Morgan Stanley’den kripto hamlesi: Bitcoin ve Solana ETF’leri için başvuruda bulundu

Morgan Stanley'den kripto hamlesi: Bitcoin ve Solana ETF'leri için başvuruda bulundu

Morgan Stanley, Bitcoin ve Solana fiyatlarını takip edecek kripto ETF’leri için SEC’e başvurdu. Kurumsal yatırımcılar için yeni dönem başlıyor.

2026-01-06

2026-01-06T14:21+0300

2026-01-06T14:25+0300

ABD merkezli yatırım bankası Morgan Stanley, Bitcoin ve Solana fiyatlarına endeksli borsada işlem gören fonlar (ETF) kurmak için ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na resmi başvuruda bulundu. Belgeler, salı günü kamuoyuna yansıdı.Bitcoin ve Solana odaktaBaşvuru dosyalarına göre Morgan Stanley, Bitcoin ve Solana fiyatlarını doğrudan izleyen ETF’ler piyasaya sürmeyi hedefliyor. Bu ürünlerin, kripto varlıklara doğrudan sahip olmadan fiyat hareketlerinden yararlanmak isteyen yatırımcılara yönelik olduğu belirtiliyor.Kripto varlıklarda kurumsal genişlemeHamle, bankanın kripto para ekosistemindeki varlığını derinleştirme stratejisinin bir parçası olarak görülüyor. Girişim, SEC’in spot Bitcoin ETF’lerine onay vermesinden iki yıl sonra geldi ve düzenlenmiş kripto ürünlerine olan talebin kalıcı hale geldiğine işaret ediyor.Kurumsal ilgi artıyorMorgan Stanley’nin adımı, sektördeki genel eğilimle de örtüşüyor. Varlık yönetim şirketi T. Rowe Price, geçen yıl ilk kripto ETF’i için başvuruda bulunmuştu. Bu gelişmeler, büyük finans kuruluşlarının dijital varlıkları ana akım yatırım araçları arasına dahil etmeye başladığını gösteriyor.

