https://anlatilaninotesi.com.tr/20260106/rus-disisleri-moskova-dost-venezuelaya-gerekli-destegi-saglamaya-hazir-1102532385.html
Rus Dışişleri: Moskova, dost Venezuela'ya gerekli desteği sağlamaya hazır
Rus Dışişleri: Moskova, dost Venezuela'ya gerekli desteği sağlamaya hazır
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Venezuela’nın yeni lideri Delcy Rodriguez'i ve yetkili kurumların ulusal çıkarları koruma çabalarını desteklediğini bildirdi. 06.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-06T18:11+0300
2026-01-06T18:11+0300
2026-01-06T18:11+0300
dünya
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
moskova
venezuela
delcy rodriguez
destek
latin amerika
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/02/1100679752_0:18:774:453_1920x0_80_0_0_448d920ef46a4d732050f7be405b9478.png
Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Moskova'nın dost Venezuela'ya gerekli desteği sağlamayı sürdürmeye hazır olduğu ifade edildi.Açıklamada, "Venezuela'nın, yıkıcı dış müdahaleler olmaksızın kendi kaderini belirleme hakkının güvence altına alınması gerektiği konusunda duruşumuzu koruyoruz" ifadeleri yer aldı.Açıklamada ayrıca, Moskova’nın kararlı bir şekilde Venezuela'daki gerilimin düşürülmesini ve sorunların yapıcı diyalog yoluyla ve başta BM Şartı olmak üzere uluslararası hukuk normlarına saygı gösterilerek çözülmesini savunduğu vurgulandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260106/bmden-abdye-venezuela-tepkisi-dunya-artik-daha-guvensiz-1102523164.html
rusya
moskova
venezuela
latin amerika
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/02/1100679752_74:0:701:470_1920x0_80_0_0_fa2fec560dfdc8d1520923cbec4027c0.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, moskova, venezuela, delcy rodriguez, destek, latin amerika
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, moskova, venezuela, delcy rodriguez, destek, latin amerika
Rus Dışişleri: Moskova, dost Venezuela'ya gerekli desteği sağlamaya hazır
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Venezuela’nın yeni lideri Delcy Rodriguez'i ve yetkili kurumların ulusal çıkarları koruma çabalarını desteklediğini bildirdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Moskova'nın dost Venezuela'ya gerekli desteği sağlamayı sürdürmeye hazır olduğu ifade edildi.
Kendi adımıza, dost Venezuela'ya gerekli desteği sağlamayı sürdürmeye hazır olduğumuzu ifade ederiz.
Açıklamada, "Venezuela'nın, yıkıcı dış müdahaleler olmaksızın kendi kaderini belirleme hakkının güvence altına alınması gerektiği konusunda duruşumuzu koruyoruz" ifadeleri yer aldı.
Açıklamada ayrıca, Moskova’nın kararlı bir şekilde Venezuela'daki gerilimin düşürülmesini ve sorunların yapıcı diyalog yoluyla ve başta BM Şartı olmak üzere uluslararası hukuk normlarına saygı gösterilerek çözülmesini savunduğu vurgulandı.
Venezuela'daki gerilimin düşürülmesini, mevcut sorunların yapıcı diyalog yoluyla ve başta BM Şartı olmak üzere uluslararası hukuka saygı gösterilerek çözülmesini kararlılıkla savunuyoruz. Latin Amerika ve Karayipler barış bölgesi olarak kalmalıdır. Bölge ülkelerinin egemen kalkınması güvence altında olmalıdır