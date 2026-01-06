https://anlatilaninotesi.com.tr/20260106/volkswagen-356-binden-fazla-araci-geri-cagiriyor-geri-gorus-kamerasinda-yazilim-hatasi-cikti-1102518439.html
Volkswagen 356 binden fazla aracı geri çağırıyor: Geri görüş kamerasında yazılım hatası çıktı
Volkswagen 356 binden fazla aracı geri çağırıyor: Geri görüş kamerasında yazılım hatası çıktı
Alman otomotiv devi Volkswagen, ABD'de 356 bin 649 aracı, geri görüş kamerası görüntüsünün ekrana yansımamasına yol açabilen yazılım hatası nedeniyle geri çağırma kararı aldı.
ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), Volkswagen markasına ait 356 bin 649 aracın, geri görüş kamerası sisteminde tespit edilen yazılım kaynaklı bir arıza nedeniyle geri çağrıldığını duyurdu. Açıklamaya göre hata, kameradan gelen görüntünün ekrana hiç yansımamasına ya da gecikmeli görünmesine yol açabiliyor.Güvenlik riski oluşturuyorNHTSA, söz konusu yazılım hatasının özellikle geri manevra sırasında kazaya yol açma riskini artırabileceğini belirtti. Bu nedenle geri çağırma, sürüş güvenliği kapsamında zorunlu adım olarak değerlendiriliyor.Porsche ile birlikte daha önce de geri çağırma yapılmıştıGeri çağırma kararı, kurumun geçen hafta yaptığı başka bir duyurunun ardından geldi. NHTSA, Volkswagen ile lüks segmentteki iştiraki Porsche’nin ABD genelinde 200 binden fazla aracı kapsayan ayrı bir geri çağırma programı başlattığını açıklamıştı.Şirketten henüz açıklama yokVolkswagen cephesinden konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Şirket, basının yorum talebine de şu ana kadar yanıt vermedi.
Alman otomotiv devi Volkswagen, ABD’de 356 bin 649 aracı, geri görüş kamerası görüntüsünün ekrana yansımamasına yol açabilen yazılım hatası nedeniyle geri çağırma kararı aldı. ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi, arızanın sürüş güvenliğini riske attığını açıkladı.
ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), Volkswagen markasına ait 356 bin 649 aracın, geri görüş kamerası sisteminde tespit edilen yazılım kaynaklı bir arıza nedeniyle geri çağrıldığını duyurdu. Açıklamaya göre hata, kameradan gelen görüntünün ekrana hiç yansımamasına ya da gecikmeli görünmesine yol açabiliyor.
Güvenlik riski oluşturuyor
NHTSA, söz konusu yazılım hatasının özellikle geri manevra sırasında kazaya yol açma riskini artırabileceğini belirtti. Bu nedenle geri çağırma, sürüş güvenliği kapsamında zorunlu adım olarak değerlendiriliyor.
Porsche ile birlikte daha önce de geri çağırma yapılmıştı
Geri çağırma kararı, kurumun geçen hafta yaptığı başka bir duyurunun ardından geldi. NHTSA, Volkswagen
ile lüks segmentteki iştiraki Porsche
’nin ABD
genelinde 200 binden fazla aracı
kapsayan ayrı bir geri çağırma programı başlattığını açıklamıştı.
Şirketten henüz açıklama yok
Volkswagen cephesinden konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Şirket
, basının yorum talebine de şu ana
kadar yanıt vermedi.