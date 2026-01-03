https://anlatilaninotesi.com.tr/20260103/iran-disisleri-bakanligi-iranin-her-turlu-saldiriya-verecegi-karsilik-hizli-olacak-1102454071.html
İran Dışişleri Bakanlığı: İran’ın her türlü saldırıya vereceği karşılık hızlı olacak
İran Dışişleri Bakanlığı: İran’ın her türlü saldırıya vereceği karşılık hızlı olacak
Sputnik Türkiye
İran, Trump’ın açıklamalarına sert tepki göstererek, her türlü saldırıya hızlı ve kapsamlı karşılık verileceğini ve bölgedeki ABD hedeflerinin meşru... 03.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-03T01:38+0300
2026-01-03T01:38+0300
2026-01-03T01:38+0300
dünya
abd
donald trump
i̇ran
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1d/1098920153_0:73:1340:826_1920x0_80_0_0_5f1c5160ec92499753bcebd523a15b89.jpg
İran Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik tehdit içeren açıklamalarını kınayarak, karşılık verme uyarısında bulundu. Açıklamada, “İran her türlü saldırıya karşılık verecektir. Böylesi bir durumun bölgeyi daha da istikrarsızlaştıracağı ihtimali oldukça açıktır. Tüm bunların sorumlusu ABD olacaktır.” İfadeleri yer aldı.Açıklamada, Trump’ın sözlerinin uluslararası hukuku ihlal ettiği ve İran halkına yönelik şiddeti teşvik ettiği vurgulandı.İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf da, ABD Başkan’ı Trump’ın açıklamalarına “Şeytanın sesi yükseldi” dedi, istihbarat servislerinin meşru protesto gösterilerini şiddete dönüştürmede başarısızlığa uğradığını söylemişti.Kalibaf ayrıca, “Saygısız ABD Başkanı da şunu bilmelidir ki, bu açık itirafla birlikte, olası herhangi bir maceracı girişime karşılık olarak bölgedeki tüm Amerikan merkezleri ve güçleri bizim için meşru hedef olacaktır. Bilin ki İranlılar, dış düşmana karşı birlik içindedir ve kararlı bir şekilde harekete geçmeye hazırdır.” şeklinde konuşmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260103/bae-savunma-bakanligi-tum-askeri-personelin-yemenden-ayrildigini-duyurdu-1102453584.html
i̇ran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1d/1098920153_69:0:1269:900_1920x0_80_0_0_5752a941e3eab7134108ee05bc5c70e4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, donald trump, i̇ran
İran Dışişleri Bakanlığı: İran’ın her türlü saldırıya vereceği karşılık hızlı olacak
İran, Trump’ın açıklamalarına sert tepki göstererek, her türlü saldırıya hızlı ve kapsamlı karşılık verileceğini ve bölgedeki ABD hedeflerinin meşru sayılacağını açıkladı.
İran Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik tehdit içeren açıklamalarını kınayarak, karşılık verme uyarısında bulundu.
Açıklamada, “İran her türlü saldırıya karşılık verecektir. Böylesi bir durumun bölgeyi daha da istikrarsızlaştıracağı ihtimali oldukça açıktır. Tüm bunların sorumlusu ABD olacaktır.” İfadeleri yer aldı.
Açıklamada, Trump’ın sözlerinin uluslararası hukuku ihlal ettiği ve İran halkına yönelik şiddeti teşvik ettiği vurgulandı.
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf da, ABD Başkan’ı Trump’ın açıklamalarına “Şeytanın sesi yükseldi” dedi, istihbarat servislerinin meşru protesto gösterilerini şiddete dönüştürmede başarısızlığa uğradığını söylemişti.
Kalibaf ayrıca, “Saygısız ABD Başkanı da şunu bilmelidir ki, bu açık itirafla birlikte, olası herhangi bir maceracı girişime karşılık olarak bölgedeki tüm Amerikan merkezleri ve güçleri bizim için meşru hedef olacaktır. Bilin ki İranlılar, dış düşmana karşı birlik içindedir ve kararlı bir şekilde harekete geçmeye hazırdır.” şeklinde konuşmuştu.