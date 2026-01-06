Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260106/volkswagen-356-binden-fazla-araci-geri-cagiriyor-geri-gorus-kamerasinda-yazilim-hatasi-cikti-1102518439.html
Volkswagen 356 binden fazla aracı geri çağırıyor: Geri görüş kamerasında yazılım hatası çıktı
Volkswagen 356 binden fazla aracı geri çağırıyor: Geri görüş kamerasında yazılım hatası çıktı
Sputnik Türkiye
Alman otomotiv devi Volkswagen, ABD’de 356 bin 649 aracı, geri görüş kamerası görüntüsünün ekrana yansımamasına yol açabilen yazılım hatası nedeniyle geri... 06.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-06T12:16+0300
2026-01-06T12:16+0300
volkswagen (vw)
elektron (şirket)
abd
ana
porsche
abd
haberler
ekonomi̇
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104208/90/1042089078_0:0:3463:1949_1920x0_80_0_0_4e7c976783d08735c0c2f4d4c3f8b299.jpg
ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), Volkswagen markasına ait 356 bin 649 aracın, geri görüş kamerası sisteminde tespit edilen yazılım kaynaklı bir arıza nedeniyle geri çağrıldığını duyurdu. Açıklamaya göre hata, kameradan gelen görüntünün ekrana hiç yansımamasına ya da gecikmeli görünmesine yol açabiliyor.Güvenlik riski oluşturuyorNHTSA, söz konusu yazılım hatasının özellikle geri manevra sırasında kazaya yol açma riskini artırabileceğini belirtti. Bu nedenle geri çağırma, sürüş güvenliği kapsamında zorunlu adım olarak değerlendiriliyor.Porsche ile birlikte daha önce de geri çağırma yapılmıştıGeri çağırma kararı, kurumun geçen hafta yaptığı başka bir duyurunun ardından geldi. NHTSA, Volkswagen ile lüks segmentteki iştiraki Porsche’nin ABD genelinde 200 binden fazla aracı kapsayan ayrı bir geri çağırma programı başlattığını açıklamıştı.Şirketten henüz açıklama yokVolkswagen cephesinden konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Şirket, basının yorum talebine de şu ana kadar yanıt vermedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260106/mit-arabistanli-lawrence-hakkindaki-belgeyi-paylasti-bazen-musluman-hocasi-bazen-musevi-haham-1102518170.html
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104208/90/1042089078_626:0:3355:2047_1920x0_80_0_0_088e0db3e80afc60e7a5758014b25c31.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
volkswagen (vw), elektron (şirket), abd, ana, porsche, abd, haberler
volkswagen (vw), elektron (şirket), abd, ana, porsche, abd, haberler

Volkswagen 356 binden fazla aracı geri çağırıyor: Geri görüş kamerasında yazılım hatası çıktı

12:16 06.01.2026
© AFP 2023 / RONNY HARTMANNVolkswagen
Volkswagen - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2026
© AFP 2023 / RONNY HARTMANN
Abone ol
Alman otomotiv devi Volkswagen, ABD’de 356 bin 649 aracı, geri görüş kamerası görüntüsünün ekrana yansımamasına yol açabilen yazılım hatası nedeniyle geri çağırma kararı aldı. ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi, arızanın sürüş güvenliğini riske attığını açıkladı.
ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), Volkswagen markasına ait 356 bin 649 aracın, geri görüş kamerası sisteminde tespit edilen yazılım kaynaklı bir arıza nedeniyle geri çağrıldığını duyurdu. Açıklamaya göre hata, kameradan gelen görüntünün ekrana hiç yansımamasına ya da gecikmeli görünmesine yol açabiliyor.

Güvenlik riski oluşturuyor

NHTSA, söz konusu yazılım hatasının özellikle geri manevra sırasında kazaya yol açma riskini artırabileceğini belirtti. Bu nedenle geri çağırma, sürüş güvenliği kapsamında zorunlu adım olarak değerlendiriliyor.

Porsche ile birlikte daha önce de geri çağırma yapılmıştı

Geri çağırma kararı, kurumun geçen hafta yaptığı başka bir duyurunun ardından geldi. NHTSA, Volkswagen ile lüks segmentteki iştiraki Porsche’nin ABD genelinde 200 binden fazla aracı kapsayan ayrı bir geri çağırma programı başlattığını açıklamıştı.

Şirketten henüz açıklama yok

Volkswagen cephesinden konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Şirket, basının yorum talebine de şu ana kadar yanıt vermedi.
MİT - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2026
YAŞAM
MİT, "Arabistanlı Lawrence" hakkındaki belgeyi paylaştı: Bazen Müslüman hocası bazen Musevi haham
11:53
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала