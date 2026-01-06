Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260106/trump-venezuela-ile-savas-halinde-degiliz-once-ulkeyi-duzeltmeliyiz-secim-yapamayiz-1102508188.html
Trump: Venezuela ile savaş halinde değiliz, önce ülkeyi düzeltmeliyiz, seçim yapamayız
Trump: Venezuela ile savaş halinde değiliz, önce ülkeyi düzeltmeliyiz, seçim yapamayız
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela’daki gelişmelerin sorumluluğunu üstlendiğini belirterek ülkede önümüzdeki 30 gün içinde seçim yapılmayacağını söyledi 06.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-06T02:45+0300
2026-01-06T02:45+0300
dünya
donald trump
delcy rodriguez
venezuela
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/03/1102464011_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_55df82ad4b21e593195a1954a5d85e4d.jpg
ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'daki gelişmelerin nihai sorumluluğunun kendisinde olduğunu, ayrıca Venezuela'da önümüzdeki 30 gün içinde seçim yapılmayacağını söyledi.Verdiği röportajda Trump, şunları söyledi:Trump, NBC News televizyonuna verdiği röportajda, Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Venezuela'nın geçici başkanı Delcy Rodriguez ile temas halinde kendisiyle 'akıcı bir şekilde İspanyolca konuştuğunu' ve 'ilişkilerinin çok güçlü olduğunu' söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260106/abd-savas-bakani-hegseth-buyuk-gucler-arasindaki-rekabetin-yeni-bir-cagindayiz-1102507846.html
venezuela
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/03/1102464011_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_d76edf95b8a1a108d56f20d2533c6617.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
donald trump, delcy rodriguez, venezuela
donald trump, delcy rodriguez, venezuela

Trump: Venezuela ile savaş halinde değiliz, önce ülkeyi düzeltmeliyiz, seçim yapamayız

02:45 06.01.2026
© AP Photo / Alex BrandonDonald Trump, Venezüella operasyonu hakkında açıklamalarda bulundu
Donald Trump, Venezüella operasyonu hakkında açıklamalarda bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Abone ol
ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela’daki gelişmelerin sorumluluğunu üstlendiğini belirterek ülkede önümüzdeki 30 gün içinde seçim yapılmayacağını söyledi
ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'daki gelişmelerin nihai sorumluluğunun kendisinde olduğunu, ayrıca Venezuela'da önümüzdeki 30 gün içinde seçim yapılmayacağını söyledi.
Verdiği röportajda Trump, şunları söyledi:
Venezuela ile savaş halinde değiliz. Biz uyuşturucu satan insanlarla savaş halindeyiz. Hapishanelerini boşaltan, uyuşturucu bağımlılarını ve akıl hastanelerini ülkemize boşaltan insanlarla savaş halindeyiz

Önce ülkeyi düzeltmeliyiz. Seçim yapamayız. İnsanların oy kullanmasının bile imkanı yok. Hayır, bu biraz zaman alacak. Ülkeyi iyileştirmek için çalışmalıyız

Trump, NBC News televizyonuna verdiği röportajda, Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Venezuela'nın geçici başkanı Delcy Rodriguez ile temas halinde kendisiyle 'akıcı bir şekilde İspanyolca konuştuğunu' ve 'ilişkilerinin çok güçlü olduğunu' söyledi.
Pete Hegseth - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2026
DÜNYA
ABD Savaş Bakanı Hegseth: Büyük güçler arasındaki rekabetin yeni bir çağındayız
01:38
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала