Cumhuriyeti Geçici Başkanı yetkilerini veriyorum. Tebrikler"