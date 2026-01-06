https://anlatilaninotesi.com.tr/20260106/ozbek-erden-timurun-galatasaray-spor-kulubu-ve-galatasaray-spor-kulubu-baskani-olarak-her-zaman-1102507637.html
Galatasaray Kulübü Başkanı Özbek futbolda bahis soruşturması kapsamında tutuklanan Eski Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'un her zaman yanında... 06.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-06T01:22+0300
2026-01-06T01:22+0300
2026-01-06T01:24+0300
Özbek: Erden Timur'un Galatasaray Spor Kulübü ve Galatasaray Spor Kulübü Başkanı olarak her zaman yanında olacağız
01:22 06.01.2026 (güncellendi: 01:24 06.01.2026)
Galatasaray Kulübü Başkanı Özbek futbolda bahis soruşturması kapsamında tutuklanan Eski Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'un her zaman yanında olacaklarını söyledi.
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanan ve sarı kırmızılı ekibin 4-1 kazandığı maç sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Güzel bir maç oynadıklarını ve Trabzonspor'un da iyi mücadele ettiğini belirten Özbek "Şimdi finale bakıyoruz. Özellikle Antepli kardeşlerime teşekkür ediyorum. Bizi her zaman çok güzel ağırlıyorlar. Antep gerçekten çok sevdiğimiz bir yer. Burada oynamaktan da keyif alıyoruz. Maçın bol gollü olması, seyircinin de yüksek olması güzeldi. Finaldeki rakibimiz yarın belli olacak" diye konuştu
Dursun Özbek, Turkcell Süper Kupa finaline ilişkin "Şanlıurfa'da yarım kalan bir hesabımız var, finali Şanlıurfa'ya alsalar çok memnun olurdum" dedi.
Başkan Özbek, 'futbolda bahis' soruşturması kapsamında tutuklanan Eski Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'u cezaevinde ziyaret ettiklerini ifade etti.
Erden Timur'un iyi bir Galatasaraylı olduğunu dile getiren Özbek şunları söyledi:
"Erden kardeşim iyi bir Galatasaraylı, kendisiyle beraber de çalıştık. Benim yönetimimdeydi. Daha önce ben başkanken geçtiğimiz dönemde de forma ve stat sponsorluğu için de Galatasaray'a bayağı destek verdi. Burada maalesef bu dönem bazı ufak tefek problemleri var. Bu surette kendisinin Galatasaray Spor Kulübü olarak ve Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek olarak her zaman yanında olacağız. Silivri'de kendisini ziyaret ettim. Dertleştik, kendisini moralli gördük. Kısa sürede de inşallah tekrar aramıza dönecek ve Galatasaray'a hizmet etmeye devam edecek."
Turkcell Süper Kupa finalinin Şanlıurfa'da oynanması talebi
Turkcell Süper Kupa finalini Şanlıurfa'da oynamak istediklerini dile getiren Özbek, "Anadolu'da bir yerde oynanmasını çok istiyorum. Buraya geldiğimiz zaman gördünüz. Antepliler bize ne kadar yakınlığı gösteriyor. Ne kadar memnun oluyorlar. Anadolu'nun diğer şehirlerine kulüplerin gitmesi oradaki insanlarla bir bütün olması, onlara da dokunmak, onlarla beraber olmak gerçekten çok önemli. Keşke İstanbul yerine bir Anadolu şehrini seçse federasyon. Daha önce de söylemiştim, Şanlıurfa'da yarım kalan bir hesabımız var, finali Şanlıurfa'ya alsalar çok memnun olurdum. ifadelerini kullandı.