Usta oyuncu Halil Ergün, hayranlarını korkuttu
Usta oyuncu Halil Ergün, hayranlarını korkuttu
Sputnik Türkiye
Kalp ana damarlarından birinde tıkanıklık tespit edilen usta oyuncu Halil Ergün'e stent takıldı. 05.12.2025
Usta oyuncu Halil Ergün'ün kalp ana damarına stent takıldı. 79 yaşındaki Ergün'ün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kalp ana damarında daralma tespit edildiHabertürk'ün haberine göre ünlü oyuncu Halil Ergün, sabah saatlerinde özel bir hastanede operasyon geçirdi. 79 yaşındaki Ergün'ün kalp ana damarının birinde daralma tespit edildi. Usta oyuncunun damarına stent takıldı. Halil Ergün, bir gece hastanede gözetim altında tutulacak.
Usta oyuncu Halil Ergün, hayranlarını korkuttu

16:28 05.12.2025
Kalp ana damarlarından birinde tıkanıklık tespit edilen usta oyuncu Halil Ergün'e stent takıldı.
Usta oyuncu Halil Ergün'ün kalp ana damarına stent takıldı. 79 yaşındaki Ergün'ün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kalp ana damarında daralma tespit edildi

Habertürk'ün haberine göre ünlü oyuncu Halil Ergün, sabah saatlerinde özel bir hastanede operasyon geçirdi. 79 yaşındaki Ergün'ün kalp ana damarının birinde daralma tespit edildi. Usta oyuncunun damarına stent takıldı. Halil Ergün, bir gece hastanede gözetim altında tutulacak.
