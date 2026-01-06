https://anlatilaninotesi.com.tr/20260106/trumpin-danismani-miller-gronlandin-gelecegi-konusunda-hic-kimse-abd-ile-askeri-olarak-savasmaz-1102517453.html

Trump'ın danışmanı Miller: 'Grönland’ın geleceği konusunda hiç kimse ABD ile askeri olarak savaşmaz'

Trump'ın danışmanı Miller: 'Grönland’ın geleceği konusunda hiç kimse ABD ile askeri olarak savaşmaz'

ABD Başkanı Donald Trump'ın Politika ve İç Güvenlik Danışmanı Yardımcısı Stephen Miller, dün akşam yaptığı açıklamada "Askeri operasyon bağlamında düşünmeye...

Stephen Miller, dün ABD basınına verdiği röportajda Görnland ile ilgili soruları yanıtladı. "Grönland Amerika Birleşik Devletleri'nin bir parçası olmalı" iadelerini kullanan Miller, "Kimse Grönland'ın geleceği için Amerika Birleşik Devletleri ile askeri olarak savaşmaz" dedi.Miller'ın eşi ve Trump'ın müttefiki Katie Miller'ın dün X'te Grönland haritasının üzerine Amerikan bayrağı yerleştirilmiş bir görsel paylaşarak "YAKINDA" yazmış ve arkasından Danimarka Başbakanı Mette Fredriksen'den hemen karşılık gelmişti. NATO çıkarlarının korunması ve Arktik bölgesinin güvenliğinin sağlanması için Grönland'ın ABD'nin bir parçası olması gerektiğini savunan Miller, "Asıl soru, Danimarka'nın hangi hakla Grönland üzerinde kontrol iddia ettiğidir" değerlendirmesinde bulundu.Miller, ABD ordusunun ülke dışında konuşlandığını ve Venezuela'yı geçiş döneminde "ABD'nin yönettiğini" söyledi.Venezuela'nın ticaret yapabilmesi ve ekonomisini yönetebilmesi için "ABD iznine muhtaç olduğunu" kaydeden Miller, "(Venezuela'nın) Tüm petrolüne ve ticari kabiliyetine tam ambargo uyguluyoruz" diye konuştu

