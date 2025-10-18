https://anlatilaninotesi.com.tr/20251018/nobel-baris-odulu-kazanan-machado-netanyahuya-destegini-ifade-etti-ozgurluk-cesaret-ve-guc-ister-1100293951.html

Nobel Barış Ödülü kazanan Machado, Netanyahu'ya desteğini ifade etti: 'Özgürlük cesaret ve güç ister'

Sputnik Türkiye

Nobel Barış Ödülü verilen Venezüellalı muhalif siyasetçi Machado, İsrail Başbakanı Netanyahu'yu arayarak İsrail'in 67 binden fazla Filistinlinin ölümüne neden... 18.10.2025, Sputnik Türkiye

İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Maria Corina Machado'nun İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde İsrail’e desteğini dile getirdiği açıklandı.Açıklamada, Machado’nun Gazze’deki ateşkes anlaşması kapsamında İsrailli rehinelerin geri dönmesini memnuniyetle karşıladığı ve İsrail’in İran’a karşı yürüttüğü çabalara takdirle yaklaştığı belirtildi. Machado'nun ayrıca İran’ı hem Venezüella hem de İsrail için tehdit olarak tanımladı.Netanyahu'nun ise Machado’yu Nobel ödülü dolayısıyla tebrik ettiği ve demokrasi ile barışı teşvik etme yönündeki çabalarından ötürü Machado’yu övdüğü aktarıldı.Machado, daha önce kendi siyasi hareketi iktidara gelmesi halinde Venezüella'nın İsrail Büyükelçiliği’ni Kudüs’e taşıyacağını taahhüt etmişti. 'Özgürlük de cesaret ve güç ister'Maria Corina Machado, sosyal medya hesabından İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüştüne ilişkin paylaşım yaptı.Açıklamasında İran ile ilgili çeşitli ithamlarda bulunan Machado, "İran rejiminin Hamas, Hizbullah ve Husiler gibi terör örgütlerine de destek vermesi elbette şaşırtıcı değildir. Bu ittifak, özgürlük ile otoriterlik arasındaki mücadelenin küresel boyutunu açıkça ortaya koymaktadır" cümlelerini kaydetti.Orta Doğu'daki tüm ulusların onur, adalet ve umut üzerine inşa edilmiş bir geleceği hak ettiğini dile getiren Machado, "Başkan Trump’ın vizyoner planının tam anlamıyla hayata geçirilmesinin, bölgede adil ve kalıcı bir barışa katkı sağlayacağını umuyoruz. Sonuçta, barış özgürlük gerektirir ve özgürlük de cesaret ve güç ister" dedi.

