ABD Savaş Bakanı Hegseth: Büyük güçler arasındaki rekabetin yeni bir çağındayız
ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, dünyanın büyük güçler arasında yeni bir rekabet çağına girdiğini belirterek, Washington’un 'barışı korumak için' güçlü, modern... 06.01.2026, Sputnik Türkiye
ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth yaptığı açıklamada, dünyanın büyük güçler arasındaki rekabetin yeni bir çağına girdiğini söyledi.Virginia'daki bir limana yaptığı ziyarette konuşan Hegseth şöyle konuştu:ABD'nin Çin ve tüm dünya ile iyi ilişkiler kurmayı hedeflediğini, ancak her an harekete geçmeye hazır olduğunu belirtti.Hegseth ayrıca Savaş Bakanlığı'nın yeni adı hakkında da yorumda bulundu:Ayrıca Hegseth, Washington'ın hedefinin, hiçbir düşmanın ABD'ye meydan okuyamayacağı kadar baskın bir konumda olmak olduğunu da sözlerine ekledi.Hegseth yaptığı açıklamada, ABD'nin filosunun dünyanın herhangi bir yerinde serbestçe hareket edebilmesini sağlamaya istekli olduğunu söyledi.Hegseth şöyle konuştu:Konuşmasında Hegseth, "Bu yaklaşım, ABD Donanmasının bugün, yarın ve uzun yıllar boyunca özgürce ve engellenmeden hareket etmesini sağlayacaktır" diye ekledi.Trump, 23 Aralık'ta ABD'nin yeni duyurulan savaş gemisinden 25 adede kadar üretmeyi planladığını söyledi.
ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth yaptığı açıklamada, dünyanın büyük güçler arasındaki rekabetin yeni bir çağına girdiğini söyledi.
Virginia'daki bir limana yaptığı ziyarette konuşan Hegseth şöyle konuştu:
Büyük güçler arasındaki rekabetin yeni bir çağındayız, güç yoluyla barışı koruma mücadelesi nesiller boyu sürecek ve biz bu zorluğun üstesinden geleceğiz
ABD'nin Çin ve tüm dünya ile iyi ilişkiler kurmayı hedeflediğini, ancak her an harekete geçmeye hazır olduğunu belirtti.
Hegseth ayrıca Savaş Bakanlığı'nın yeni adı hakkında da yorumda bulundu:
Kendimize Savunma Bakanlığı değil, Savaş Bakanlığı diyoruz; bunu savaş istediğimiz için değil, barışı sağlamak için savaşı caydırmaya ve gerekirse kesin bir şekilde kazanmaya hazır olmanız gerektiğini gerçekten anladığımız için söylüyoruz
Ayrıca Hegseth, Washington'ın hedefinin, hiçbir düşmanın ABD'ye meydan okuyamayacağı kadar baskın bir konumda olmak olduğunu da sözlerine ekledi.
Hegseth yaptığı açıklamada, ABD'nin filosunun dünyanın herhangi bir yerinde serbestçe hareket edebilmesini sağlamaya istekli olduğunu söyledi.
Trump döneminde Amerika Birleşik Devletleri'nin denizlerimizin kontrolünü elinde tutma ve dünyanın hayati önem taşıyan nakliye yollarını açık tutma konusunda ciddi olduğundan şüphe yok. Altın Filo'nun yeni savaş gemilerinden, burada inşa ettiğiniz gelişmiş denizaltılara kadar daha büyük, daha modern ve daha ölümcül bir filo, inkar edilemez bir caydırıcılık sağlayacaktır
Konuşmasında Hegseth, "Bu yaklaşım, ABD Donanmasının bugün, yarın ve uzun yıllar boyunca özgürce ve engellenmeden hareket etmesini sağlayacaktır" diye ekledi.
Trump, 23 Aralık'ta ABD'nin yeni duyurulan savaş gemisinden 25 adede kadar üretmeyi planladığını söyledi.