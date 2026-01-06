https://anlatilaninotesi.com.tr/20260106/sifir-faizli-kredi-operasyonu-827-milyon-tllik-vurguna-10-tutuklama-1102515265.html
Sıfır faizli kredi operasyonu: 827 milyon TL’lik vurguna 10 tutuklama
Diyarbakır merkezli 11 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 10'u tutuklandı. 06.01.2026, Sputnik Türkiye
Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün 6 aydır yürüttüğü çalışmalar kapsamında, sosyal medya platformlarında “sıfır faizli kredi” ilanlarıyla vatandaşları kandıran bir şebeke tespit edildi. Şüphelilerin, kurdukları oltalama (phishing) siteleri üzerinden internet bankacılığı hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları belirlendi.11 ilde eş zamanlı operasyonSoruşturma kapsamında “Sanal kıskaç” adı verilen eş zamanlı operasyon, Diyarbakır, Mardin, Muş, Siirt, Hakkari, Gaziantep, Niğde, İstanbul, Muğla, Kırklareli ve İzmir’de gerçekleştirildi. Operasyonda 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.Adli süreçte tutuklama ve adli kontrolEmniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri hakkında savcılıktaki ifadesinin ardından ikmalen takibine karar verildi. Çıkarıldıkları hakimlikçe 10 şüpheli tutuklandı, 6 şüpheli hakkında ise adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi.827 milyon TL’lik işlem hacmiSoruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, şüphelilerin banka ve kripto para hesaplarındaki toplam işlem hacminin 827 milyon 473 bin TL olduğu tespit edildi. Çok sayıda vatandaşın bu yöntemle mağdur edildiği belirtildi.
2026
Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün 6 aydır yürüttüğü çalışmalar kapsamında, sosyal medya platformlarında “sıfır faizli kredi” ilanlarıyla vatandaşları kandıran bir şebeke tespit edildi. Şüphelilerin, kurdukları oltalama (phishing) siteleri üzerinden internet bankacılığı hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları belirlendi.
11 ilde eş zamanlı operasyon
Soruşturma kapsamında “Sanal kıskaç” adı verilen eş zamanlı operasyon, Diyarbakır, Mardin, Muş, Siirt, Hakkari, Gaziantep, Niğde, İstanbul, Muğla, Kırklareli ve İzmir’de gerçekleştirildi. Operasyonda 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Adli süreçte tutuklama ve adli kontrol
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri hakkında savcılıktaki ifadesinin ardından ikmalen takibine karar verildi. Çıkarıldıkları hakimlikçe 10 şüpheli tutuklandı, 6 şüpheli hakkında ise adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi.
827 milyon TL’lik işlem hacmi
Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, şüphelilerin banka ve kripto para hesaplarındaki toplam işlem hacminin 827 milyon 473 bin TL olduğu tespit edildi. Çok sayıda vatandaşın bu yöntemle mağdur edildiği belirtildi.