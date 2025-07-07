https://anlatilaninotesi.com.tr/20250707/aileler-dikkat-bakanlik-bebek-oyuncagini-riskli-gordu-ve-geri-cagirdi-1097667388.html

Aileler dikkat: Bakanlık bebek oyuncağını riskli gördü ve geri çağırdı

Aileler dikkat: Bakanlık bebek oyuncağını riskli gördü ve geri çağırdı

Sputnik Türkiye

Ticaret Bakanlığı, Çin'den ithal edilen “Cocomelon” adlı oyuncak bebeğin taşıdığı güvenlik riskleri nedeniyle gönüllü geri çağırıldığını duyurdu. Oyuncakta... 07.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-07T14:22+0300

2025-07-07T14:22+0300

2025-07-07T14:42+0300

türki̇ye

ticaret bakanlığı

oyuncak

toplatma

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Ticaret Bakanlığı bir oyuncak bebeği daha riskli gördü.Ticaret Bakanlığı'ndan uyarı: Cocomelon oyuncak bebeği geri çağrıldıTicaret Bakanlığı bir bebek oyuncağında risk gördü ve gönüllü geri çağırma yaptı.Lifler dışarı çıktıÇin'den ithal edilen Cocomelon adlı oyuncak bebekte dolgu liflerinin dışarı çıkması nedeniyle güvensizlik yaratmasından ötürü gönüllü geri çağırmaya tabi tutuldu.Taşıdığı riskler neler?Taşıdığı riskler arasında kesik, kimyasal ve yangın bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250701/aileler-dikkat-iki-cocuk-urunu-daha-guvensiz-bulundu-piyasadan-toplatiliyor-1097497487.html

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