Survivor'da Selen Görgüzel elendi: Haftanın ilk eleme adayı belli oldu

Sputnik Türkiye

Survivor 2026'da heyecan hız kesmeden sürüyor. Bu yıl "Ünlüler - Gönüllüler" formatıyla ekranlara gelen yarışmanın ilk elenen isim şarkıcı Selen Görgüzel oldu... 06.01.2026

Merakla beklenen Survivor 2026 Ünlüler – Gönüllüler sezonu, 1 Ocak Perşembe akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Birbirinden iddialı yarışmacıların yer aldığı yeni sezonda, ünlüler ve gönüllüler takımları ilk kez parkura çıktı. Heyecanın yüksek olduğu ilk haftada, yarışmada sezonun ilk eleme heyecanı da yaşandı.Survivor 2026 Ünlüler – Gönüllüler sezonunda nefes kesen mücadelelerin ardından ilk eleme heyecanı yaşandı. Haftanın oyunları sonucunda eleme potasına giren isimler Beyza, Lina, Selen Görgüzel, Gözde ve Sude oldu.Yeni sezonda uygulanan kader konseyi formatı kapsamında yapılan oylama sonucunda adaya veda eden ilk isim, ünlüler takımından oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel oldu. Elenme kararı sonrasında Görgüzel’in duygusal anlar yaşadığı görüldü.5 Ocak akşamı ekrana gelen bölümde ise dokunulmazlık oyunu ardından Keremcem haftanın ilk eleme adayı oldu.

