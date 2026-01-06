https://anlatilaninotesi.com.tr/20260106/para-transferi-ucretleri-degisti-eft-ve-havale-ucretleri-ne-kadar-oldu-1102524711.html

Para transferi ücretleri değişti: EFT ve havale ücretleri ne kadar oldu?

Para transferi ücretleri değişti: EFT ve havale ücretleri ne kadar oldu?

06.01.2026

EFT ve havale ücretleri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan yıllık enflasyon verilerinin ardından mevzuat gereği güncellendi. Bankacılık hizmet bedellerinin hesaplanmasında esas alınan enflasyon oranı doğrultusunda, para transferi komisyonlarına artış uygulandı.Artış oranı yüzde 30,9TÜİK verilerine göre 2025 yılı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) artış oranı yüzde 30,9 olarak kesinleşti. Bu oran, bankaların EFT ve havale işlemlerinde uyguladığı hizmet bedellerine aynı oranda yansıtıldı.Kademeli ücret tarifesiMevzuat gereği her yılbaşında yapılan otomatik güncelleme kapsamında, para transferi ücretleri işlem tutarına göre kademeli olarak belirlendi. Güncellenen tarifeye göre:Yeni tarifeler ne zaman geçerli olacak?Güncellenen EFT ve havale ücretleri için belirlenen tavan komisyon tarifesi, 5 Şubat 2026 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek.

