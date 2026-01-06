https://anlatilaninotesi.com.tr/20260106/turkiye-son-55-yilin-en-sicak-8inci-sonbaharini-yasadi-1102517481.html

Türkiye son 55 yılın en sıcak 8'inci sonbaharını yaşadı

Türkiye son 55 yılın en sıcak 8'inci sonbaharını yaşadı

Türkiye'de 2025 yılının sonbaharı, son 55 yılın en sıcak 8'inci sonbaharı oldu. Hava sıcaklık ortalaması 16.5 derece olarak gerçekleşti. 06.01.2026, Sputnik Türkiye

Kuraklık ve iklim değişiklikleri Türkiye'yi de etkilerken Türkiye'de 2025 yılının sonbaharı, son 55 yılın en sıcak 8'inci sonbaharı oldu. Verilere göre, uzun yıllar sonbahar mevsimi ortalama sıcaklığı 15.3 derece olarak ölçülürken, 2025 yılının sonbaharında ortalama sıcaklık 16,5 dereceyle mevsim normallerinin üzerine çıktı. Sonbahar mevsimi ekstrem sıcaklıklarında, en düşük sıcaklık sıfırın altında 10 dereceyle Ardahan'da, en yüksek sıcaklık 44,6 dereceyle Cizre'de kayda geçti.Sonbaharda Cizre 44.6 dereceyi gördüMeteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, eylül ayı ortalama sıcaklığı 21,7 dereceyle 1991-2020 normallerinin 0,8 derece üzerinde, ekim ayı ortalama sıcaklığı 15,7 dereceyle aynı dönem mevsim normallerinin 0,1 derece üzerinde, 2025 yılı kasım ayı ortalama sıcaklığı da 12,2 dereceyle yine aynı yıllara ait normallerin 2,9 derece üzerinde ölçüldü. Ayrıca 2025 yılı kasım ayı, 12,2 dereceyle son 55 yılın en sıcak üçüncü kasımı oldu.Sonbahar mevsimi ekstrem sıcaklıklarında, en düşük sıcaklık sıfırın altında 10 dereceyle Ardahan'da, en yüksek sıcaklık 44,6 dereceyle Cizre'de kayıtlara geçti. Verilere göre Türkiye'de en sıcak sonbahar mevsimi 2020 yılında yaşanırken, geçen sonbahar mevsimi son 55 yılın en sıcak 8. sonbaharı olarak kayıtlara geçti.Türkiye'nin yıllara göre en sıcak geçen ilk 10 sonbahar mevsimi şöyle sıralandı:

