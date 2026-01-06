https://anlatilaninotesi.com.tr/20260106/sifir-faizli-kredi-operasyonu-827-milyon-tllik-vurguna-10-tutuklama-1102515265.html

Sıfır faizli kredi operasyonu: 827 milyon TL’lik vurguna 10 tutuklama

Sıfır faizli kredi operasyonu: 827 milyon TL’lik vurguna 10 tutuklama

Sputnik Türkiye

Diyarbakır merkezli 11 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 10'u tutuklandı. 06.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-06T10:00+0300

2026-01-06T10:00+0300

2026-01-06T10:00+0300

türki̇ye

dolandırıcılık

operasyon

diyarbakır

mardin

muş

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/03/1095091212_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_399c1362741400f8d10f6ecb88ae2030.jpg

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün 6 aydır yürüttüğü çalışmalar kapsamında, sosyal medya platformlarında “sıfır faizli kredi” ilanlarıyla vatandaşları kandıran bir şebeke tespit edildi. Şüphelilerin, kurdukları oltalama (phishing) siteleri üzerinden internet bankacılığı hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları belirlendi.11 ilde eş zamanlı operasyonSoruşturma kapsamında “Sanal kıskaç” adı verilen eş zamanlı operasyon, Diyarbakır, Mardin, Muş, Siirt, Hakkari, Gaziantep, Niğde, İstanbul, Muğla, Kırklareli ve İzmir’de gerçekleştirildi. Operasyonda 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.Adli süreçte tutuklama ve adli kontrolEmniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri hakkında savcılıktaki ifadesinin ardından ikmalen takibine karar verildi. Çıkarıldıkları hakimlikçe 10 şüpheli tutuklandı, 6 şüpheli hakkında ise adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi.827 milyon TL’lik işlem hacmiSoruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, şüphelilerin banka ve kripto para hesaplarındaki toplam işlem hacminin 827 milyon 473 bin TL olduğu tespit edildi. Çok sayıda vatandaşın bu yöntemle mağdur edildiği belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260105/kizilcik-serbeti-basrol-oyuncularindan-dogukan-gungor-gozaltina-alindi-1102484060.html

türki̇ye

diyarbakır

mardin

muş

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

dolandırıcılık, operasyon, diyarbakır, mardin, muş