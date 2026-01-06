https://anlatilaninotesi.com.tr/20260106/para-transferi-ucretleri-degisti-eft-ve-havale-ucretleri-ne-kadar-oldu-1102524711.html
Para transferi ücretleri değişti: EFT ve havale ücretleri ne kadar oldu?
Sputnik Türkiye
EFT ve havale ücretleri 2026 yılı için güncellendi. TÜİK’in açıkladığı yüzde 30,9’luk enflasyon oranı doğrultusunda bankaların para transferlerinden aldığı... 06.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-06T14:28+0300
2026-01-06T14:28+0300
2026-01-06T14:28+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/0c/1101735417_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ebc64d2a4c85a04222e3d2dc6c80c586.jpg
EFT ve havale ücretleri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan yıllık enflasyon verilerinin ardından mevzuat gereği güncellendi. Bankacılık hizmet bedellerinin hesaplanmasında esas alınan enflasyon oranı doğrultusunda, para transferi komisyonlarına artış uygulandı.Artış oranı yüzde 30,9TÜİK verilerine göre 2025 yılı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) artış oranı yüzde 30,9 olarak kesinleşti. Bu oran, bankaların EFT ve havale işlemlerinde uyguladığı hizmet bedellerine aynı oranda yansıtıldı.Kademeli ücret tarifesiMevzuat gereği her yılbaşında yapılan otomatik güncelleme kapsamında, para transferi ücretleri işlem tutarına göre kademeli olarak belirlendi. Güncellenen tarifeye göre:Yeni tarifeler ne zaman geçerli olacak?Güncellenen EFT ve havale ücretleri için belirlenen tavan komisyon tarifesi, 5 Şubat 2026 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek.
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/0c/1101735417_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_35fb0a1277b5216e92398bd12b836fc8.jpg
Para transferi ücretleri değişti: EFT ve havale ücretleri ne kadar oldu?
EFT ve havale ücretleri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan yıllık enflasyon verilerinin ardından mevzuat gereği güncellendi. Bankacılık hizmet bedellerinin hesaplanmasında esas alınan enflasyon oranı doğrultusunda, para transferi komisyonlarına artış uygulandı.
TÜİK verilerine göre 2025 yılı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) artış oranı yüzde 30,9 olarak kesinleşti. Bu oran, bankaların EFT ve havale işlemlerinde uyguladığı hizmet bedellerine aynı oranda yansıtıldı.
Mevzuat gereği her yılbaşında yapılan otomatik güncelleme kapsamında, para transferi ücretleri işlem tutarına göre kademeli olarak belirlendi. Güncellenen tarifeye göre:
8 bin 300 TL’ye kadar
olan para transferlerinde işlem ücreti 8,37 TL
,
8 bin 300 TL – 399 bin TL
arasındaki işlemlerde komisyon 16,76 TL
,
399 bin TL ve üzeri
işlemlerde ise bankalar işlem başına 209,38 TL
kesinti uygulayacak.
Yeni tarifeler ne zaman geçerli olacak?
Güncellenen EFT ve havale ücretleri için belirlenen tavan komisyon tarifesi, 5 Şubat 2026 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek.