Meteoroloji'den peş peşe uyarılar: Çığ, kuvvetli rüzgar ve buzlanmaya dikkat
Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 6 Ocak Salı günü hava durumu tahminlerine göre Marmara’nın batısı, Kıyı Ege ile Bursa çevreleri, Balıkesir'in kuzey ve batı, Bolu, Karabük ve Kastamonu'nun güney kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis olayı bekleniyor. Hava sıcaklığı Güneydoğu Anadolu'da mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.Meteorolojik uyarılarRüzgarın, Trakya ile Kıyı Ege’de güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Kuzey, iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.MARMARAGenel Durum: Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri ile Bursa çevreleri, Balıkesir'in kuzey ve batı kesimlerinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Trakya’da güney yönlerden kuvvetli rüzgar (40-60 km/saat), doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.BURSA 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurluÇANAKKALE 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıİSTANBUL 14°C – Parçalı ve çok bulutluKIRKLARELİ 15°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıEGEGenel Durum: Parçalı ve çok bulutlu, kıyılarında yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Kıyı kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli rüzgar (40-60 km/saat), iç kesimlerde pus ve yer yer sis görülecek.AFYONKARAHİSAR 12°C – Parçalı ve çok bulutluDENİZLİ 18°C – Parçalı ve çok bulutluİZMİR 18°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğleden itibaren aralıklı sağanak yağışlıMUĞLA 12°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıAKDENİZGenel Durum: Parçalı ve az bulutlu. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ADANA 18°C – Parçalı ve az bulutluANTALYA 19°C – Parçalı ve az bulutluHATAY 13°C – Parçalı ve az bulutluISPARTA 12°C – Parçalı ve az bulutluİÇ ANADOLUGenel Durum: Parçalı ve az bulutlu. Buzlanma ve don olayları, pus ve yer yer sis bekleniyor.ANKARA 11°C – Parçalı ve az bulutluESKİŞEHİR 9°C – Parçalı ve az bulutluKAYSERİ 6°C – Parçalı ve az bulutluKONYA 13°C – Parçalı ve az bulutluBATI KARADENİZGenel Durum: Parçalı ve çok bulutlu. Bu akşam saatlerinde Bolu, Karabük ve Kastamonu’nun güney kesimlerinde yağmur bekleniyor. İç kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve sis görülebilir.BOLU 11°C – Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam güney kesimleri yağmurluDÜZCE 19°C – Parçalı ve çok bulutluSİNOP 14°C – Parçalı ve çok bulutluZONGULDAK 19°C – Parçalı ve çok bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZGenel Durum: Parçalı ve az bulutlu. İç kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerinde çığ tehlikesi var.AMASYA 9°C – Parçalı ve az bulutluRİZE 16°C – Parçalı ve az bulutluSAMSUN 18°C – Parçalı ve az bulutluTRABZON 16°C – Parçalı ve az bulutluDOĞU ANADOLUGenel Durum: Parçalı ve az bulutlu. Buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusundaki yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerde çığ riski bulunuyor.ERZURUM -2°C – Parçalı ve az bulutluKARS -5°C – Parçalı ve az bulutluMALATYA -3°C – Parçalı ve az bulutluVAN 4°C – Parçalı ve az bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUGenel Durum: Parçalı ve az bulutlu. Buzlanma ve don olayları ile kuzey kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.BATMAN 0°C – Parçalı ve az bulutluDİYARBAKIR -2°C – Parçalı ve az bulutluGAZİANTEP 8°C – Parçalı ve az bulutluMARDİN 12°C – Parçalı ve az bulutlu
Meteoroloji'den peş peşe uyarılar: Çığ, kuvvetli rüzgar ve buzlanmaya dikkat

Meteoroloji'nin bugünkü hava durumu tahminlerine göre Marmara ve Ege kıyılarında sağanak etkili olacak. Trakya ile Kıyı Ege’de rüzgarın hızı saatte 60 km'ye çıkarken Kuzey, iç ve doğu kesimlerinde buzlanma bekleniyor. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da çığ uyarısı yapıldı. Sıcaklık Güneydoğu'da düşüyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 6 Ocak Salı günü hava durumu tahminlerine göre Marmara’nın batısı, Kıyı Ege ile Bursa çevreleri, Balıkesir'in kuzey ve batı, Bolu, Karabük ve Kastamonu'nun güney kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
İç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis olayı bekleniyor. Hava sıcaklığı Güneydoğu Anadolu'da mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteorolojik uyarılar

Rüzgarın, Trakya ile Kıyı Ege’de güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Kuzey, iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

MARMARA

Genel Durum: Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri ile Bursa çevreleri, Balıkesir'in kuzey ve batı kesimlerinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Trakya’da güney yönlerden kuvvetli rüzgar (40-60 km/saat), doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.
BURSA 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu
ÇANAKKALE 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İSTANBUL 14°C – Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ 15°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Genel Durum: Parçalı ve çok bulutlu, kıyılarında yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Kıyı kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli rüzgar (40-60 km/saat), iç kesimlerde pus ve yer yer sis görülecek.
AFYONKARAHİSAR 12°C – Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ 18°C – Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR 18°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğleden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
MUĞLA 12°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ

Genel Durum: Parçalı ve az bulutlu. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA 18°C – Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 19°C – Parçalı ve az bulutlu
HATAY 13°C – Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA 12°C – Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Genel Durum: Parçalı ve az bulutlu. Buzlanma ve don olayları, pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA 11°C – Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 9°C – Parçalı ve az bulutlu
KAYSERİ 6°C – Parçalı ve az bulutlu
KONYA 13°C – Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Genel Durum: Parçalı ve çok bulutlu. Bu akşam saatlerinde Bolu, Karabük ve Kastamonu’nun güney kesimlerinde yağmur bekleniyor. İç kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve sis görülebilir.
BOLU 11°C – Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam güney kesimleri yağmurlu
DÜZCE 19°C – Parçalı ve çok bulutlu
SİNOP 14°C – Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK 19°C – Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Genel Durum: Parçalı ve az bulutlu. İç kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerinde çığ tehlikesi var.
AMASYA 9°C – Parçalı ve az bulutlu
RİZE 16°C – Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 18°C – Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 16°C – Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Genel Durum: Parçalı ve az bulutlu. Buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusundaki yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerde çığ riski bulunuyor.
ERZURUM -2°C – Parçalı ve az bulutlu
KARS -5°C – Parçalı ve az bulutlu
MALATYA -3°C – Parçalı ve az bulutlu
VAN 4°C – Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Genel Durum: Parçalı ve az bulutlu. Buzlanma ve don olayları ile kuzey kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BATMAN 0°C – Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR -2°C – Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP 8°C – Parçalı ve az bulutlu
MARDİN 12°C – Parçalı ve az bulutlu
