Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260106/rus-disisleri-moskova-dost-venezuelaya-gerekli-destegi-saglamaya-hazir-1102532385.html
Rus Dışişleri: Moskova, dost Venezuela'ya gerekli desteği sağlamaya hazır
Rus Dışişleri: Moskova, dost Venezuela'ya gerekli desteği sağlamaya hazır
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Venezuela’nın yeni lideri Delcy Rodriguez'i ve yetkili kurumların ulusal çıkarları koruma çabalarını desteklediğini bildirdi. 06.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-06T18:11+0300
2026-01-06T18:11+0300
dünya
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
moskova
venezuela
delcy rodriguez
destek
latin amerika
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/02/1100679752_0:18:774:453_1920x0_80_0_0_448d920ef46a4d732050f7be405b9478.png
Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Moskova'nın dost Venezuela'ya gerekli desteği sağlamayı sürdürmeye hazır olduğu ifade edildi.Açıklamada, "Venezuela'nın, yıkıcı dış müdahaleler olmaksızın kendi kaderini belirleme hakkının güvence altına alınması gerektiği konusunda duruşumuzu koruyoruz" ifadeleri yer aldı.Açıklamada ayrıca, Moskova’nın kararlı bir şekilde Venezuela'daki gerilimin düşürülmesini ve sorunların yapıcı diyalog yoluyla ve başta BM Şartı olmak üzere uluslararası hukuk normlarına saygı gösterilerek çözülmesini savunduğu vurgulandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260106/bmden-abdye-venezuela-tepkisi-dunya-artik-daha-guvensiz-1102523164.html
rusya
moskova
venezuela
latin amerika
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/02/1100679752_74:0:701:470_1920x0_80_0_0_fa2fec560dfdc8d1520923cbec4027c0.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, moskova, venezuela, delcy rodriguez, destek, latin amerika
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, moskova, venezuela, delcy rodriguez, destek, latin amerika

Rus Dışişleri: Moskova, dost Venezuela'ya gerekli desteği sağlamaya hazır

18:11 06.01.2026
© Sputnik / Илья ПиталевRusya Dışişleri Bakanlığı
Rusya Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2026
© Sputnik / Илья Питалев
Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Venezuela’nın yeni lideri Delcy Rodriguez'i ve yetkili kurumların ulusal çıkarları koruma çabalarını desteklediğini bildirdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Moskova'nın dost Venezuela'ya gerekli desteği sağlamayı sürdürmeye hazır olduğu ifade edildi.

Kendi adımıza, dost Venezuela'ya gerekli desteği sağlamayı sürdürmeye hazır olduğumuzu ifade ederiz.

Açıklamada, "Venezuela'nın, yıkıcı dış müdahaleler olmaksızın kendi kaderini belirleme hakkının güvence altına alınması gerektiği konusunda duruşumuzu koruyoruz" ifadeleri yer aldı.
Açıklamada ayrıca, Moskova’nın kararlı bir şekilde Venezuela'daki gerilimin düşürülmesini ve sorunların yapıcı diyalog yoluyla ve başta BM Şartı olmak üzere uluslararası hukuk normlarına saygı gösterilerek çözülmesini savunduğu vurgulandı.

Venezuela'daki gerilimin düşürülmesini, mevcut sorunların yapıcı diyalog yoluyla ve başta BM Şartı olmak üzere uluslararası hukuka saygı gösterilerek çözülmesini kararlılıkla savunuyoruz. Latin Amerika ve Karayipler barış bölgesi olarak kalmalıdır. Bölge ülkelerinin egemen kalkınması güvence altında olmalıdır

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybeden 101 Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) personeli anısına BM bayrağı yarıya indirildi, bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2026
DÜNYA
BM’den ABD’ye Venezuela tepkisi: 'Dünya artık daha güvensiz'
13:39
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала