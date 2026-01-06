Türkiye
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev'e silah göndermeyi sürdürüyor.
Ukrayna’da askeri hedefler vuruldu: Bin 300 kadar militan etkisiz hale getirildi
Ukrayna’da askeri hedefler vuruldu: Bin 300 kadar militan etkisiz hale getirildi
06.01.2026
2026-01-06T12:52+0300
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Açıklamaya göre, Ukrayna ordusunun son bir günde tüm cephelerde verdiği toplam kayıp 1290 asker, biri tank olmaka üzere 29 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.Ukrayna’nın 158 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu, uzun menzilli İHA’ların depolandığı yerlerin yanı sıra, Ukraynalı askerlerin ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu yerler vuruldu.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun 2 güdümlü uçak bombası, 2 adet ABD yapımı HIMARS füzesini ve 360 uçak tipi İHA’sını düşürdü.
Ukrayna'da askeri hedefler vuruldu: Bin 300 kadar militan etkisiz hale getirildi

12:52 06.01.2026
Rus ordusu Ukrayna’daki askeri hedeflere yönelik grup saldırı düzenlerken devam eden özel askeri harekat kapsamında bin 300 kadar Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.
Açıklamaya göre, Ukrayna ordusunun son bir günde tüm cephelerde verdiği toplam kayıp 1290 asker, biri tank olmaka üzere 29 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.
Ukrayna’nın 158 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu, uzun menzilli İHA’ların depolandığı yerlerin yanı sıra, Ukraynalı askerlerin ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu yerler vuruldu.
Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun 2 güdümlü uçak bombası, 2 adet ABD yapımı HIMARS füzesini ve 360 uçak tipi İHA’sını düşürdü.
