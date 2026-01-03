https://anlatilaninotesi.com.tr/20260103/iran-disisleri-bakanligi-iranin-her-turlu-saldiriya-verecegi-karsilik-hizli-olacak-1102454071.html

İran Dışişleri Bakanlığı: İran’ın her türlü saldırıya vereceği karşılık hızlı olacak

İran Dışişleri Bakanlığı: İran'ın her türlü saldırıya vereceği karşılık hızlı olacak

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik tehdit içeren açıklamalarını kınayarak, karşılık verme uyarısında bulundu. Açıklamada, “İran her türlü saldırıya karşılık verecektir. Böylesi bir durumun bölgeyi daha da istikrarsızlaştıracağı ihtimali oldukça açıktır. Tüm bunların sorumlusu ABD olacaktır.” İfadeleri yer aldı.Açıklamada, Trump’ın sözlerinin uluslararası hukuku ihlal ettiği ve İran halkına yönelik şiddeti teşvik ettiği vurgulandı.İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf da, ABD Başkan’ı Trump’ın açıklamalarına “Şeytanın sesi yükseldi” dedi, istihbarat servislerinin meşru protesto gösterilerini şiddete dönüştürmede başarısızlığa uğradığını söylemişti.Kalibaf ayrıca, “Saygısız ABD Başkanı da şunu bilmelidir ki, bu açık itirafla birlikte, olası herhangi bir maceracı girişime karşılık olarak bölgedeki tüm Amerikan merkezleri ve güçleri bizim için meşru hedef olacaktır. Bilin ki İranlılar, dış düşmana karşı birlik içindedir ve kararlı bir şekilde harekete geçmeye hazırdır.” şeklinde konuşmuştu.

