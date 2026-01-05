https://anlatilaninotesi.com.tr/20260105/uyusturucu-sorusturmasi-sarkici-alya-sahinler-gozaltina-alindi-1102502281.html

Uyuşturucu soruşturması: Şarkıcı Alya Şahinler gözaltına alındı

Uyuşturucu soruşturması: Şarkıcı Alya Şahinler gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında şarkıcı Alya Şahinler, Kuzey Kıbrıs dönüşü İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındı. 05.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-05T18:47+0300

2026-01-05T18:47+0300

2026-01-05T18:47+0300

türki̇ye

kuzey kıbrıs

i̇stanbul havalimanı

cumhuriyet başsavcılığı

polis

polis baskını

uyuşturucu

uyuşturucu satıcısı

uyuşturucu operasyonu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/05/1102502109_0:14:758:440_1920x0_80_0_0_a6282f09be9bd3151f83ae3147843caa.jpg

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonda 23 kişi gözaltına alınırken, şarkıcı Alya Şahinler’in de Kuzey Kıbrıs dönüşü İstanbul Havalimanı’nda yakalanmasıyla sayı 24’e yükseldi.Alya kimdir?13 Temmuz 1990 doğumlu olan Alya Şahinler, müzik ve oyunculuk alanlarında tanındı. Şahinler, bir ses yarışmasıyla ün kazanmış, ardından müzik projeleri ve dizi rolleriyle adını duyurmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251231/uyusturucu-sorusturmasi-7-kisinin-mal-varligina-el-konuldu-1102397963.html

türki̇ye

kuzey kıbrıs

i̇stanbul havalimanı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kuzey kıbrıs, i̇stanbul havalimanı, cumhuriyet başsavcılığı, polis, polis baskını, uyuşturucu, uyuşturucu satıcısı, uyuşturucu operasyonu