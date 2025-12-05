https://anlatilaninotesi.com.tr/20251205/usta-oyuncu-halil-ergun-hayranlarini-korkuttu-1101580949.html
Usta oyuncu Halil Ergün, hayranlarını korkuttu
Usta oyuncu Halil Ergün, hayranlarını korkuttu
Sputnik Türkiye
Kalp ana damarlarından birinde tıkanıklık tespit edilen usta oyuncu Halil Ergün'e stent takıldı. 05.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-05T16:28+0300
2025-12-05T16:28+0300
2025-12-05T16:28+0300
yaşam
halil ergün
kalp
kalp hastalıkları
stent
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/01/18/1053063395_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_0440311edd9ad0d8d68e0d5e3a4b1822.jpg
Usta oyuncu Halil Ergün'ün kalp ana damarına stent takıldı. 79 yaşındaki Ergün'ün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kalp ana damarında daralma tespit edildiHabertürk'ün haberine göre ünlü oyuncu Halil Ergün, sabah saatlerinde özel bir hastanede operasyon geçirdi. 79 yaşındaki Ergün'ün kalp ana damarının birinde daralma tespit edildi. Usta oyuncunun damarına stent takıldı. Halil Ergün, bir gece hastanede gözetim altında tutulacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251203/unlu-oyuncu-murat-cemciri-yogun-bakimlik-etmisti-divertikul-kanama-nedir-kimler-risk-altinda---1101501403.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/01/18/1053063395_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_877ad12ffa77cf7bc76d173fb21fa8ed.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
halil ergün, kalp, kalp hastalıkları, stent
halil ergün, kalp, kalp hastalıkları, stent
Usta oyuncu Halil Ergün, hayranlarını korkuttu
Kalp ana damarlarından birinde tıkanıklık tespit edilen usta oyuncu Halil Ergün'e stent takıldı.
Usta oyuncu Halil Ergün'ün kalp ana damarına stent takıldı. 79 yaşındaki Ergün'ün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Kalp ana damarında daralma tespit edildi
Habertürk'ün haberine göre ünlü oyuncu Halil Ergün, sabah saatlerinde özel bir hastanede operasyon geçirdi. 79 yaşındaki Ergün'ün kalp ana damarının birinde daralma tespit edildi. Usta oyuncunun damarına stent takıldı. Halil Ergün, bir gece hastanede gözetim altında tutulacak.