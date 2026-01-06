https://anlatilaninotesi.com.tr/20260106/trump-venezuela-ile-savas-halinde-degiliz-once-ulkeyi-duzeltmeliyiz-secim-yapamayiz-1102508188.html
Trump: Venezuela ile savaş halinde değiliz, önce ülkeyi düzeltmeliyiz, seçim yapamayız
venezuela
ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'daki gelişmelerin nihai sorumluluğunun kendisinde olduğunu, ayrıca Venezuela'da önümüzdeki 30 gün içinde seçim yapılmayacağını söyledi.
Verdiği röportajda Trump, şunları söyledi:
Venezuela ile savaş halinde değiliz. Biz uyuşturucu satan insanlarla savaş halindeyiz. Hapishanelerini boşaltan, uyuşturucu bağımlılarını ve akıl hastanelerini ülkemize boşaltan insanlarla savaş halindeyiz
Önce ülkeyi düzeltmeliyiz. Seçim yapamayız. İnsanların oy kullanmasının bile imkanı yok. Hayır, bu biraz zaman alacak. Ülkeyi iyileştirmek için çalışmalıyız
Trump, NBC News televizyonuna verdiği röportajda, Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Venezuela'nın geçici başkanı Delcy Rodriguez ile temas halinde kendisiyle 'akıcı bir şekilde İspanyolca konuştuğunu' ve 'ilişkilerinin çok güçlü olduğunu' söyledi.