Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260103/iran-disisleri-bakanligi-iranin-her-turlu-saldiriya-verecegi-karsilik-hizli-olacak-1102454071.html
İran Dışişleri Bakanlığı: İran’ın her türlü saldırıya vereceği karşılık hızlı olacak
İran Dışişleri Bakanlığı: İran’ın her türlü saldırıya vereceği karşılık hızlı olacak
Sputnik Türkiye
İran, Trump’ın açıklamalarına sert tepki göstererek, her türlü saldırıya hızlı ve kapsamlı karşılık verileceğini ve bölgedeki ABD hedeflerinin meşru... 03.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-03T01:38+0300
2026-01-03T01:38+0300
dünya
abd
donald trump
i̇ran
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1d/1098920153_0:73:1340:826_1920x0_80_0_0_5f1c5160ec92499753bcebd523a15b89.jpg
İran Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik tehdit içeren açıklamalarını kınayarak, karşılık verme uyarısında bulundu. Açıklamada, “İran her türlü saldırıya karşılık verecektir. Böylesi bir durumun bölgeyi daha da istikrarsızlaştıracağı ihtimali oldukça açıktır. Tüm bunların sorumlusu ABD olacaktır.” İfadeleri yer aldı.Açıklamada, Trump’ın sözlerinin uluslararası hukuku ihlal ettiği ve İran halkına yönelik şiddeti teşvik ettiği vurgulandı.İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf da, ABD Başkan’ı Trump’ın açıklamalarına “Şeytanın sesi yükseldi” dedi, istihbarat servislerinin meşru protesto gösterilerini şiddete dönüştürmede başarısızlığa uğradığını söylemişti.Kalibaf ayrıca, “Saygısız ABD Başkanı da şunu bilmelidir ki, bu açık itirafla birlikte, olası herhangi bir maceracı girişime karşılık olarak bölgedeki tüm Amerikan merkezleri ve güçleri bizim için meşru hedef olacaktır. Bilin ki İranlılar, dış düşmana karşı birlik içindedir ve kararlı bir şekilde harekete geçmeye hazırdır.” şeklinde konuşmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260103/bae-savunma-bakanligi-tum-askeri-personelin-yemenden-ayrildigini-duyurdu-1102453584.html
i̇ran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1d/1098920153_69:0:1269:900_1920x0_80_0_0_5752a941e3eab7134108ee05bc5c70e4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, donald trump, i̇ran
abd, donald trump, i̇ran

İran Dışişleri Bakanlığı: İran’ın her türlü saldırıya vereceği karşılık hızlı olacak

01:38 03.01.2026
© FotoğrafAvrupa’dan İran’a “snapback” hamlesi: BM nükleer yaptırımları geri dönüyor mu
Avrupa’dan İran’a “snapback” hamlesi: BM nükleer yaptırımları geri dönüyor mu - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2026
© Fotoğraf
Abone ol
İran, Trump’ın açıklamalarına sert tepki göstererek, her türlü saldırıya hızlı ve kapsamlı karşılık verileceğini ve bölgedeki ABD hedeflerinin meşru sayılacağını açıkladı.
İran Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik tehdit içeren açıklamalarını kınayarak, karşılık verme uyarısında bulundu.
Açıklamada, “İran her türlü saldırıya karşılık verecektir. Böylesi bir durumun bölgeyi daha da istikrarsızlaştıracağı ihtimali oldukça açıktır. Tüm bunların sorumlusu ABD olacaktır.” İfadeleri yer aldı.
Açıklamada, Trump’ın sözlerinin uluslararası hukuku ihlal ettiği ve İran halkına yönelik şiddeti teşvik ettiği vurgulandı.
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf da, ABD Başkan’ı Trump’ın açıklamalarına “Şeytanın sesi yükseldi” dedi, istihbarat servislerinin meşru protesto gösterilerini şiddete dönüştürmede başarısızlığa uğradığını söylemişti.
Kalibaf ayrıca, “Saygısız ABD Başkanı da şunu bilmelidir ki, bu açık itirafla birlikte, olası herhangi bir maceracı girişime karşılık olarak bölgedeki tüm Amerikan merkezleri ve güçleri bizim için meşru hedef olacaktır. Bilin ki İranlılar, dış düşmana karşı birlik içindedir ve kararlı bir şekilde harekete geçmeye hazırdır.” şeklinde konuşmuştu.
Birleşik Ara Emirlikleri - BAE - bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2026
DÜNYA
BAE Savunma Bakanlığı, tüm askeri personelin Yemen'den ayrıldığını duyurdu
00:36
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала