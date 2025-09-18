https://anlatilaninotesi.com.tr/20250918/kocaelinde-kuru-yuk-gemisi-karaya-oturdu-kurtarma-calismalari-suruyor-1099462465.html

Kocaeli'nde kuru yük gemisi karaya oturdu: Kurtarma çalışmaları sürüyor

Kocaeli Kandıra'da Tanzanya bandıralı kuru yük gemisi karaya oturdu. Geminin kurtarılması için çalışma başlatıldı. 18.09.2025, Sputnik Türkiye

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde karaya oturan kuru yük gemisinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.Kurtarma çalışmaları başlatıldıTanzanya bandıralı 81 metre boyundaki kuru yük gemisinin hava muhalefeti nedeniyle Kefken açıklarında kıyıya sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.Kuru yük gemisi daha sonra kıyıdaki kayalık bölgede karaya oturdu. 7 kişilik mürettebatı bulunan geminin kurtarılması için ekiplerce çalışma başlatıldı.Kandıra Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran da bölgeye gelerek incelemede bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

