Ünlü oyuncu Cemre Baysel'in takıntılı hayranlarına dava : 6 yıl hapis cezası istendi
yaşam
güller ve günahlar
cemre baysel
dava
Güller ve Günahlar dizisinin başrol oyuncusu Cemre Baysel, takıntılı iki hayranıyla davalık oldu. Baysel'i telefonda rahatsız eden ve adına da defalarca yemek siparişi veren şüpheliler hakkında 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Annesini arayarak rahatsız ettilerSabah'ın haberine göre, ünlü oyuncu Cemre Baysel, Sarıyer'de dizi çekimindeyken şüpheliler Emirhan G., ve Murat S., oyuncuyu sette takip edip izlemeye başladı. Şüpheliler, Baysel'in annesi Fatime Baysel'e ait ele geçirdikleri telefon numarasını arayarak genç oyuncu ile fotoğraf çektirip görüşmek istediklerini söylediler. Aynı zamanda da genç oyuncunun adını kullanarak sete 18 adet yemek siparişi verdiler. Baysel yemekleri iade ederken, şüphelilere ait telefon numarası set çalışanları tarafından aranıp yakalandılar. Genç oyuncunun şikayeti üzerine iki kişi gözaltına alınırken, haklarında da soruşturma başlatıldı. Birbirlerini suçladılarŞüpheliler ifadelerinde birbirlerini suçlarken, hazırlanan iddianamede şüpheliler hakkında 'ısrarlı takip', 'kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme ve yayma' suçlarından 6 yıl hapis istemiyle İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı. Mahkeme önümüzdeki günlerde görülecek.
