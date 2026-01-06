https://anlatilaninotesi.com.tr/20260106/usta-oyuncu-isil-yucesoyun-itici-isyani-ben-ne-yaptim-sana--1102520676.html

Usta oyuncu Işıl Yücesoy'un 'itici' isyanı: Ben ne yaptım sana

Usta oyuncu Işıl Yücesoy'un 'itici' isyanı: Ben ne yaptım sana

Sputnik Türkiye

Usta oyuncu Işıl Yücesoy sosyal medyadan kendisine 'itici' diyerek yorum yapan bir kişiye kayıtsız kalamadı ve yanıt verdi. 06.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-06T13:07+0300

2026-01-06T13:07+0300

2026-01-06T13:07+0300

yaşam

işıl yücesoy

unutursam fısılda (film)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/06/1102520519_0:288:1243:987_1920x0_80_0_0_58e2edc271b773a1ecdd9bbca1010b9f.jpg

Çemberimde Gül Oya, Unutursam Fısılda gibi başarılı projelerde rol alan usta oyuncu Işıl Yücesoy, bir hayranının 'itici' yorumuna sessiz kalamadı. Yücesoy, "Ben ne yaptım yavrum sana? Ne tanırım ne de görmüşlüğüm var." diyerek yanıt verirken, hayranları da Yücesoy'a destek mesajı yağdırdı. Ben ne yaptım yavrum sanaTürk tiyatrosu ve sinemasının başarılı oyuncusu 80 yaşındaki Isıl Yücesoy, bu kez kariyeriyle değil sosyal medyada aldığı bir yorumla gündeme geldi. Sosyal medyayı zaman zaman aktif kullanan Yücesoy yaptığı bir paylaşımın altına gelen "Şu kadını sevmeyen bir ben miyim, ne itici" şeklindeki sözlerine yanıt verdi. Usta oyuncu "Ben ne yaptım yavrum sana? Ne tanırım ne de görmüşlüğüm var." yanıtını verdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251205/usta-oyuncu-halil-ergun-hayranlarini-korkuttu-1101580949.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

işıl yücesoy, unutursam fısılda (film)