Uyuşturucu soruşturması kapsamında aranıyordu: Melisa Döngel'den ilk açıklama

Uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında ifadeye çağrılan ve yurt dışında olduğu için adresinde bulunamayan oyuncu Melisa Döngel, kan ve saç örneği verdi... 22.12.2025, Sputnik Türkiye

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltı kararı verilen oyuncu Melisa Döngel, yurt dışında olduğu için adresinde bulunamamıştı. Yurt dışından dönen genç oyuncu, Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örneği alındıktan sonra serbest bırakıldı. Döngel, gelişmeleri öğrenir öğrenmez Türkiye'ye döndüğünü belirtirken, "İlgili birimlere bizzat başvurarak ifademi verdim. Süreç, hukuka uygun şekilde tamamlanmış; ifademin ardından serbest bırakılmış bulunmaktayım" dedi. Gelişmeleri öğrenir öğrenmez döndümMelisa Döngel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hala yurt dışında olduğu haberlerini yalanlayarak şunları dile getirdi:

