Uyuşturucu soruşturması: Ceyda Ersoy gözaltına alındı
Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında Ciciş kardeşlerden Ceyda Ersoy gözaltına alındı. 06.01.2026, Sputnik Türkiye
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu’nca sürdürülen soruşturma çerçevesinde birçok ünlü isim gözaltına alınmıştı.Soruşturması kapsamında Ciciş kardeşlerden Ceyda Ersoy da gözaltına alındı. Savcılığın, işlemlerin tamamlanmasının ardından Ersoy’u adliyeye sevk etmesi bekleniyor.Ceyda Ersoy kimdir?Ceyda Ersoy, 30 Eylül 1988’de Mersin’de doğdu. Ablası Esra Ersoy'la birlikte 'Ciciş Kardeşler' olarak tanınan Ersoy, modellik, sunuculuk ve oyunculuk alanlarında çalışmalar yaptı.
