Meteoroloji'den peş peşe uyarılar: Çığ, kuvvetli rüzgar ve buzlanmaya dikkat

Meteoroloji'nin bugünkü hava durumu tahminlerine göre Marmara ve Ege kıyılarında sağanak etkili olacak. Trakya ile Kıyı Ege’de rüzgarın hızı saatte 60 km'ye... 06.01.2026, Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 6 Ocak Salı günü hava durumu tahminlerine göre Marmara’nın batısı, Kıyı Ege ile Bursa çevreleri, Balıkesir'in kuzey ve batı, Bolu, Karabük ve Kastamonu'nun güney kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis olayı bekleniyor. Hava sıcaklığı Güneydoğu Anadolu'da mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.Meteorolojik uyarılarRüzgarın, Trakya ile Kıyı Ege’de güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Kuzey, iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.MARMARAGenel Durum: Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri ile Bursa çevreleri, Balıkesir'in kuzey ve batı kesimlerinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Trakya’da güney yönlerden kuvvetli rüzgar (40-60 km/saat), doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.BURSA 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurluÇANAKKALE 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıİSTANBUL 14°C – Parçalı ve çok bulutluKIRKLARELİ 15°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıEGEGenel Durum: Parçalı ve çok bulutlu, kıyılarında yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Kıyı kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli rüzgar (40-60 km/saat), iç kesimlerde pus ve yer yer sis görülecek.AFYONKARAHİSAR 12°C – Parçalı ve çok bulutluDENİZLİ 18°C – Parçalı ve çok bulutluİZMİR 18°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğleden itibaren aralıklı sağanak yağışlıMUĞLA 12°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıAKDENİZGenel Durum: Parçalı ve az bulutlu. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ADANA 18°C – Parçalı ve az bulutluANTALYA 19°C – Parçalı ve az bulutluHATAY 13°C – Parçalı ve az bulutluISPARTA 12°C – Parçalı ve az bulutluİÇ ANADOLUGenel Durum: Parçalı ve az bulutlu. Buzlanma ve don olayları, pus ve yer yer sis bekleniyor.ANKARA 11°C – Parçalı ve az bulutluESKİŞEHİR 9°C – Parçalı ve az bulutluKAYSERİ 6°C – Parçalı ve az bulutluKONYA 13°C – Parçalı ve az bulutluBATI KARADENİZGenel Durum: Parçalı ve çok bulutlu. Bu akşam saatlerinde Bolu, Karabük ve Kastamonu’nun güney kesimlerinde yağmur bekleniyor. İç kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve sis görülebilir.BOLU 11°C – Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam güney kesimleri yağmurluDÜZCE 19°C – Parçalı ve çok bulutluSİNOP 14°C – Parçalı ve çok bulutluZONGULDAK 19°C – Parçalı ve çok bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZGenel Durum: Parçalı ve az bulutlu. İç kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerinde çığ tehlikesi var.AMASYA 9°C – Parçalı ve az bulutluRİZE 16°C – Parçalı ve az bulutluSAMSUN 18°C – Parçalı ve az bulutluTRABZON 16°C – Parçalı ve az bulutluDOĞU ANADOLUGenel Durum: Parçalı ve az bulutlu. Buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusundaki yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerde çığ riski bulunuyor.ERZURUM -2°C – Parçalı ve az bulutluKARS -5°C – Parçalı ve az bulutluMALATYA -3°C – Parçalı ve az bulutluVAN 4°C – Parçalı ve az bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUGenel Durum: Parçalı ve az bulutlu. Buzlanma ve don olayları ile kuzey kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.BATMAN 0°C – Parçalı ve az bulutluDİYARBAKIR -2°C – Parçalı ve az bulutluGAZİANTEP 8°C – Parçalı ve az bulutluMARDİN 12°C – Parçalı ve az bulutlu

