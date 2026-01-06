Venezuela Başkanlık sarayı çevresinde silah sesleri

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260106/venezuela-baskanlik-sarayi-cevresinde--silah-sesleri-1102508685.html
04:10 06.01.2026 (güncellendi: 04:54 06.01.2026)
Venezuela’nın başkenti Caracas’ta başkanlık sarayı çevresinde silah sesleri duyulurken, olayın ayrıntılarına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Venezuela’nın başkenti Caracas’ta başkanlık sarayı yakınlarında silah sesleri duyulduğu bildiriliyor.
Çeşitli yayın organları, Miraflores Sarayı çevresinde silahlı saldırıyı gösterdiğini iddia ettikleri videolar yayınladı.
Saldırıyı duyuran BNO News, silahlı saldırının koşullarının henüz netleşmediğini belirtti.
Caracol haber ajansının bildirdiğine göre, Miraflores başkanlık sarayı yakınlarında insansız hava araçlarına yönelik aktif ateş açılmasının ardından Venezuela'nın başkenti Caracas'taki hükümet binalarının tahliyesi başladı.
Habere göre, Caracas şehir merkezindeki çatışmaların merkezinde bulunan bakanlıklar ve hükümet binalarının tahliyesi devam ediyor. Resmi bir açıklama yapılmadı.