Türkiye
Süper Kupa'da ilk finalist Galatasaray oldu
Süper Kupa'da ilk finalist Galatasaray oldu
Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Galatasaray, Trabzonspor'u 4-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı. 05.01.2026
2026-01-05T22:34+0300
2026-01-05T22:36+0300
Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Galatasaray, Trabzonspor'u 4-1 yenerek finale yükseldi.
Süper Kupa'da ilk finalist Galatasaray oldu

22:34 05.01.2026 (güncellendi: 22:36 05.01.2026)
Ayrıntılar geliyor
Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Galatasaray, Trabzonspor'u 4-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı.
Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Galatasaray, Trabzonspor'u 4-1 yenerek finale yükseldi.
