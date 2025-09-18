Türkiye
Kocaeli'nde kuru yük gemisi karaya oturdu: Kurtarma çalışmaları sürüyor
Kocaeli'nde kuru yük gemisi karaya oturdu: Kurtarma çalışmaları sürüyor
Sputnik Türkiye
Kocaeli Kandıra'da Tanzanya bandıralı kuru yük gemisi karaya oturdu. Geminin kurtarılması için çalışma başlatıldı. 18.09.2025
türki̇ye
sahil güvenlik komutanlığı
afad
gemi
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde karaya oturan kuru yük gemisinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.Kurtarma çalışmaları başlatıldıTanzanya bandıralı 81 metre boyundaki kuru yük gemisinin hava muhalefeti nedeniyle Kefken açıklarında kıyıya sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.Kuru yük gemisi daha sonra kıyıdaki kayalık bölgede karaya oturdu. 7 kişilik mürettebatı bulunan geminin kurtarılması için ekiplerce çalışma başlatıldı.Kandıra Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran da bölgeye gelerek incelemede bulundu, yetkililerden bilgi aldı.
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
SON HABERLER
10:32 18.09.2025 (güncellendi: 11:20 18.09.2025)
Kocaeli Kandıra'da Tanzanya bandıralı kuru yük gemisi karaya oturdu. Geminin kurtarılması için çalışma başlatıldı.
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde karaya oturan kuru yük gemisinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Kurtarma çalışmaları başlatıldı

Tanzanya bandıralı 81 metre boyundaki kuru yük gemisinin hava muhalefeti nedeniyle Kefken açıklarında kıyıya sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Kuru yük gemisi daha sonra kıyıdaki kayalık bölgede karaya oturdu. 7 kişilik mürettebatı bulunan geminin kurtarılması için ekiplerce çalışma başlatıldı.
Kandıra Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran da bölgeye gelerek incelemede bulundu, yetkililerden bilgi aldı.
