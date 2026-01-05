https://anlatilaninotesi.com.tr/20260105/istanbulda-hava-aniden-degisecek-tarih-verildi-kar-firtina-ve-saganak-geliyor-1102485510.html

İstanbul’da hava aniden değişecek, tarih verildi: Kar, fırtına ve sağanak geliyor

İstanbul’da hava koşulları sertleşiyor. Perşembe günü Marmara genelinde şiddetli fırtına ve sağanak beklenirken, sıcaklıkların 9 derece birden düşeceği tahmin... 05.01.2026, Sputnik Türkiye

İstanbul yeni haftaya ılık bir havayla başlasa da, hava koşullarında hızlı bir değişim bekleniyor. Perşembe günü itibarıyla Marmara Bölgesi’ni şiddetli fırtına ve sağanak yağış etkisi altına alacak. Uzmanlara göre sıcaklıklar kısa sürede sert şekilde düşecek.Lodos yeniden kuvvetlenecekHafta sonu çatıları uçuran fırtına bugün etkisini azaltırken, son değerlendirmelere göre lodos hafta sonuna doğru yeniden kuvvetlenecek. Rüzgarın özellikle perşembe günü Marmara ve Ege’de etkisini artırması bekleniyor.'Perşembe ve cuma hava koşulları bizleri zorlayacak'Meteoroloji uzmanı Dilek Çalışkan, perşembe günü lodosta şiddetlenme olacağını belirterek, “Perşembe ve cuma hava koşulları bizleri zorlayacak” dedi. Çalışkan, Marmara ve Ege’de perşembe günü çok şiddetli yağış beklendiğini ifade etti.Rüzgar saatte 80 kilometreyi bulabilirÇalışkan, İstanbul’da rüzgar hızının zaman zaman saatte 80 kilometreye ulaşabileceğini söyledi. Bu durumun ulaşımda ve günlük yaşamda aksamalara yol açabileceği uyarısı yapıldı.İstanbul'a ne zaman kar yağacak?Cuma gününe gelindiğinde yurdun büyük bölümünde kar yağışı bekleniyor. İç Ege, Batı Karadeniz, İç Anadolu ve doğu bölgelerde kar görüleceğini belirten Çalışkan, “İstanbul’un da bazı noktalarına kar yağma ihtimali var” ifadesini kullandı.AKOM’dan karla karışık yağmur uyarısıİstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), haftalık hava durumu tahmininde cuma günü İstanbul’un yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur beklendiğini duyurdu. AKOM, perşembe günü etkili olacak şiddetli fırtına sonrası cuma günü yükseklerde yağışın karla karışık hale gelebileceğini bildirdi.AKOM açıklamasında şu ifadeler yer aldı:“Çarşamba gününe kadar hafif yerel yağışlar dışında ciddi bir hava olayı yaşanması beklenmezken sıcaklıkların 15-17°C aralığında bahar değerlerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Perşembe günü itibari ile sıcaklıkların tekrardan 8-10°C birden azalarak kış değerlerine gerileyeceği, beraberinde kuvvetli fırtına ile birlikte sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı öngörülüyor.”Meteoroloji Genel Müdürlüğü haftalık tahminlerine göre, çarşamba günü İstanbul’da 15 dereceye kadar çıkması beklenen hava sıcaklığı, cuma günü 9 derece birden düşerek 6 dereceye gerileyecek.

