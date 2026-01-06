https://anlatilaninotesi.com.tr/20260106/ozbek-erden-timurun-galatasaray-spor-kulubu-ve-galatasaray-spor-kulubu-baskani-olarak-her-zaman-1102507637.html

Özbek: Erden Timur'un Galatasaray Spor Kulübü ve Galatasaray Spor Kulübü Başkanı olarak her zaman yanında olacağız

Özbek: Erden Timur'un Galatasaray Spor Kulübü ve Galatasaray Spor Kulübü Başkanı olarak her zaman yanında olacağız

06.01.2026

Galatasaray Kulübü Başkanı Özbek futbolda bahis soruşturması kapsamında tutuklanan Eski Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'un her zaman yanında...

2026-01-06T01:22+0300

2026-01-06T01:22+0300

2026-01-06T01:24+0300

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanan ve sarı kırmızılı ekibin 4-1 kazandığı maç sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu.Güzel bir maç oynadıklarını ve Trabzonspor'un da iyi mücadele ettiğini belirten Özbek "Şimdi finale bakıyoruz. Özellikle Antepli kardeşlerime teşekkür ediyorum. Bizi her zaman çok güzel ağırlıyorlar. Antep gerçekten çok sevdiğimiz bir yer. Burada oynamaktan da keyif alıyoruz. Maçın bol gollü olması, seyircinin de yüksek olması güzeldi. Finaldeki rakibimiz yarın belli olacak" diye konuştuDursun Özbek, Turkcell Süper Kupa finaline ilişkin "Şanlıurfa'da yarım kalan bir hesabımız var, finali Şanlıurfa'ya alsalar çok memnun olurdum" dedi.Başkan Özbek, 'futbolda bahis' soruşturması kapsamında tutuklanan Eski Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'u cezaevinde ziyaret ettiklerini ifade etti.Erden Timur'un iyi bir Galatasaraylı olduğunu dile getiren Özbek şunları söyledi:Turkcell Süper Kupa finalinin Şanlıurfa'da oynanması talebiTurkcell Süper Kupa finalini Şanlıurfa'da oynamak istediklerini dile getiren Özbek, "Anadolu'da bir yerde oynanmasını çok istiyorum. Buraya geldiğimiz zaman gördünüz. Antepliler bize ne kadar yakınlığı gösteriyor. Ne kadar memnun oluyorlar. Anadolu'nun diğer şehirlerine kulüplerin gitmesi oradaki insanlarla bir bütün olması, onlara da dokunmak, onlarla beraber olmak gerçekten çok önemli. Keşke İstanbul yerine bir Anadolu şehrini seçse federasyon. Daha önce de söylemiştim, Şanlıurfa'da yarım kalan bir hesabımız var, finali Şanlıurfa'ya alsalar çok memnun olurdum. ifadelerini kullandı.

