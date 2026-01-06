https://anlatilaninotesi.com.tr/20260106/suriye-dogal-gaz-ve-petrol-tedariki-icin-misirla-iki-mutabakat-zapti-imzaladi-1102508378.html

Suriye, doğal gaz ve petrol tedariki için Mısır'la iki mutabakat zaptı imzaladı

Suriye ve Mısır, elektrik üretimi ile enerji altyapısını güçlendirmek amacıyla doğal gaz ve petrol tedarikini kapsayan iki mutabakat zaptı imzaladı. 06.01.2026, Sputnik Türkiye

Suriye, doğal gaz ve petrol temini konusunda Mısır ile iki ayrı mutabakat zaptına imza attı.SANA’nın aktardığı bilgilere göre, Suriye Petrol Bakanlığı heyeti, temaslarda bulunmak üzere Kahire’ye gitti.Görüşmelerde, petrol sektöründe ikili işbirliğinin geliştirilmesi ele alınırken, Suriye’nin petrol ve doğal gaz altyapısının güçlendirilmesine yönelik imkanlar masaya yatırıldı.Ziyaret sırasında, elektrik üretiminde kullanılmak üzere Mısır’dan doğal gaz tedariki ile Suriye’nin ihtiyacını karşılayacak petrol ürünlerine ilişkin iki mutabakat zaptı imzalandı.Mısır, geçtiğimiz ay da Lübnan’ın elektrik üretimi için ihtiyaç duyduğu doğal gazın sağlanması amacıyla Beyrut yönetimiyle benzer bir mutabakata varmıştı.

