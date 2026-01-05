https://anlatilaninotesi.com.tr/20260105/super-kupada-ilk-finalist-galatasaray-oldu--1102505610.html
Süper Kupa'da ilk finalist Galatasaray oldu
Süper Kupa'da ilk finalist Galatasaray oldu
Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Galatasaray, Trabzonspor'u 4-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı. 05.01.2026, Sputnik Türkiye
Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Galatasaray, Trabzonspor'u 4-1 yenerek finale yükseldi.
22:34 05.01.2026 (güncellendi: 22:36 05.01.2026)
Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Galatasaray, Trabzonspor'u 4-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı.
Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Galatasaray, Trabzonspor'u 4-1 yenerek finale yükseldi.