https://anlatilaninotesi.com.tr/20260106/petrodan-trumpa-tepki-kolombiya-genelinde-miting-cagrisinda-bulundu-1102513818.html

Petro'dan Trump'a tepki: Kolombiya genelinde miting çağrısında bulundu

Petro'dan Trump'a tepki: Kolombiya genelinde miting çağrısında bulundu

Sputnik Türkiye

Kolombiya lideri Gustavo Petro, Trump'ın tehditlerine tepki olarak ülke genelinde geniş katılımlı mitingler düzenleyeceğini belirtti. Kolombiya'nın farklı... 06.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-06T09:49+0300

2026-01-06T09:49+0300

2026-01-06T09:49+0300

dünya

gustavo petro

donald trump

kolombiya

bogota

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/19/1099650007_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_97614f784cc0d1c957b86000df32bb98.jpg

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD Başkanı Donald Trump’ın Kolombiya’ya yönelik suçlamalarına tepki olarak ülke genelinde geniş katılımlı mitingler düzenleneceğini duyurdu. Petro, mitinglerin çarşamba günü Kolombiya’nın farklı kentlerindeki meydanlarda gerçekleştirileceğini bildirdi. Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Petro, Kolombiya halkına egemenlik vurgusu yaparak, Trump’ın kendisini hedef alan suçlamalarına meydanlarda yanıt vereceğini belirtti. Petro paylaşımında, “Kolombiya bayrağını evine as. Çarşamba günü saat 16.00’da Kolombiya’nın tüm meydanlarında buluşuyoruz. Şimdi ulusal egemenliği savunma zamanı” ifadelerini kullandı. Petro, Kolombiya'nın başkenti Bogota’daki tarihi Bolivar Meydanı’nda düzenlenecek mitinge bizzat katılacağını ve burada konuşma gerçek de açıkladı. Hükümet yetkilileri, mitingin barışçıl bir şekilde gerçekleştirileceğini ve ülke genelinde geniş bir katılım beklendiğini ifade etti.Trump’ın suçlamaları gerilimi artırdı ABD Başkanı Donald Trump, daha önce yaptığı açıklamalarda Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro’yu hedef alarak, Kolombiya’dan ABD’ye kokain gönderildiği iddiasını yinelemişti. Trump, Petro hakkında, “Kokain ürettiği fabrikaları var, kokaini üretiyor ve ABD’ye gönderiyor. Dikkatli olması lazım” değerlendirmesinde bulunmuştu. Trump ayrıca Kolombiya’yı “hasta ülke” olarak nitelendirmiş ve olası bir müdahaleye atıfta bulunarak, “Kolombiya operasyonu kulağa hoş geliyor” ifadesini kullanmıştı. Bu açıklamalar Kolombiya’da ve bölgede tepkiyle karşılanmıştı. Trump’ın sözlerinin ardından Petro, ülkesini savunmaya hazır olduğunu belirtmişti. Petro, X paylaşımında, "Halkımın önemli bir kesimi tarafından sevilen ve saygı duyulan bir başkanı alıkoyarsanız, halk jaguarını serbest bırakmış olursunuz... Asker olmasam da, savaş ve yeraltı mücadelesi hakkında bilgi sahibiyim. 1989 Barış Antlaşmasını imzaladıktan sonra bir daha asla silaha dokunmayacağıma yemin etmiştim, ancak vatanım uğruna tekrar elime silah alırım, bunu istemediğim halde” ifadelerini kullanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260105/kolombiya-lideri-petrodan-trumpin-tehditlerine-cevap-elime-silah-almaya-hazirim-1102495666.html

kolombiya

bogota

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

gustavo petro, donald trump, kolombiya, bogota