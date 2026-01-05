https://anlatilaninotesi.com.tr/20260105/kolombiya-lideri-petrodan-trumpin-tehditlerine-cevap-elime-silah-almaya-hazirim-1102495666.html

Kolombiya lideri Petro’dan Trump’ın tehditlerine cevap: ‘Elime silah almaya hazırım’

Kolombiya lideri Petro’dan Trump’ın tehditlerine cevap: ‘Elime silah almaya hazırım’

Sputnik Türkiye

Kolombiya lideri Petro, ABD Başkanı Trump’ın operasyon düzenleme tehdidine karşı tekrar eline silah alarak ülkesini savunmaya hazır olduğunu belirtti. 05.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-05T14:57+0300

2026-01-05T14:57+0300

2026-01-05T15:03+0300

dünya

kolombiya

gustavo petro

abd

donald trump

tehdit

silahlı direniş

venezüella

nicolas maduro

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/09/1088996255_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f32e0658c648382dfc3c05450fff7570.jpg

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, onu uyuşturucu üretmekle suçlayan ABD Başkanı Donald Trump’ın Venezüella’dakine benzer bir operasyon düzenleme tehdidine cevap verdi.Petro, sosyal medya platformu X paylaşımında, “Halkımın önemli bir kesimi tarafından sevilen ve saygı duyulan bir başkanı alıkoyarsanız, halk jaguarını serbest bırakmış olursunuz... Asker olmasam da, savaş ve yeraltı mücadelesi hakkında bilgi sahibiyim. 1989 Barış Antlaşmasını imzaladıktan sonra bir daha asla silaha dokunmayacağıma yemin etmiştim, ancak vatanım uğruna tekrar elime silah alırım, bunu istemediğim halde” diye yazdı.Ülkenin tüm askerlerine teyakkuza geçme emrinin verildiğini belirten Cumhurbaşkanı, “Kolombiya bayrağı yerine ABD bayrağını tercih eden” her bir komutanın derhal görevden alınacağını söyledi.Halkına güveninin çok derin olduğunu ve bu yüzden halktan, cumhurbaşkanını her türlü yasadışı şiddet eyleminden korumalarını istediğini söyleyen Petro, onu korumanın yolunun ülkedeki tüm belediyelerde iktidarı ele geçirmek olduğunu kaydetti.Güvenlik güçlerine halka değil, işgalcilere ateş etme emri verildiğini dile getiren Kolombiya lideri, “devlete yönelik yanlış bilgi yaydıkları” gerekçesiyle polis teşkilatındaki birkaç istihbarat albayının görevden alınmasını emrettiğini bildirdi.Ne olmuştu?Venezüella'nın başkenti Caracas'ta Cumartesi yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu.Venezüella yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.ABD Başkanı Donald Trump, Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu açıklamıştı.Venezüella Yüksek Adalet Mahkemesi, Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun alıkonulmasının ardından Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez’in geçici olarak devlet başkanlığı görevini üstlenmesine karar vermişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260105/venezuella-onceligimiz-abdyle-iliskileri-iyilestirmek-1102481420.html

kolombiya

abd

venezüella

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kolombiya, gustavo petro, abd, donald trump, tehdit, silahlı direniş, venezüella, nicolas maduro