Usta oyuncu Halil Ergün, hayranlarını korkuttu

Sputnik Türkiye

Kalp ana damarlarından birinde tıkanıklık tespit edilen usta oyuncu Halil Ergün'e stent takıldı. 05.12.2025

Usta oyuncu Halil Ergün'ün kalp ana damarına stent takıldı. 79 yaşındaki Ergün'ün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kalp ana damarında daralma tespit edildiHabertürk'ün haberine göre ünlü oyuncu Halil Ergün, sabah saatlerinde özel bir hastanede operasyon geçirdi. 79 yaşındaki Ergün'ün kalp ana damarının birinde daralma tespit edildi. Usta oyuncunun damarına stent takıldı. Halil Ergün, bir gece hastanede gözetim altında tutulacak.

