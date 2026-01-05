Uyuşturucu soruşturması: Şarkıcı Alya Şahinler gözaltına alındı

Türkiye
05.01.2026
Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında şarkıcı Alya Şahinler, Kuzey Kıbrıs dönüşü İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Operasyonda 23 kişi gözaltına alınırken, şarkıcı Alya Şahinler’in de Kuzey Kıbrıs dönüşü İstanbul Havalimanı’nda yakalanmasıyla sayı 24’e yükseldi.

Alya kimdir?

13 Temmuz 1990 doğumlu olan Alya Şahinler, müzik ve oyunculuk alanlarında tanındı. Şahinler, bir ses yarışmasıyla ün kazanmış, ardından müzik projeleri ve dizi rolleriyle adını duyurmuştu.
