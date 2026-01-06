https://anlatilaninotesi.com.tr/20260106/rus-disisleri-moskova-dost-venezuelaya-gerekli-destegi-saglamaya-hazir-1102532385.html

Rus Dışişleri: Moskova, dost Venezuela'ya gerekli desteği sağlamaya hazır

Rus Dışişleri: Moskova, dost Venezuela'ya gerekli desteği sağlamaya hazır

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Venezuela’nın yeni lideri Delcy Rodriguez'i ve yetkili kurumların ulusal çıkarları koruma çabalarını desteklediğini bildirdi. 06.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-06T18:11+0300

2026-01-06T18:11+0300

2026-01-06T18:11+0300

dünya

rusya

rusya dışişleri bakanlığı

moskova

venezuela

delcy rodriguez

destek

latin amerika

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/02/1100679752_0:18:774:453_1920x0_80_0_0_448d920ef46a4d732050f7be405b9478.png

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Moskova'nın dost Venezuela'ya gerekli desteği sağlamayı sürdürmeye hazır olduğu ifade edildi.Açıklamada, "Venezuela'nın, yıkıcı dış müdahaleler olmaksızın kendi kaderini belirleme hakkının güvence altına alınması gerektiği konusunda duruşumuzu koruyoruz" ifadeleri yer aldı.Açıklamada ayrıca, Moskova’nın kararlı bir şekilde Venezuela'daki gerilimin düşürülmesini ve sorunların yapıcı diyalog yoluyla ve başta BM Şartı olmak üzere uluslararası hukuk normlarına saygı gösterilerek çözülmesini savunduğu vurgulandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260106/bmden-abdye-venezuela-tepkisi-dunya-artik-daha-guvensiz-1102523164.html

rusya

moskova

venezuela

latin amerika

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, rusya dışişleri bakanlığı, moskova, venezuela, delcy rodriguez, destek, latin amerika