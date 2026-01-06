Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260106/suriye-dogal-gaz-ve-petrol-tedariki-icin-misirla-iki-mutabakat-zapti-imzaladi-1102508378.html
Suriye, doğal gaz ve petrol tedariki için Mısır'la iki mutabakat zaptı imzaladı
Suriye, doğal gaz ve petrol tedariki için Mısır'la iki mutabakat zaptı imzaladı
Sputnik Türkiye
Suriye ve Mısır, elektrik üretimi ile enerji altyapısını güçlendirmek amacıyla doğal gaz ve petrol tedarikini kapsayan iki mutabakat zaptı imzaladı. 06.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-06T03:35+0300
2026-01-06T03:35+0300
dünya
ortadoğu
mısır
suriye
lübnan
sana
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/03/1098335756_0:51:664:425_1920x0_80_0_0_0a917d92de1b9de70b4d80f389a6f383.png
Suriye, doğal gaz ve petrol temini konusunda Mısır ile iki ayrı mutabakat zaptına imza attı.SANA’nın aktardığı bilgilere göre, Suriye Petrol Bakanlığı heyeti, temaslarda bulunmak üzere Kahire’ye gitti.Görüşmelerde, petrol sektöründe ikili işbirliğinin geliştirilmesi ele alınırken, Suriye’nin petrol ve doğal gaz altyapısının güçlendirilmesine yönelik imkanlar masaya yatırıldı.Ziyaret sırasında, elektrik üretiminde kullanılmak üzere Mısır’dan doğal gaz tedariki ile Suriye’nin ihtiyacını karşılayacak petrol ürünlerine ilişkin iki mutabakat zaptı imzalandı.Mısır, geçtiğimiz ay da Lübnan’ın elektrik üretimi için ihtiyaç duyduğu doğal gazın sağlanması amacıyla Beyrut yönetimiyle benzer bir mutabakata varmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260106/trump-venezuela-ile-savas-halinde-degiliz-once-ulkeyi-duzeltmeliyiz-secim-yapamayiz-1102508188.html
mısır
suriye
lübnan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/03/1098335756_17:0:649:474_1920x0_80_0_0_da1192d4f1ebd93bec9bcbeb29db7aa7.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ortadoğu, mısır, suriye, lübnan, sana
ortadoğu, mısır, suriye, lübnan, sana

Suriye, doğal gaz ve petrol tedariki için Mısır'la iki mutabakat zaptı imzaladı

03:35 06.01.2026
© Sputnik / Виталий ТимкивPetrol pompalama düzeneği
Petrol pompalama düzeneği - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2026
© Sputnik / Виталий Тимкив
Abone ol
Suriye ve Mısır, elektrik üretimi ile enerji altyapısını güçlendirmek amacıyla doğal gaz ve petrol tedarikini kapsayan iki mutabakat zaptı imzaladı.
Suriye, doğal gaz ve petrol temini konusunda Mısır ile iki ayrı mutabakat zaptına imza attı.
SANA’nın aktardığı bilgilere göre, Suriye Petrol Bakanlığı heyeti, temaslarda bulunmak üzere Kahire’ye gitti.
Görüşmelerde, petrol sektöründe ikili işbirliğinin geliştirilmesi ele alınırken, Suriye’nin petrol ve doğal gaz altyapısının güçlendirilmesine yönelik imkanlar masaya yatırıldı.
Ziyaret sırasında, elektrik üretiminde kullanılmak üzere Mısır’dan doğal gaz tedariki ile Suriye’nin ihtiyacını karşılayacak petrol ürünlerine ilişkin iki mutabakat zaptı imzalandı.
Mısır, geçtiğimiz ay da Lübnan’ın elektrik üretimi için ihtiyaç duyduğu doğal gazın sağlanması amacıyla Beyrut yönetimiyle benzer bir mutabakata varmıştı.
Donald Trump, Venezüella operasyonu hakkında açıklamalarda bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2026
DÜNYA
Trump: Venezuela ile savaş halinde değiliz, önce ülkeyi düzeltmeliyiz, seçim yapamayız
02:45
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала