https://anlatilaninotesi.com.tr/20250707/aileler-dikkat-bakanlik-bebek-oyuncagini-riskli-gordu-ve-geri-cagirdi-1097667388.html
Aileler dikkat: Bakanlık bebek oyuncağını riskli gördü ve geri çağırdı
Aileler dikkat: Bakanlık bebek oyuncağını riskli gördü ve geri çağırdı
Sputnik Türkiye
Ticaret Bakanlığı, Çin'den ithal edilen “Cocomelon” adlı oyuncak bebeğin taşıdığı güvenlik riskleri nedeniyle gönüllü geri çağırıldığını duyurdu. Oyuncakta... 07.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-07T14:22+0300
2025-07-07T14:22+0300
2025-07-07T14:42+0300
türki̇ye
ticaret bakanlığı
oyuncak
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Ticaret Bakanlığı bir oyuncak bebeği daha riskli gördü.Ticaret Bakanlığı'ndan uyarı: Cocomelon oyuncak bebeği geri çağrıldıTicaret Bakanlığı bir bebek oyuncağında risk gördü ve gönüllü geri çağırma yaptı.Lifler dışarı çıktıÇin'den ithal edilen Cocomelon adlı oyuncak bebekte dolgu liflerinin dışarı çıkması nedeniyle güvensizlik yaratmasından ötürü gönüllü geri çağırmaya tabi tutuldu.Taşıdığı riskler neler?Taşıdığı riskler arasında kesik, kimyasal ve yangın bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250701/aileler-dikkat-iki-cocuk-urunu-daha-guvensiz-bulundu-piyasadan-toplatiliyor-1097497487.html
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cocomelon oyuncak bebek, oyuncak geri çağırma, ticaret bakanlığı uyarı, güvensiz oyuncak, cocomelon bebek tehlike, çocuk oyuncağı geri çekildi, oyuncak güvenliği, ithal oyuncak tehlikesi, cocomelon bebek yangın riski, çocuk sağlığı oyuncak, cocomelon
Aileler dikkat: Bakanlık bebek oyuncağını riskli gördü ve geri çağırdı
14:22 07.07.2025 (güncellendi: 14:42 07.07.2025)
Ayrıntılar geliyor
Ticaret Bakanlığı, Çin'den ithal edilen “Cocomelon” adlı oyuncak bebeğin taşıdığı güvenlik riskleri nedeniyle gönüllü geri çağırıldığını duyurdu. Oyuncakta kesik, kimyasal ve yangın riski tespit edildi.
Ticaret Bakanlığı bir oyuncak bebeği daha riskli gördü.
Ticaret Bakanlığı'ndan uyarı: Cocomelon oyuncak bebeği geri çağrıldı
Ticaret Bakanlığı bir bebek oyuncağında risk gördü ve gönüllü geri çağırma yaptı.
Çin'den ithal edilen Cocomelon adlı oyuncak bebekte dolgu liflerinin dışarı çıkması nedeniyle güvensizlik yaratmasından ötürü gönüllü geri çağırmaya tabi tutuldu.
Taşıdığı riskler arasında kesik, kimyasal ve yangın bulundu.