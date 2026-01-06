https://anlatilaninotesi.com.tr/20260106/trump-venezuela-ile-savas-halinde-degiliz-once-ulkeyi-duzeltmeliyiz-secim-yapamayiz-1102508188.html

Trump: Venezuela ile savaş halinde değiliz, önce ülkeyi düzeltmeliyiz, seçim yapamayız

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela’daki gelişmelerin sorumluluğunu üstlendiğini belirterek ülkede önümüzdeki 30 gün içinde seçim yapılmayacağını söyledi 06.01.2026, Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'daki gelişmelerin nihai sorumluluğunun kendisinde olduğunu, ayrıca Venezuela'da önümüzdeki 30 gün içinde seçim yapılmayacağını söyledi.Verdiği röportajda Trump, şunları söyledi:Trump, NBC News televizyonuna verdiği röportajda, Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Venezuela'nın geçici başkanı Delcy Rodriguez ile temas halinde kendisiyle 'akıcı bir şekilde İspanyolca konuştuğunu' ve 'ilişkilerinin çok güçlü olduğunu' söyledi.

