https://anlatilaninotesi.com.tr/20260106/abd-savas-bakani-hegseth-buyuk-gucler-arasindaki-rekabetin-yeni-bir-cagindayiz-1102507846.html

ABD Savaş Bakanı Hegseth: Büyük güçler arasındaki rekabetin yeni bir çağındayız

ABD Savaş Bakanı Hegseth: Büyük güçler arasındaki rekabetin yeni bir çağındayız

Sputnik Türkiye

ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, dünyanın büyük güçler arasında yeni bir rekabet çağına girdiğini belirterek, Washington’un 'barışı korumak için' güçlü, modern... 06.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-06T01:38+0300

2026-01-06T01:38+0300

2026-01-06T01:38+0300

dünya

abd

pete hegseth

abd

washington

amerika

savaş bakanlığı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/09/1101663922_0:314:2527:1735_1920x0_80_0_0_fa66ada980d81d9d84532197c8937ef9.jpg

ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth yaptığı açıklamada, dünyanın büyük güçler arasındaki rekabetin yeni bir çağına girdiğini söyledi.Virginia'daki bir limana yaptığı ziyarette konuşan Hegseth şöyle konuştu:ABD'nin Çin ve tüm dünya ile iyi ilişkiler kurmayı hedeflediğini, ancak her an harekete geçmeye hazır olduğunu belirtti.Hegseth ayrıca Savaş Bakanlığı'nın yeni adı hakkında da yorumda bulundu:Ayrıca Hegseth, Washington'ın hedefinin, hiçbir düşmanın ABD'ye meydan okuyamayacağı kadar baskın bir konumda olmak olduğunu da sözlerine ekledi.Hegseth yaptığı açıklamada, ABD'nin filosunun dünyanın herhangi bir yerinde serbestçe hareket edebilmesini sağlamaya istekli olduğunu söyledi.Hegseth şöyle konuştu:Konuşmasında Hegseth, "Bu yaklaşım, ABD Donanmasının bugün, yarın ve uzun yıllar boyunca özgürce ve engellenmeden hareket etmesini sağlayacaktır" diye ekledi.Trump, 23 Aralık'ta ABD'nin yeni duyurulan savaş gemisinden 25 adede kadar üretmeyi planladığını söyledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260106/erdogan-ve-trump-telefonda-gorustu-bolgesel-ve-kuresel-konular-ele-alindi-1102507208.html

abd

washington

amerika

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, pete hegseth, abd, washington, amerika, savaş bakanlığı