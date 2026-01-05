https://anlatilaninotesi.com.tr/20260105/danimarka-basbakanindan-trumpa-danimarka-ve-gronland-nato-ittifakinin-guvenlik-garantisi-altinda-1102483180.html

Danimarka Başbakanı'ndan Trump'a: 'Danimarka ve Grönland, NATO ittifakının güvenlik garantisi altında'

Danimarka Başbakanı'ndan Trump'a: 'Danimarka ve Grönland, NATO ittifakının güvenlik garantisi altında'

Sputnik Türkiye

ABD yönetiminin Grönland açıklamaları gündem olmaya devam ederken Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, ABD eski Başkanı Donald Trump’ın Grönland’ı ilhak etme... 05.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-05T10:03+0300

2026-01-05T10:03+0300

2026-01-05T10:03+0300

dünya

donald trump

mette frederiksen

stephen miller

grönland

abd

danimarka

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/16/1102062192_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_ca923a82177fd3d12896849ffc7a9203.jpg

Frederiksen, yaptığı açıklamada “Amerika Birleşik Devletleri’nin Grönland’ı ele geçirmesi gerektiğinden bahsetmenin hiçbir mantığı yok” ifadelerini kullandı. Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen açıklamasında ayrıca “ABD’nin Danimarka Krallığı’ndaki üç ulustan herhangi birini ilhak etme hakkı yok” ifadelerini kullandı.ABD bayraklı Grönland haritasını paylaştıBu açıklamalar, Trump’ın yardımcılarından Stephen Miller’ın eşi Katie Miller’ın, ABD bayrağının renklerinde hazırlanmış Grönland haritasını “yakında” ifadesiyle sosyal medyada paylaşmasının ardından geldi.Donald Trump, Grönland’ın stratejik konumu ve sahip olduğu mineral kaynaklarını gerekçe göstererek adanın ABD’ye bağlanma olasılığını daha önce de defalarca gündeme getirmişti. Frederiksen’in son açıklamalarının ardından Trump’ın bu yöndeki iddialarını yinelediği belirtildi.'NATO üyesiyiz'Danimarka hükümetinin internet sitesinde yayınlanan açıklamasında Frederiksen, ABD'ye "doğrudan" hitap ettiğini ifade etti. Danimarka'nın ve dolayısıyla Grönland'ın NATO üyesi olduğunu ve ittifakın güvenlik garantisi kapsamında olduğunu vurgulayan Frederiksen, Danimarka'nın zaten ABD ile Grönland'a erişim sağlayan bir savunma anlaşması olduğunu ve Arktik bölgesindeki güvenliğe yaptığı yatırımı artırdığını söyledi. Başbakan Frederiksen "Bu nedenle, ABD'yi tarihsel olarak yakın bir müttefike ve çok açık bir şekilde satılık olmadıklarını söyleyen başka bir ülkeye ve başka bir halka yönelik tehditleri durdurmaya şiddetle çağırıyorum" ifadelerini kullandı. Amacını yinelediSaatler sonra Air Force One'da Trump, Frederiksen'in açıklamasına rağmen "Ulusal güvenlik açısından Grönland'a ihtiyacımız var ve Danimarka bunu sağlayamayacak" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260105/gronland-sosyal-medyada--abd-bayragiyla-paylasildi-basbakandan-korku-ve-endiseye-gerek-aciklamasi-1102477739.html

grönland

abd

danimarka

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

donald trump, mette frederiksen, stephen miller, grönland, abd, danimarka