Usta oyuncu Işıl Yücesoy'un 'itici' isyanı: Ben ne yaptım sana
Usta oyuncu Işıl Yücesoy'un 'itici' isyanı: Ben ne yaptım sana
Usta oyuncu Işıl Yücesoy sosyal medyadan kendisine 'itici' diyerek yorum yapan bir kişiye kayıtsız kalamadı ve yanıt verdi. 06.01.2026
Çemberimde Gül Oya, Unutursam Fısılda gibi başarılı projelerde rol alan usta oyuncu Işıl Yücesoy, bir hayranının 'itici' yorumuna sessiz kalamadı. Yücesoy, "Ben ne yaptım yavrum sana? Ne tanırım ne de görmüşlüğüm var." diyerek yanıt verirken, hayranları da Yücesoy'a destek mesajı yağdırdı. Ben ne yaptım yavrum sanaTürk tiyatrosu ve sinemasının başarılı oyuncusu 80 yaşındaki Isıl Yücesoy, bu kez kariyeriyle değil sosyal medyada aldığı bir yorumla gündeme geldi. Sosyal medyayı zaman zaman aktif kullanan Yücesoy yaptığı bir paylaşımın altına gelen "Şu kadını sevmeyen bir ben miyim, ne itici" şeklindeki sözlerine yanıt verdi. Usta oyuncu "Ben ne yaptım yavrum sana? Ne tanırım ne de görmüşlüğüm var." yanıtını verdi.
Usta oyuncu Işıl Yücesoy sosyal medyadan kendisine 'itici' diyerek yorum yapan bir kişiye kayıtsız kalamadı ve yanıt verdi.
Çemberimde Gül Oya, Unutursam Fısılda gibi başarılı projelerde rol alan usta oyuncu Işıl Yücesoy, bir hayranının 'itici' yorumuna sessiz kalamadı. Yücesoy, "Ben ne yaptım yavrum sana? Ne tanırım ne de görmüşlüğüm var." diyerek yanıt verirken, hayranları da Yücesoy'a destek mesajı yağdırdı.

Ben ne yaptım yavrum sana

Türk tiyatrosu ve sinemasının başarılı oyuncusu 80 yaşındaki Isıl Yücesoy, bu kez kariyeriyle değil sosyal medyada aldığı bir yorumla gündeme geldi. Sosyal medyayı zaman zaman aktif kullanan Yücesoy yaptığı bir paylaşımın altına gelen "Şu kadını sevmeyen bir ben miyim, ne itici" şeklindeki sözlerine yanıt verdi. Usta oyuncu "Ben ne yaptım yavrum sana? Ne tanırım ne de görmüşlüğüm var." yanıtını verdi.
