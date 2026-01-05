Danimarka Başbakanı'ndan Trump'a: 'Danimarka ve Grönland, NATO ittifakının güvenlik garantisi altında'

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260105/danimarka-basbakanindan-trumpa-danimarka-ve-gronland-nato-ittifakinin-guvenlik-garantisi-altinda-1102483180.html
05.01.2026
ABD yönetiminin Grönland açıklamaları gündem olmaya devam ederken Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, ABD eski Başkanı Donald Trump’ın Grönland’ı ilhak etme yönündeki söylemlerine sert tepki göstererek, bu tür açıklamalara son verilmesi gerektiğini söyledi. Frederiksen, Danimarka'nın ve dolayısıyla Grönland'ın NATO üyesi olduğunu hatırlattı.
Frederiksen, yaptığı açıklamada “Amerika Birleşik Devletleri’nin Grönland’ı ele geçirmesi gerektiğinden bahsetmenin hiçbir mantığı yok” ifadelerini kullandı. Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen açıklamasında ayrıca “ABD’nin Danimarka Krallığı’ndaki üç ulustan herhangi birini ilhak etme hakkı yok” ifadelerini kullandı.
ABD bayraklı Grönland haritasını paylaştı
Bu açıklamalar, Trump’ın yardımcılarından Stephen Miller’ın eşi Katie Miller’ın, ABD bayrağının renklerinde hazırlanmış Grönland haritasını “yakında” ifadesiyle sosyal medyada paylaşmasının ardından geldi.
Donald Trump, Grönland’ın stratejik konumu ve sahip olduğu mineral kaynaklarını gerekçe göstererek adanın ABD’ye bağlanma olasılığını daha önce de defalarca gündeme getirmişti. Frederiksen’in son açıklamalarının ardından Trump’ın bu yöndeki iddialarını yinelediği belirtildi.
Danimarka hükümetinin internet sitesinde yayınlanan açıklamasında Frederiksen, ABD'ye "doğrudan" hitap ettiğini ifade etti.
Danimarka'nın ve dolayısıyla Grönland'ın NATO üyesi olduğunu ve ittifakın güvenlik garantisi kapsamında olduğunu vurgulayan Frederiksen, Danimarka'nın zaten ABD ile Grönland'a erişim sağlayan bir savunma anlaşması olduğunu ve Arktik bölgesindeki güvenliğe yaptığı yatırımı artırdığını söyledi.
Başbakan Frederiksen "Bu nedenle, ABD'yi tarihsel olarak yakın bir müttefike ve çok açık bir şekilde satılık olmadıklarını söyleyen başka bir ülkeye ve başka bir halka yönelik tehditleri durdurmaya şiddetle çağırıyorum" ifadelerini kullandı.
Saatler sonra Air Force One'da Trump, Frederiksen'in açıklamasına rağmen "Ulusal güvenlik açısından Grönland'a ihtiyacımız var ve Danimarka bunu sağlayamayacak" dedi.