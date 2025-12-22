https://anlatilaninotesi.com.tr/20251222/uyusturucu-sorusturmasi-kapsaminda-araniyordu-melisa-dongelden-ilk-aciklama--1102058769.html
Uyuşturucu soruşturması kapsamında aranıyordu: Melisa Döngel'den ilk açıklama
Uyuşturucu soruşturması kapsamında aranıyordu: Melisa Döngel'den ilk açıklama
Sputnik Türkiye
Uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında ifadeye çağrılan ve yurt dışında olduğu için adresinde bulunamayan oyuncu Melisa Döngel, kan ve saç örneği verdi... 22.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-22T15:01+0300
2025-12-22T15:01+0300
2025-12-22T15:01+0300
yaşam
melisa döngel
cumhuriyet başsavcılığı
uyuşturucu
uyuşturucu operasyonu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/16/1102058476_0:21:1243:720_1920x0_80_0_0_d129f9290ad201ec68a227a36d436cf7.jpg
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltı kararı verilen oyuncu Melisa Döngel, yurt dışında olduğu için adresinde bulunamamıştı. Yurt dışından dönen genç oyuncu, Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örneği alındıktan sonra serbest bırakıldı. Döngel, gelişmeleri öğrenir öğrenmez Türkiye'ye döndüğünü belirtirken, "İlgili birimlere bizzat başvurarak ifademi verdim. Süreç, hukuka uygun şekilde tamamlanmış; ifademin ardından serbest bırakılmış bulunmaktayım" dedi. Gelişmeleri öğrenir öğrenmez döndümMelisa Döngel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hala yurt dışında olduğu haberlerini yalanlayarak şunları dile getirdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251219/uyusturucu-operasyonunda-hakkinda-yakalama-karari-cikarilmisti-seyma-subasindan-ilk-aciklama-1101943619.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/16/1102058476_0:0:1243:933_1920x0_80_0_0_d16e91a32be9a2813f33138087495b8a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
melisa döngel, cumhuriyet başsavcılığı, uyuşturucu, uyuşturucu operasyonu
melisa döngel, cumhuriyet başsavcılığı, uyuşturucu, uyuşturucu operasyonu
Uyuşturucu soruşturması kapsamında aranıyordu: Melisa Döngel'den ilk açıklama
Uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında ifadeye çağrılan ve yurt dışında olduğu için adresinde bulunamayan oyuncu Melisa Döngel, kan ve saç örneği verdi. Döngel gelişmeleri öğrenir öğrenmez hemen Türkiye'ye döndüğünü söyledi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltı kararı verilen oyuncu Melisa Döngel, yurt dışında olduğu için adresinde bulunamamıştı. Yurt dışından dönen genç oyuncu, Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örneği alındıktan sonra serbest bırakıldı. Döngel, gelişmeleri öğrenir öğrenmez Türkiye'ye döndüğünü belirtirken, "İlgili birimlere bizzat başvurarak ifademi verdim. Süreç, hukuka uygun şekilde tamamlanmış; ifademin ardından serbest bırakılmış bulunmaktayım" dedi.
Gelişmeleri öğrenir öğrenmez döndüm
Melisa Döngel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hala yurt dışında olduğu haberlerini yalanlayarak şunları dile getirdi:
"Gelişmeleri öğrenir öğrenmez, herhangi bir yanlış anlaşılmaya mahal vermemek adına aynı gün saat 14.00 uçağıyla Türkiye'ye dönüş yaptım ve 18.15'te İstanbul'a indim. İlgili birimlere bizzat başvurarak ifademi verdim. Süreç, hukuka uygun şekilde tamamlanmış; ifademin ardından serbest bırakılmış bulunmaktayım. Görevlerini son derece nazik, profesyonel ve hassasiyetle yerine getiren tüm yetkililere ve siz sevenlerime; anlayışlı tutum ve davranışlarınız için teşekkür ederim."